Легенда блюза и рока, гениальный гитарист Юрий Наумов Нью-Йорк 27 марта с Единственным концертом выступит в Вильнюсе!

27 марта в Вильнюсе, на сцене самого уютного камерного зала Старого города - White Piano Hall (Kėdainiu g. 8), обладатель уникальной техники игры на 9-струнном инструменте и 26 авторских гитарных строев, «человек-оркестр» и звуковой шаман Юрий Наумов (США) представит свои лучшие композиции, песни и блюзы на единственном концерте в Литве!
Потрясающий музыкант, разработавший уникальную технику игры на придуманной им же девятиструнной гитаре, автор и исполнитель удивительных блюзов, баллад, психоделических песен и виртуозных инструментальных композиций, Наумов по праву считается лучшим блюзовым гитаристом России. Журналы «Guitar World» и «The New York Magazine» назвали его «группой из одного человека, который звучит так, как если бы три гитариста играли одновременно».
Юрий Леонидович Наумов (3 мая 1962, Свердловск) — российский гитарист, композитор и поэт, лидер группы «Проходной двор». Уникальный и самобытный музыкант, создатель жанра «русский блюз». Один из немногих представителей русского рока, который не имитировал стиль западных рок-групп, но сумел сделать равнозначный вклад в мировую музыкальную культуру. Проживает в Нью-Йорке!
Известен такой случай. В 1991 году великий Роберт Фрипп пригласил Наумова в один из своих проектов. Несмотря на острую нехватку денег тот наотрез отказался: «Не буду на подтанцовке даже у самого Фриппа. Я - музыкант!». Такой вот человек.
Его гитарными кумирами всегда были Питер Грин и особенно Джимми Пейдж, гитарист Лед Зеппелин. Наумов даже внешне очень похож на Пейджа.
Вопреки мнению скептиков, Наумов продолжает зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, а начиная с 1994 регулярно приезжает на гастроли в Россию. В США был награждён премией мираза вклад в развитие культуры.
Билеты на Уникальный концерт Юрия Наумова 27 марта (пятница) в 19:00 в White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt!
Поторопитесь - в зале только 170 мест!
Любая информация о концерте, сотрудничество, заказ билетов по тел.: +370 67176502, +370 61801331
Известен такой случай. В 1991 году великий Роберт Фрипп пригласил Наумова в один из своих проектов. Несмотря на острую нехватку денег тот наотрез отказался: «Не буду на подтанцовке даже у самого Фриппа. Я - музыкант!». Такой вот человек.
Его гитарными кумирами всегда были Питер Грин и особенно Джимми Пейдж, гитарист Лед Зеппелин. Наумов даже внешне очень похож на Пейджа.
Вопреки мнению скептиков, Наумов продолжает зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, а начиная с 1994 регулярно приезжает на гастроли в Россию. В США был награждён премией мираза вклад в развитие культуры.
Билеты на Уникальный концерт Юрия Наумова 27 марта (пятница) в 19:00 в White Piano Hall (Kėdainiu g. 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt!
Поторопитесь - в зале только 170 мест!
Любая информация о концерте, сотрудничество, заказ билетов по тел.: +370 67176502, +370 61801331