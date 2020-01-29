Легенда блюза и рока, гениальный гитарист Юрий Наумов Нью-Йорк 27 марта с Единственным концертом выступит в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести







27 марта в Вильнюсе, на сцене самого уютного камерного зала Старого города - White Piano Hall (Kėdainiu g. 8), обладатель уникальной техники игры на 9-струнном инструменте и 26 авторских гитарных строев, «человек-оркестр» и звуковой шаман Юрий Наумов (США) представит свои лучшие композиции, песни и блюзы на единственном концерте в Литве!



Потрясающий музыкант, разработавший уникальную технику игры на придуманной им же девятиструнной гитаре, автор и исполнитель удивительных блюзов, баллад, психоделических песен и виртуозных инструментальных композиций, Наумов по праву считается лучшим блюзовым гитаристом России. Журналы «Guitar World» и «The New York Magazine» назвали его «группой из одного человека, который звучит так, как если бы три гитариста играли одновременно». Потрясающий музыкант, разработавший уникальную технику игры на придуманной им же девятиструнной гитаре, автор и исполнитель удивительных блюзов, баллад, психоделических песен и виртуозных инструментальных композиций, Наумов по праву считается лучшим блюзовым гитаристом России. Журналы «Guitar World» и «The New York Magazine» назвали его «группой из одного человека, который звучит так, как если бы три гитариста играли одновременно».







Известен такой случай. В 1991 году великий Роберт Фрипп пригласил Наумова в один из своих проектов. Несмотря на острую нехватку денег тот наотрез отказался: «Не буду на подтанцовке даже у самого Фриппа. Я - музыкант!». Такой вот человек.



Его гитарными кумирами всегда были Питер Грин и особенно Джимми Пейдж, гитарист Лед Зеппелин. Наумов даже внешне очень похож на Пейджа.



Вопреки мнению скептиков, Наумов продолжает зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, а начиная с 1994 регулярно приезжает на гастроли в Россию. В США был награждён премией мираза вклад в развитие культуры.



Билеты на Уникальный концерт Юрия Наумова 27 марта (пятница) в 19:00 в White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Поторопитесь - в зале только 170 мест!



Любая информация о концерте, сотрудничество, заказ билетов по тел.: +370 67176502, +370 61801331



Юрий Леонидович Наумов (3 мая 1962, Свердловск) — российский гитарист, композитор и поэт, лидер группы «Проходной двор». Уникальный и самобытный музыкант, создатель жанра «русский блюз». Один из немногих представителей русского рока, который не имитировал стиль западных рок-групп, но сумел сделать равнозначный вклад в мировую музыкальную культуру. Проживает в Нью-Йорке!Он — из плеяды легендарных роковых музыкантов, которыми некогда щедро снабдил страну Новосибирск. Сам оборвал свой звездный путь в России, уехал в США и начал жить и творить на две страны. Он никогда не имитировал стиль западных рок-групп, но сумел сделать равнозначный вклад в мировую музыкальную культуру. И, быть может, именно поэтому не стал бешено популярным роковым исполнителем в России. Хотя залы, где выступает Наумов со своими весьма сложными, интеллектуальными песнями, рассчитанными в первую очередь на духовных эстетов, никогда не бывают пустыми.Известен такой случай. В 1991 году великий Роберт Фрипп пригласил Наумова в один из своих проектов. Несмотря на острую нехватку денег тот наотрез отказался: «Не буду на подтанцовке даже у самого Фриппа. Я - музыкант!». Такой вот человек.Его гитарными кумирами всегда были Питер Грин и особенно Джимми Пейдж, гитарист Лед Зеппелин. Наумов даже внешне очень похож на Пейджа.Вопреки мнению скептиков, Наумов продолжает зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, а начиная с 1994 регулярно приезжает на гастроли в Россию. В США был награждён премией мираза вклад в развитие культуры.Билеты на Уникальный концерт Юрия Наумова 27 марта (пятница) в 19:00 в White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt!Поторопитесь - в зале только 170 мест!Любая информация о концерте, сотрудничество, заказ билетов по тел.: +370 67176502, +370 61801331 Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: гитарист Юрий Наумов — статья прочитана 161 раз Комментарии