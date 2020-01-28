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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты
Истребители НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
22 января был идентифицирован летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область военно-транспортный самолет Ан-26.
У него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако его транспондер был выключен.
24 января был идентифицирован самолет такой же модели, у него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, но его транспондер тоже был выключен.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Категории: политика, в странах Балтии
География: Литва
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