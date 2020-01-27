Коронавирус в Китае: число жертв растет, жизнь замерла 🔊 Воспроизвести AFP Image caption В больницах Уханя очереди из пациентов с симптомами вируса



Число жертв нового коронавируса в Китае, поражающего дыхательные пути и способного передаваться от человека к человеку, неуклонно растет. По данным на понедельник, умер уже 81 человек, почти 3 тысячи человек - больны, сообщает



В провинции Хубэй - эпицентре вируса - зарегистрировано наибольшее количество смертей. Мэр столицы провинции - города Ухань, который считается очагом возникновения эпидемии, предупреждает, что число заболевших по всей стране будет расти, так как около пяти миллионов человек выехали из Уханя до того, как город с 11-миллионным населением был закрыт на карантин. Число жертв нового коронавируса в Китае, поражающего дыхательные пути и способного передаваться от человека к человеку, неуклонно растет. По данным на понедельник, умер уже 81 человек, почти 3 тысячи человек - больны, сообщает ВВС В провинции Хубэй - эпицентре вируса - зарегистрировано наибольшее количество смертей. Мэр столицы провинции - города Ухань, который считается очагом возникновения эпидемии, предупреждает, что число заболевших по всей стране будет расти, так как около пяти миллионов человек выехали из Уханя до того, как город с 11-миллионным населением был закрыт на карантин.



Всего за несколько дней в городе была построена больница и достраивается еще одна. Фабрики по производству марлевых масок и защитной одежды работают в усиленном режиме.



В настоящий момент на карантине находятся еще пять китайских городов.



Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай и активно заняты возвращением оттуда россиян, сказал агентству Рейтер вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.







Власти пытаются разными способами сдержать распространение вируса. На прошлой неделе Пекин закрыл для посещений "Запретный город" - дворцовый комплекс рядом с площадью Тяньаньмэнь - и часть Великой китайской стены и отменил все масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.



В ряде городов провинции Гуандун людей обязали носить марлевые маски.



В Шанхае и Гонконге на неопределенный срок закрыты Диснейленды, в Лхасе закрыт дворец Потала.



Сейчас власти в разных регионах Китая продлевают новогодние каникулы.



Затянувшиеся каникулы



В Шанхае людям предписали не возвращаться на работу до 10 февраля, кроме коммунальных служб, медицинских учреждений и супермаркетов. В других районах страны выходные дни продлены еще минимум на неделю.



По словам корреспондента Би-би-си в Шанхае Робина Бранта, это весьма необычный шаг для Китая. По подсчетам властей, эта мера лишит почти полтора миллиарда китайцев необходимости пользоваться общественным транспортом еще некоторое время.



Многие крупные сети розничной торговли также объявили о временном закрытии своих магазинов; некоторые компании и банки советуют своим сотрудникам, недавно побывавшим в Хубэе, работать из дома.



Власти Гонконга, где подтверждены восемь случаев коронавируса, отменили занятия в школах до 17 февраля.



Монголия, где, судя по всему, зафиксирован один случай заболевания, закрыла границу с Китаем. Монгольские власти распорядились о закрытии школ до 2 марта и наложили запрет на проведение общественных мероприятий.



В Китай прилетел генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, он проводит консультации с правительством страны и чиновниками здравоохранения.







Последняя статистика



В Китае:



-2827 случаев заболевания



-5794 случаев с похожими симптомами, но диагноз пока не поставлен



-461 человек в критическом состоянии



-81 смертельный случай



-51 пациент выздоровел и выписан из больницы



За пределами Китая зарегистрированы, по меньшей мере, 44 случая:



-Таиланд - 8



-США и Австралия - по 5



-Сингапур, Тайвань, Малайзия, Южная Корея - по 4



-Франция, Япония - по 3



-Вьетнам - 2



-Непал, Канада - по 1



Все заболевшие либо побывали недавно в Ухане, либо были в контакте с теми, кто там был.



Каждый человек - потенциально опасен



Китайский медик проверяет температуру у членов съемочной группы Би-би-си



Одно из главных осложнений коронавируса - затрудненное дыхание, поэтому большая часть смертей наблюдается среди пожилых людей, у которых и без того были проблемы с респираторной системой.



Вирус новый, поэтому вакцины против него не существует.



Накануне китайские медики подтвердили, что вирус может передаваться даже во время инкубационного периода, то есть человек может быть заразен еще до того, как у него появились симптомы заболевания.



Инкубационный период может составлять от одного до 14 дней.



В Пекине и ряде городов раз в день проводится дезинфекция вагонов метро; поручни эскалаторов и автоматические билетные кассы дезинфицируют три раза в день.



В некоторых населенных пунктах власти призывают водителей такси дезинфицировать салон автомобиля после каждого пассажира. Сейчас на выезд из города наложены серьезные ограничения. На границе провинции работают группы медиков, которые проверяют температуру и состояние у всех въезжающих. Частному транспорту и автомобилям, не выполняющим общественную функцию, предписано не выезжать на дороги Уханя.Всего за несколько дней в городе была построена больница и достраивается еще одна. Фабрики по производству марлевых масок и защитной одежды работают в усиленном режиме.В настоящий момент на карантине находятся еще пять китайских городов.Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай и активно заняты возвращением оттуда россиян, сказал агентству Рейтер вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.Власти пытаются разными способами сдержать распространение вируса. На прошлой неделе Пекин закрыл для посещений "Запретный город" - дворцовый комплекс рядом с площадью Тяньаньмэнь - и часть Великой китайской стены и отменил все масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю 25 января, - новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах.В ряде городов провинции Гуандун людей обязали носить марлевые маски.В Шанхае и Гонконге на неопределенный срок закрыты Диснейленды, в Лхасе закрыт дворец Потала.Сейчас власти в разных регионах Китая продлевают новогодние каникулы.В Шанхае людям предписали не возвращаться на работу до 10 февраля, кроме коммунальных служб, медицинских учреждений и супермаркетов. В других районах страны выходные дни продлены еще минимум на неделю.По словам корреспондента Би-би-си в Шанхае Робина Бранта, это весьма необычный шаг для Китая. По подсчетам властей, эта мера лишит почти полтора миллиарда китайцев необходимости пользоваться общественным транспортом еще некоторое время.Многие крупные сети розничной торговли также объявили о временном закрытии своих магазинов; некоторые компании и банки советуют своим сотрудникам, недавно побывавшим в Хубэе, работать из дома.Власти Гонконга, где подтверждены восемь случаев коронавируса, отменили занятия в школах до 17 февраля.Монголия, где, судя по всему, зафиксирован один случай заболевания, закрыла границу с Китаем. Монгольские власти распорядились о закрытии школ до 2 марта и наложили запрет на проведение общественных мероприятий.В Китай прилетел генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, он проводит консультации с правительством страны и чиновниками здравоохранения.-2827 случаев заболевания-5794 случаев с похожими симптомами, но диагноз пока не поставлен-461 человек в критическом состоянии-81 смертельный случай-51 пациент выздоровел и выписан из больницы-Таиланд - 8-США и Австралия - по 5-Сингапур, Тайвань, Малайзия, Южная Корея - по 4-Франция, Япония - по 3-Вьетнам - 2-Непал, Канада - по 1Все заболевшие либо побывали недавно в Ухане, либо были в контакте с теми, кто там был.Одно из главных осложнений коронавируса - затрудненное дыхание, поэтому большая часть смертей наблюдается среди пожилых людей, у которых и без того были проблемы с респираторной системой.Вирус новый, поэтому вакцины против него не существует.Накануне китайские медики подтвердили, что вирус может передаваться даже во время инкубационного периода, то есть человек может быть заразен еще до того, как у него появились симптомы заболевания.Инкубационный период может составлять от одного до 14 дней.В Пекине и ряде городов раз в день проводится дезинфекция вагонов метро; поручни эскалаторов и автоматические билетные кассы дезинфицируют три раза в день.В некоторых населенных пунктах власти призывают водителей такси дезинфицировать салон автомобиля после каждого пассажира. bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 94 раза Комментарии