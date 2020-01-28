Грузия online Грузия : Грузия и российские санкции 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Екатерина Чеснокова



Очень хорошо, что Путин ввел санкции против Грузии в 2019 году, а не несколькими годами позднее, считает грузинский эксперт. Он высказывает любопытную точку зрения, что теперь в Грузии знают «политически безопасное количество российских туристов». Подробности в статье.



С первого дня вступления в силу российских санкций против туристической индустрии Грузии и запрета на авиасообщения между странами, в Тбилиси, в особенности со стороны власти, не прекращаются разговоры о необходимости возобновления авиарейсов.



Говорят об этом депутаты, члены правительства, сам премьер-министр, а также время от времени — неформальный правитель страны Бидзина Иванишвили, который редко появляется на публике, но когда появляется, всегда подчеркивает необходимость восстановления авиасообщения С первого дня вступления в силу российских санкций против туристической индустрии Грузии и запрета на авиасообщения между странами, в Тбилиси, в особенности со стороны власти, не прекращаются разговоры о необходимости возобновления авиарейсов.Говорят об этом депутаты, члены правительства, сам премьер-министр, а также время от времени — неформальный правитель страны Бидзина Иванишвили, который редко появляется на публике, но когда появляется, всегда подчеркивает необходимость восстановления авиасообщения



При этом ни один представитель власти ни слова не говорит о необходимости нормализации отношения к туризму из Ирана, но зато готовы мать родную продать, лишь бы восстановить полеты с Россией.



Не иначе как колониальный синдром.



Панические настроения в правительстве Грузии были более или менее оправданы в первые недели после введения санкций, когда никто не знал, чем все закончится, как отреагирует на запреты национальная валюта, что будет с туристической индустрией и т.д.



Но после 8 июля, когда вступили в силу санкции, прошло уже немало времени, и теперь уже даже самым откровенным ватникам ясно — никакой катастрофы не случилось. Количество российских туристов сократилось, и существенно, но оно все же остается достаточным для того, чтоб россияне заняли третье место — после Азербайджана и Армении — по числу туристов, посетивших Грузию.



Годовые статистические данные на этом направлении несколько иные — Россия на втором месте после Азербайджана, но тут играет роль то, что санкции вступили в силу в июле, а все предыдущие месяцы число российских туристов росло рекордными темпами. После введения санкций ситуация изменилась, но на годовых показателях это не очень отразилось.



В целом, российских туристов осталось немало, приезжают они как окольным рейсами, так и на автомобилях. Рост числа иностранных туристов из других стран позволит Грузии минимизировать потери и свести их нулю — в 2019 году доходы от туризма практически не выросли, но сам по себе факт, что они не снизились — уже безусловный позитив.



Сейчас в российском сегменте туристического бизнеса Грузии сложилась почти идеальная ситуация — в Грузию приезжает российский турист, который конкретно приезжает именно в конкретную страну, а не просто потому, что турпакет на 20 долларов дешевле.



Тот туристический поток, который сейчас есть из России — можно считать естественным, и скорее всего, он не уменьшится, если не случится что-то чрезвычайное. В любой ситуации Грузия может рассчитывать именно на это количество туристов — в отличие от периода, когда при наличии авиасообщения, в страну прибывали много случайных туристов из России. То есть тех, для кого нет принципиальной разницы куда ехать.



Конечно, вся мировая туристическая индустрия рассчитана именно на случайного туриста, но в ситуации неурегулированных отношений, фактически холодной войны между странами, рассчитывать на случайного российского туриста — это верх недальновидности.



Это именно то, чем занималась грузинская власть все последние годы — бездумно привязывая страну к российскому рынку, не учитывая, что он может закрыться в любой момент, по любому, самому незначительному поводу.



На самом деле это очень хорошо, что Путин разозлился и ввел санкции в июне 2019 года, а не, скажем, в 2021-м, когда, учитывая темпы 2018 года, на Россию приходилось бы не 10-15% от общего числа туристов в Грузии, а все 50%, и вот тогда был бы настоящий коллапс.



Это был фальстарт с его стороны, но нам надо его за это благодарить — по крайней мере мы теперь точно знаем политически безопасное количество российских туристов, то количество, на которое Грузия может рассчитывать в любой ситуации — это около 1 млн. человек, не больше.



О том, что удар был серьезным, но несмертельным, точнее всего указывает состояние грузинской национальной валюты, которая незначительно обесценилась в результате российских санкций — с 2. 78 до 2, 87 лари за доллар. Это не самая значительная девальвация за прошедшие годы — лари падал намного больше в условиях, когда россияне били рекорды по посещаемости Грузии.



В этой ситуации совершенно необъяснимы всеобщие страдания по поводу возобновления авиационного сообщения между Грузией и Россией. Прошедшие месяцы показали, что ущерб от санкций — минимальный, да и тот, ощущается только в определенном сегменте туристического сектора, в остальное стране, за исключением небольшого изменения курса валюты, никто ничего не заметил.



Сложилась идеальная ситуация — определенное, и довольно большое, количество российских туристов приезжает в Грузию даже в нынешней ситуации. Их достаточно много, чтоб в туристическом секторе не возникли серьезные проблемы, но при этом не столько, чтоб речь шла о тотальной зависимости Грузии от российских туристов.



Если сейчас снова начнут летать самолеты — количество российский туристов снова начнет опасно расти, и уже к 2021-2022 годам, вырастет до критического уровня.



Чтоб не допустить этого, и сохранить туристический поток из России на нынешнем, оптимальном уровне, надо сделать только одно — сохранить санкции со стороны Москвы.



Если б сегодня Грузию возглавляли люди с чувством собственного достоинства и пониманием того, что такое «государственность», то последнее, что они должны делать — это проливать слезы по возобновлению авиасообщения с Россией.



Сегодня в Грузии ровно столько российских туристов, сколько нужно — ни больше, ни меньше. Любое увеличение их численности в конечном итоге опять ударит по нам же.



Так пусть же все остается как есть. Это будет лучше для всех.



Автор: Тенгиз Аблотия для Грузия online, Грузия, перевод В целом, это похоже на какую-то странную одержимость, когда вопрос второстепенной важности, вероятно путем самовнушения приобретает неадекватную значимость. К примеру, от ксенофобской и агрессивной политики правительства в отношении иранских туристов Грузия теряет больше, чем от российских санкций.При этом ни один представитель власти ни слова не говорит о необходимости нормализации отношения к туризму из Ирана, но зато готовы мать родную продать, лишь бы восстановить полеты с Россией.Не иначе как колониальный синдром.Панические настроения в правительстве Грузии были более или менее оправданы в первые недели после введения санкций, когда никто не знал, чем все закончится, как отреагирует на запреты национальная валюта, что будет с туристической индустрией и т.д.Но после 8 июля, когда вступили в силу санкции, прошло уже немало времени, и теперь уже даже самым откровенным ватникам ясно — никакой катастрофы не случилось. Количество российских туристов сократилось, и существенно, но оно все же остается достаточным для того, чтоб россияне заняли третье место — после Азербайджана и Армении — по числу туристов, посетивших Грузию.Годовые статистические данные на этом направлении несколько иные — Россия на втором месте после Азербайджана, но тут играет роль то, что санкции вступили в силу в июле, а все предыдущие месяцы число российских туристов росло рекордными темпами. После введения санкций ситуация изменилась, но на годовых показателях это не очень отразилось.В целом, российских туристов осталось немало, приезжают они как окольным рейсами, так и на автомобилях. Рост числа иностранных туристов из других стран позволит Грузии минимизировать потери и свести их нулю — в 2019 году доходы от туризма практически не выросли, но сам по себе факт, что они не снизились — уже безусловный позитив.Сейчас в российском сегменте туристического бизнеса Грузии сложилась почти идеальная ситуация — в Грузию приезжает российский турист, который конкретно приезжает именно в конкретную страну, а не просто потому, что турпакет на 20 долларов дешевле.Тот туристический поток, который сейчас есть из России — можно считать естественным, и скорее всего, он не уменьшится, если не случится что-то чрезвычайное. В любой ситуации Грузия может рассчитывать именно на это количество туристов — в отличие от периода, когда при наличии авиасообщения, в страну прибывали много случайных туристов из России. То есть тех, для кого нет принципиальной разницы куда ехать.Конечно, вся мировая туристическая индустрия рассчитана именно на случайного туриста, но в ситуации неурегулированных отношений, фактически холодной войны между странами, рассчитывать на случайного российского туриста — это верх недальновидности.Это именно то, чем занималась грузинская власть все последние годы — бездумно привязывая страну к российскому рынку, не учитывая, что он может закрыться в любой момент, по любому, самому незначительному поводу.На самом деле это очень хорошо, что Путин разозлился и ввел санкции в июне 2019 года, а не, скажем, в 2021-м, когда, учитывая темпы 2018 года, на Россию приходилось бы не 10-15% от общего числа туристов в Грузии, а все 50%, и вот тогда был бы настоящий коллапс.Это был фальстарт с его стороны, но нам надо его за это благодарить — по крайней мере мы теперь точно знаем политически безопасное количество российских туристов, то количество, на которое Грузия может рассчитывать в любой ситуации — это около 1 млн. человек, не больше.О том, что удар был серьезным, но несмертельным, точнее всего указывает состояние грузинской национальной валюты, которая незначительно обесценилась в результате российских санкций — с 2. 78 до 2, 87 лари за доллар. Это не самая значительная девальвация за прошедшие годы — лари падал намного больше в условиях, когда россияне били рекорды по посещаемости Грузии.В этой ситуации совершенно необъяснимы всеобщие страдания по поводу возобновления авиационного сообщения между Грузией и Россией. Прошедшие месяцы показали, что ущерб от санкций — минимальный, да и тот, ощущается только в определенном сегменте туристического сектора, в остальное стране, за исключением небольшого изменения курса валюты, никто ничего не заметил.Сложилась идеальная ситуация — определенное, и довольно большое, количество российских туристов приезжает в Грузию даже в нынешней ситуации. Их достаточно много, чтоб в туристическом секторе не возникли серьезные проблемы, но при этом не столько, чтоб речь шла о тотальной зависимости Грузии от российских туристов.Если сейчас снова начнут летать самолеты — количество российский туристов снова начнет опасно расти, и уже к 2021-2022 годам, вырастет до критического уровня.Чтоб не допустить этого, и сохранить туристический поток из России на нынешнем, оптимальном уровне, надо сделать только одно — сохранить санкции со стороны Москвы.Если б сегодня Грузию возглавляли люди с чувством собственного достоинства и пониманием того, что такое «государственность», то последнее, что они должны делать — это проливать слезы по возобновлению авиасообщения с Россией.Сегодня в Грузии ровно столько российских туристов, сколько нужно — ни больше, ни меньше. Любое увеличение их численности в конечном итоге опять ударит по нам же.Так пусть же все остается как есть. Это будет лучше для всех.Автор: Тенгиз Аблотия для Грузия online, Грузия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, Грузия, санкции, годовщина — статья прочитана 147 раз Комментарии