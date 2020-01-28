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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, сообщает ЛЕНТА.
По мнению Тягнибока, Россия должна Украине «как никому другому».
В качестве причин этого он перечислил «оккупацию в прошлом веке», «три голодомора», раскулачивание и коллективизацию. Также политик считает, что при распаде СССР Россия «украла накопления украинцев в Сбербанке». Поэтому, по словам Тягнибока, Россия должна передать Украине часть Алмазного фонда и золотых запасов.
Тягнибок подчеркнул, что с подобным требованием к России уже выступила Польша.
25 января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Он подчеркнул, что требования его страны в этом вопросе «не имеют срока давности», добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.
lenta.ru
География: Украина
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