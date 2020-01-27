Авиакатастрофа в Афганистане 🔊 Воспроизвести



Самолет, на борту которого находились более 80 человек, потерпел крушение в Афганистане на территории, контролируемой движением «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России). Предположительно, речь идет о пассажирском рейсе, однако сведения о его принадлежности на первом этапе поступают противоречивые, сообщает



Самолет, предположительно принадлежащий авиакомпании Ariana Afghan Airlines, упал в отдаленном и горном округе Дех Як в провинции Газни на востоке страны. Лайнер совершал рейс из Кабула в Герат. О том, что потерпевший крушение Boeing принадлежит государственной афганской авиакомпании, сообщил споуксмен губернатора провинции Ариф Нури. В то же время поступили сообщения о том, что в компании Ariana Airlines отрицают факт инцидента с ее самолетами, при этом утверждается, что со всеми вылетевшими в понедельник рейсами все было нормально. Самолет, на борту которого находились более 80 человек, потерпел крушение в Афганистане на территории, контролируемой движением «Талибан» (группировка признана террористической и запрещена в России). Предположительно, речь идет о пассажирском рейсе, однако сведения о его принадлежности на первом этапе поступают противоречивые, сообщает МК Самолет, предположительно принадлежащий авиакомпании Ariana Afghan Airlines, упал в отдаленном и горном округе Дех Як в провинции Газни на востоке страны. Лайнер совершал рейс из Кабула в Герат. О том, что потерпевший крушение Boeing принадлежит государственной афганской авиакомпании, сообщил споуксмен губернатора провинции Ариф Нури. В то же время поступили сообщения о том, что в компании Ariana Airlines отрицают факт инцидента с ее самолетами, при этом утверждается, что со всеми вылетевшими в понедельник рейсами все было нормально. В качестве причины авиакатастрофы пока называют технические причины. Однако вряд ли можно на данном этапе делать сколько-нибудь твердые выводы.



Судьба пассажиров и членов экипажа (а по данным местных СМИ, на борту насчитывалось 83 человека), пока неизвестна. Согласно поступающим из Афганистана сообщениям, контролирующие местность представители «Талибана» оказались на месте крушения и пытались потушить огонь. Вероятнее всего, понадобятся переговоры с талибами, чтобы они допустили к месту катастрофы спасательные команды.



Это не первая катастрофа гражданских самолетов в Афганистане. 3 февраля 2005 года в районе Кабула разбился Boeing-737 афганской авиакомпании, столкнувшийся с горой в сложных метеоусловиях. В результате катастрофы погибли 96 пассажиров и 8 членов экипажа. В апреле 2013 года грузовой Boeing 747-428BCF авиакомпании National Airlines, летевший в Дубай, через несколько секунд после вылета из Баграма потерял управление и упал на землю. Все находившиеся на борту 7 членов экипажа погибли. В мае 2016 года во время взлёта произошла катастрофа самолёта Ан-12Б в аэропорту Двайер (провинция Гильменд) – погибли 7 из 9 членов экипажа. mk.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: афганистан, авиакатастрофа, погибшие — статья прочитана 164 раза Комментарии