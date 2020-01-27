Сбор таких данных неприемлем

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Реагируя на появившуюся в общественном пространстве информацию о возможно незаконном сборе информации по национальному признаку, Союз поляков Литвы распространил публичное заявление, в котором выражается протест против дискриминации и клеветы на национальной основе.



Поддержав позицию Союза поляков Литвы, сбор информации по национальному признаку со стороны Администрации президента осудил и председатель Комиссии по делам нацменьшинств и религии Вильнюсского городского самоуправления, президент Ассоциации общественных организаций греков Литвы Георгий Мацукатов, сообщает L24.lt.



«В последнее время в литовских СМИ разыгралась клеветническая кампания, которую можно назвать антипольской истерией. Приходится сожалеть, что в неё вовлекаются представители самой высокой власти нашей страны. К сожалению, такая деятельность – если иметь в виду цивилизованные принципы сосуществования лиц разных национальностей, утвержденные в национальном и международном праве, - просто компрометирует представителей нашей страны и в Литве, и за рубежом», - пишется в пресс-релизе Георгий Мацукатов. Поддержав позицию Союза поляков Литвы, сбор информации по национальному признаку со стороны Администрации президента осудил и председатель Комиссии по делам нацменьшинств и религии Вильнюсского городского самоуправления, президент Ассоциации общественных организаций греков Литвы Георгий Мацукатов, сообщает L24.lt.«В последнее время в литовских СМИ разыгралась клеветническая кампания, которую можно назвать антипольской истерией. Приходится сожалеть, что в неё вовлекаются представители самой высокой власти нашей страны. К сожалению, такая деятельность – если иметь в виду цивилизованные принципы сосуществования лиц разных национальностей, утвержденные в национальном и международном праве, - просто компрометирует представителей нашей страны и в Литве, и за рубежом», - пишется в пресс-релизе Георгий Мацукатов. «Очевидно, что информация о трудоустройстве двадцати лиц польской национальности в учреждениях, подведомственных Министерству транспорта и связи, не соответствует действительности, однако с грустью приходится признать, что её обнародовал президент Литовкой Республики Гитанас Науседа. Упомянутая новость довольно широко обсуждается. В конце концов, информация Администрации президента Литовской Республики не подтвердилась: из 500 человек, устроенных за последнее время на работу в учреждения, подведомственные Министерству транспорта и связи, «организаторам охоты» удалось найти 12 лиц польской национальности (не 20, как сообщалось). Очевидно, что их устроил не министр, а руководители учреждений», - утверждается в заявлении.



«Такие действия не отражают установку третьей части 22 статьи Главного закона страны, что информация о частной жизни лица может собираться только в соответствии с мотивированным решением суда и только в соответствии с законом.



Как известно, в каждом государстве ЕС действует Общий регламент защиты данных 27 апреля 2016 года, в котором, помимо всего прочего, установлен запрет на упорядочивание личных данных, раскрывающих расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения и т.д.», - подчёркивается в заявлении.



«Граждане Литовской Республики, в том числе национальные меньшинства, способствуют созданию благосостояния государства и имеют право чувствовать себя в безопасности на своей Родине. Нельзя соглашаться с малейшими проявлениями дискриминации по национальному признаку, особенно если они спровоцированы представителями государственных учреждений. Мы против таких действий», - подчёркивается в заявлении.



«Мы надеемся, что президент Литовской Республики Гитанас Науседа будет стоять выше не делающих ему чести действий, сумеет отмежеваться от них и остановить навязываемые проявления возможной дискриминации по национальному признаку», - говорится в заявлении представителей нацменьшинств Литвы.



Напомним, что ряд политиков, политических обозревателей и общественных деятелей заявили, что в критике президента и оппозиции министра транспорта и связи Ярослава Наркевича они видят «фон дискриминации по национальному признаку». Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Союз поляков Литвы — статья прочитана 119 раз Комментарии