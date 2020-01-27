Загрузка... Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой и в Холокосте 🔊 Воспроизвести Фото: twitter



Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте, сообщает



Об этом 27 января сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву.



"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил он.



По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. "Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", - отметил Зеленского. Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте, сообщает СТРАНА Об этом 27 января сказал президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву."Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил он.По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. "Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", - отметил Зеленского.



"Отныне в наших отношением мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину", - сказал Зеленский.



Напомним, что Зеленский находится в Польше, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников Освенцима.



О советских войсках, которые освобождали самый страшный концлагерь, оба президента не упомянули. Вместо этого они употребили выражение "Украинский фронт".



"Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", - сказал Анджей Дуда.



После этого он внезапно предложил увековечить память тех, кто боролся против Советской России. Что к Холокосту никакого отношения не имеет.



"Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называет солдатами Пилсудского... С одной стороны был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело", - сказал польский лидер.



Примерно в той же риторике говорил Зеленский.



Украинский президент лишь скупо перечислил уроженцев Украины, которые ломали ворота концлагеря. И, тоже стыдливо опустив фактор Красной армии, упомянул только "Первый украинский фронт".



"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - рассказал Зе.



То есть выходит освобождали Освенцим только украинцы, а не Красная армия. Хотя, как известно, украинским фронт назывался не потому, что состоял из украинцев, а потому что наступал через территорию УССР (а до октября 1943 года он назывался Воронежским фронтом).



Да и вообще, как выходит из слов Зеленского, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который положил этим убийствам конец.



"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказал украинский президент.







Как Зеленский повторил Яценюка



История с "Украинским фронтом" напомнила скандальное заявление Арсения Яценюка, которое многие обсуждали пять лет назад - на 70-ю годовщину Холокоста.



Он первым высказал мнение, что заслуга в освобождении концлагеря - исключительно украинская.



"Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад бойцы из Житомира и из Львова в составе Первого Украинского фронта освободили от нацистов один из самых ужасных лагерей Второй мировой войны - Аушвиц, - где миллионы наших собратьев-евреев были замучены",- заявил Яценюк, сзади которого стоял глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.







То же самое заявили польские политики.



"Первый украинский фронт и украинцы освобождали. Так как в тот январский день там были украинские солдаты, то они и открывали ворота лагеря", - говорил Гжегож Схетина, глава МИДа Польши.



Тогда на это резко отреагировали в России.



"Заявление польского министра о том, что Освенцим освобождали украинцы, — я даже не могу его комментировать. Освенцим освобождала Красная Армия: там были и русские, и украинцы, чеченцы, грузины, татары", - говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Как видим, Зеленский на 100% повторяет риторику Яценюка и если брать шире - всей правящей верхушки Украины последних пяти лет. Но насколько она исторична?



Кто на самом деле освобождал Освенцим



Советские войска вошли в концлагерь действительно в составе Первого Украинского фронта.



Но это, конечно, не была какая-то отдельно взятая "армия украинцев". Фронт был создан по приказу Сталина 20 октября 1943 года. Точнее, даже не создан, а переименован - раньше он был Воронежским.



То есть, если бы не переименовали, то Аушвиц, по логике Зеленского, могли бы освободить "воронежцы". И непонятно, чтобы сейчас говорили Зеленский и Дуда.



Освенцим был взят в ходе Силезко-Сандомирской операции. Командовал ей уроженец Вологды, маршал Иван Конев.







Если говорить конкретно об Аушвице-Биркенау, то его освобождала 107-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Тамбове. А вот командовал ею украинец - полтавчанин Василий Петренко, который умер 17 лет назад в Москве.



В боях за освобождение Биркенау погибло около 300 советских солдат и офицеров.



Два восточных филиала Аушвица - Моновиц и Зарац - были освобождены бойцами 100-й и 322-й стрелковых дивизий 106-го стрелкового корпуса.







То есть, как видим, украинцы освобождали Освенцим в рамках единой Красной армии. Поэтому упоминать только их - значит унижать память других воинов, которые погибли, освобождая не только евреев и поляков, но и самих украинцев от нацистской оккупации. Также он заявил, что сторонам "удалось снизить градус эмоций относительно общего прошлого". Так, украинская сторона сняла мораторий на поисковые работы. Польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом станет восстановление польской стороны поврежденной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту."Отныне в наших отношением мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину", - сказал Зеленский.Напомним, что Зеленский находится в Польше, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников Освенцима.О советских войсках, которые освобождали самый страшный концлагерь, оба президента не упомянули. Вместо этого они употребили выражение "Украинский фронт"."Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", - сказал Анджей Дуда.После этого он внезапно предложил увековечить память тех, кто боролся против Советской России. Что к Холокосту никакого отношения не имеет."Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называет солдатами Пилсудского... С одной стороны был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело", - сказал польский лидер.Примерно в той же риторике говорил Зеленский.Украинский президент лишь скупо перечислил уроженцев Украины, которые ломали ворота концлагеря. И, тоже стыдливо опустив фактор Красной армии, упомянул только "Первый украинский фронт"."Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - рассказал Зе.То есть выходит освобождали Освенцим только украинцы, а не Красная армия. Хотя, как известно, украинским фронт назывался не потому, что состоял из украинцев, а потому что наступал через территорию УССР (а до октября 1943 года он назывался Воронежским фронтом).Да и вообще, как выходит из слов Зеленского, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который положил этим убийствам конец."Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказал украинский президент.История с "Украинским фронтом" напомнила скандальное заявление Арсения Яценюка, которое многие обсуждали пять лет назад - на 70-ю годовщину Холокоста.Он первым высказал мнение, что заслуга в освобождении концлагеря - исключительно украинская."Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад бойцы из Житомира и из Львова в составе Первого Украинского фронта освободили от нацистов один из самых ужасных лагерей Второй мировой войны - Аушвиц, - где миллионы наших собратьев-евреев были замучены",- заявил Яценюк, сзади которого стоял глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.То же самое заявили польские политики."Первый украинский фронт и украинцы освобождали. Так как в тот январский день там были украинские солдаты, то они и открывали ворота лагеря", - говорил Гжегож Схетина, глава МИДа Польши.Тогда на это резко отреагировали в России."Заявление польского министра о том, что Освенцим освобождали украинцы, — я даже не могу его комментировать. Освенцим освобождала Красная Армия: там были и русские, и украинцы, чеченцы, грузины, татары", - говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как видим, Зеленский на 100% повторяет риторику Яценюка и если брать шире - всей правящей верхушки Украины последних пяти лет. Но насколько она исторична?Советские войска вошли в концлагерь действительно в составе Первого Украинского фронта.Но это, конечно, не была какая-то отдельно взятая "армия украинцев". Фронт был создан по приказу Сталина 20 октября 1943 года. Точнее, даже не создан, а переименован - раньше он был Воронежским.То есть, если бы не переименовали, то Аушвиц, по логике Зеленского, могли бы освободить "воронежцы". И непонятно, чтобы сейчас говорили Зеленский и Дуда.Освенцим был взят в ходе Силезко-Сандомирской операции. Командовал ей уроженец Вологды, маршал Иван Конев.Если говорить конкретно об Аушвице-Биркенау, то его освобождала 107-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Тамбове. А вот командовал ею украинец - полтавчанин Василий Петренко, который умер 17 лет назад в Москве.В боях за освобождение Биркенау погибло около 300 советских солдат и офицеров.Два восточных филиала Аушвица - Моновиц и Зарац - были освобождены бойцами 100-й и 322-й стрелковых дивизий 106-го стрелкового корпуса.То есть, как видим, украинцы освобождали Освенцим в рамках единой Красной армии. Поэтому упоминать только их - значит унижать память других воинов, которые погибли, освобождая не только евреев и поляков, но и самих украинцев от нацистской оккупации. Загрузка... strana.ua Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, Украина, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия, Зеленский География: Украина — статья прочитана 175 раз Комментарии