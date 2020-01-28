|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США
Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI), сообщает RT.
«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI, IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.
В сообщении сказано, что Грузия является независимым, суверенным государством и что никто не имеет права менять её мнение, её настрой, её реальность.
Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.
21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: парламент, Грузия, конституция, протесты
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|