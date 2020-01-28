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Президент Литвы в Освенциме почтил память жертв Холокоста

фото: lrp.lt


Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник почтил память жертв Холокоста в Освенциме, где проходили мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения находившегося здесь концентрационного лагеря.

"Я приехал в Польшу, в Освенцим, выразить глубокие соболезнования миллионам евреев, которые лишились здесь своих жизней во время Холокоста, в годы Второй мировой войны (ВМВ)", – сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

"Я склоняю голову и перед памятью более чем двухсот тысяч жертв нашего народа. Это трагедия всего мира и Литвы. Мы не можем воскресить невинных жертв, не может уменьшить боль, пережитую их близкими. Мы можем лишь сохранять память об этих людях, искать историческую правду", – сказал он.
Г. Науседа также сказал, что предпринятая нацистской Германией и Советским Союзом оккупация стран в годы ВМВ привела к гибельным последствиям – разрушила государства, общественные структуры, рассорила общины, разбудила их мстительность, ненависть и агрессию по отношению друг к другу.

"Давайте не позволим этому повториться и будем распознавать подстрекательские силы", – сказал Г. Науседа.

На церемонию в Польше Г. Науседа прибыл с супругой Дианой, в составе литовской делегации был также председатель сейма Викторас Пранцкетис.

Глава государства принял решение ехать в Освенцим на прошлой неделе, отказавшись от участия в приуроченном к Международному дня памяти Холокоста форуме в Израиле.

В мероприятии в Иерусалиме не участвовал и польский президент Анджей Дуда, потому что для него, в отличие от президента России Владимира Путина, не было предусмотрено право выступить с речью.

Накануне церемонии, в воскресенье, по инициативе главы государства в находящемся в Плунгеском районе Саду памяти литваков была установлена яблоня из металла в память о литваках Дарбенай.

На листьях металлического дерева сделаны надписи "Еврейская община Дарбенай" и "Президент Литовской Республики Гитанас Науседа".

На яблоне выбита фамилия известного литвака Давида Вольфсона. Он был одним из создателей государства Израиль.

Чуть более недели назад Г. Науседа посетил Плунге, а также посетил находящийся неподалеку Сад памяти литваков.
BNS
Категории: политика, история
Ключевые слова: Литва, польша, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 января, 08:30

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