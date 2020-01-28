Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США 🔊 Воспроизвести



Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI), сообщает



«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI, IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.



В сообщении сказано, что Грузия является независимым, суверенным государством и что никто не имеет права менять её мнение, её настрой, её реальность.



Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.



21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы. Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI), сообщает RT «Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI, IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.В сообщении сказано, что Грузия является независимым, суверенным государством и что никто не имеет права менять её мнение, её настрой, её реальность.Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: парламент, Грузия, конституция, протесты — статья прочитана 165 раз Комментарии