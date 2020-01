Эта статья была опубликована 5 лет назад: Празднование 70-летия освобождения Освенцима не место для политических разборок 🔊 Воспроизвести



Есть смысл предложить её прочитать вновь. И сделать свои выводы.



* * *











Так, нет же, это



Почему же функционеры еврейской общины Чехии публично не осудили этот факт, не высказали своего «фэ» президенту Обаме, не потребовали строго наказать ныне здравствующих сотрудников ЦРУ, причастных к этой неслыханной мерзости? Почему сайты большинства еврейских общин вообще "не заметили" такого факта?



Я гражданин демократической Литвы. Это дает мне право не только иметь, но и открыто высказать, мнение, отличное от официального.











Освенцим освободила Красная Армия, рядовым солдатом которой с декабря 1941-го и до конца войны воевал мой отец. В боях на передовой он был трижды ранен. Привожу фотокопии двух документов, чудом сохранившихся в архивах семьи. Отец умер в 1992 году. Но если бы он дожил до сегодняшнего дня и узнал, что страна-освободительница Освенцима не будет участвовать в юбилейных торжествах 2015-го года, полагаю, он был бы оскорблен.



«Путин должен быть приглашен в Освенцим». Под таким заголовком



Твердо убежден, что вечную память о миллионах погибших нельзя использовать в текущих политических разборках.



Пинхос ФРИДБЕРГ,



специально для «Обзора»



* * *



От редакции сайта www.obzor.lt: За эти пять лет приведённую выше публикацию прочитали более 8700 человек.



Её переводили на английский и немецкий языки, цитировали на французсмком и испанском.



Сразу оговорюсь: я не являюсь сторонником Путина. Но меня поразило сообщение «Еврейская община Чехии выступила против решения президента страны Милоша Земана пригласить своего российского коллегу Владимира Путина на мероприятия по случаю 70-летнего юбилея со дня освобождения концлагеря Освенцим». Нельзя следовать принципу «цель оправдывает средства». Хотел бы привести читателям только один факт: в борьбе с коммунизмом «во времена холодной войны разведслужбы США использовали тысячу нацистов». Когда я впервые увидел заключенную в кавычки фразу в качестве заголовка статьи , то подумал, что это очередной вброс путинской пропаганды.Так, нет же, это опубликовано в главной газете США The New York Times.Почему же функционеры еврейской общины Чехии публично не осудили этот факт, не высказали своего «фэ» президенту Обаме, не потребовали строго наказать ныне здравствующих сотрудников ЦРУ, причастных к этой неслыханной мерзости? Почему сайты большинства еврейских общин вообще "не заметили" такого факта?Я гражданин демократической Литвы. Это дает мне право не только иметь, но и открыто высказать, мнение, отличное от официального.Освенцим освободила Красная Армия, рядовым солдатом которой с декабря 1941-го и до конца войны воевал мой отец. В боях на передовой он был трижды ранен. Привожу фотокопии двух документов, чудом сохранившихся в архивах семьи. Отец умер в 1992 году. Но если бы он дожил до сегодняшнего дня и узнал, что страна-освободительница Освенцима не будет участвовать в юбилейных торжествах 2015-го года, полагаю, он был бы оскорблен.«Путин должен быть приглашен в Освенцим». Под таким заголовком появилась вчера статья Эфраима Зуроффа, которого называют «последним охотником за нацистами». Еще одна свежая публикация на ru.delfi.lt: «Борис Немцов: Нельзя праздновать освобождение Освенцима без Путина». Немцова трудно заподозрить в поддержке Путина. И я согласен с Зуроффом, согласен с Немцовым.Твердо убежден, что вечную память о миллионах погибших нельзя использовать в текущих политических разборках.Пинхос ФРИДБЕРГ, специально для «Обзора» * * * От редакции сайта www.obzor.lt: За эти пять лет приведённую выше публикацию прочитали более 8700 человек. Её переводили на английский и немецкий языки, цитировали на французсмком и испанском.