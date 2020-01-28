Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Истребители НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.



22 января был идентифицирован летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область военно-транспортный самолет Ан-26.



У него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако его транспондер был выключен.



24 января был идентифицирован самолет такой же модели, у него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, но его транспондер тоже был выключен.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Истребители НАТО на прошлой неделе дважды сопроводили российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.22 января был идентифицирован летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область военно-транспортный самолет Ан-26.У него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако его транспондер был выключен.24 января был идентифицирован самолет такой же модели, у него был план полета, он также поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, но его транспондер тоже был выключен.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии