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Лавров прокомментировал идею Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН



Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу российского президента Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

«Заложенный Великой Победой правовой фундамент международной архитектуры остаётся важнейшей опорой в деле эффективного преодоления общих для всех народов вызовов и угроз, поддержания региональной и глобальной стабильности», — приводит РИА Новости его слова на Международных рождественских образовательных чтениях.

Лавров пояснил, что инициатива о проведении саммита России, Великобритании, Франции, США и Китая направлена на реализацию данных мер.

«Суть её в том, чтобы самым серьёзным образом без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряжённости, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации», — пояснил он.
Ранее в Кремле заявили, что Россия направила четырём странам — постоянным членам СБ ООН послание с детализацией идеи о саммите.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил встретиться лидерам этих стран для серьёзного разговора.

Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал данную инициативу.

Позднее в Пекине также выразили готовность к встрече. В Лондоне заявили, что ожидают деталей по данному предложению.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Путин, ООН, лидеры, пятерка
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добавлена сегодня, 28 января, 09:00

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