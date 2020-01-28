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Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты



Истребители НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

22 января был идентифицирован летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область военно-транспортный самолет Ан-26.

У него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако его транспондер был выключен.

24 января был идентифицирован самолет такой же модели, у него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, но его транспондер тоже был выключен.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 января, 10:40

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