В 5-й раз «Звенит январская вьюга»! /добавлено видео/

Следующими на сцену вышли маленькие артисты вильнюсского сада-школы «Вайворикште» (руководители Юрий Мумыга, Людмила Лемешева, Валентина Гаевска). Они замечательно сыграли спектакль по известной сказке «Гадкий утёнок».Театральная студия «Веснушки» школы Льва Корсавина (руководители Наталья Лежнёва, Тамара Третьякова, Гражина Повилайтите-Косарева), показавшая спектакль «Фантазии по мотивам сказок А.Пушкина», порадовала не только своей чудесной игрой, но и массовостью.После перерыва пришёл черёд ребят постарше. Открыл вторую часть фестиваля коллектив студии «Театр серого кардинала» (руководитель Борис Козлов) школы «Атейтес» глубоко философским и заставляющим задуматься спектаклем «Девочка со спичками».А постановка по сказке «Буратино» театральной студии «Бродячие актёры» (руководители Антонина Воронцова и Руслан Синкевич) всё той же школы «Атейтес» заставила зал взорваться бурными овациями – настолько зажигательно играли и плясали ребята во главе с весёлыми Карабасом-Барабасом.Затем на сцену вышли артисты театральных студий «Ангел Проджект» и «Сантарос» (руководители Юрий Попов и Анара Баидилдинова) гимназии-прогимназии «Сантарос». Спектакль «Картонное сердце», который они представили, отличался вполне профессиональной игрой школьников и прекрасной режиссурой.Завершила фестиваль постановка «Щелкунчик» театральной студии «Субъект» (руководители Светлана Баранаускене, Дарюс Синкевич, Карина Леонтьева, Арина Иванова, Каролина Мальдите и Арина Комайшко) вильнюсской гимназии «Жарос». Спектакль смотрелся с большим интересом, а своей игрой ребята поддержали высокий уровень всего фестиваля.Атмосфера на фестивале была дружеской, юные артисты не конкурировали между собой, а играли в своё удовольствие. Поэтому победителями стали все, и грамоты с подарками тоже получили все.Заслуженные награды коллективам и их руководителям вручали депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая, директор школы «Атейтес» Иван Просняков и председатель правления газеты, шеф-редактор «Обзор» Анатолий Лозинский.Совершенно необходимо назвать тех, без кого прекрасно организованный фестиваль не состоялся бы.Это координатор фестиваля, руководитель театральной студии Борис Козлов, спонсор проекта Ромуальда Пошевецкая, заместители директора школы «Атейтес» по воспитательной работе Людмила Кобрина и Иоланта Стручкене, а также осуществлявшие техническую поддержку Константин Остапенко и Павел Пурпурович.Пусть и впредь «Звенит январская вьюга», даже при отсутствии январской вьюги в последующие годы!