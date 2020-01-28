Похожее на парафин вещество могло попасть в Нерингу из России, заявляют литовские природоохранители 🔊 Воспроизвести



Найденные на побережье Литвы в выходные кусочки непонятного вещества, похожего на парафин, могли попасть сюда из России, информировали BNS в Департамента охраны окружающей среды (ДООС).



"Агентство по охране окружающей среды (АООС) попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России", – информировала BNS в понедельник представитель ДООС Ева Крикштапоните.



Специалисы АООС взяли образцы найденного вещества для анализа.



Осмотрев найденные на побережье кусочки вещества, природоохранители обратились в самоуправление Неринги и Национальный парк Куршской косы за помощью в сборе этих отходов.



Самоуправление Неринги сообщает, что выброшенное Балтийским морем на берег вещество предположительно является парафином.



Во вторник в районе центральных спасательных станций Ниды и Юодкранте организуется сбор загрязнений.



По данным самоуправления, кусочки вещества белого цвета были замечены 23 января. Найденные на побережье Литвы в выходные кусочки непонятного вещества, похожего на парафин, могли попасть сюда из России, информировали BNS в Департамента охраны окружающей среды (ДООС)."Агентство по охране окружающей среды (АООС) попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России", – информировала BNS в понедельник представитель ДООС Ева Крикштапоните.Специалисы АООС взяли образцы найденного вещества для анализа.Осмотрев найденные на побережье кусочки вещества, природоохранители обратились в самоуправление Неринги и Национальный парк Куршской косы за помощью в сборе этих отходов.Самоуправление Неринги сообщает, что выброшенное Балтийским морем на берег вещество предположительно является парафином.Во вторник в районе центральных спасательных станций Ниды и Юодкранте организуется сбор загрязнений.По данным самоуправления, кусочки вещества белого цвета были замечены 23 января. BNS Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: Россия, загрязнение, Неринга, парафин, залив География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии