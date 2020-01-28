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Похожее на парафин вещество могло попасть в Нерингу из России, заявляют литовские природоохранители



Найденные на побережье Литвы в выходные кусочки непонятного вещества, похожего на парафин, могли попасть сюда из России, информировали BNS в Департамента охраны окружающей среды (ДООС).

"Агентство по охране окружающей среды (АООС) попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России", – информировала BNS в понедельник представитель ДООС Ева Крикштапоните.

Специалисы АООС взяли образцы найденного вещества для анализа.

Осмотрев найденные на побережье кусочки вещества, природоохранители обратились в самоуправление Неринги и Национальный парк Куршской косы за помощью в сборе этих отходов.

Самоуправление Неринги сообщает, что выброшенное Балтийским морем на берег вещество предположительно является парафином.

Во вторник в районе центральных спасательных станций Ниды и Юодкранте организуется сбор загрязнений.

По данным самоуправления, кусочки вещества белого цвета были замечены 23 января.
BNS
Категории: чп и криминал, экономика
Ключевые слова: Россия, загрязнение, Неринга, парафин, залив
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 января, 09:30

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