В 5-й раз «Звенит январская вьюга»! /добавлено видео/

Название этого театрального фестиваля, прошедшего в столичной школе «Атейтес», мягко говоря, не вполне соответствует нынешним погодным реалиям - вьюгой пока и не пахнет. Но об этом тут же забываешь, когда перед тобой, как одно мгновение, проносятся замечательные спектакли школьных театральных студий Вильнюса!
Открыла фестиваль постановка «Белоснежка и семь гномов» театральной студии «2а» (руководители Людмила Штолде, Елена Станулевич, Снежана Прокопович) прогимназии Софьи Ковалевской.
И хотя ребята выступали первыми и немного волновались, они заслужили бурные аплодисменты зрителей.
Затем с таким же успехом выступил коллектив театральной студии «РАсСвет" (руководители Ирина Григорьева, Инга Гуреева) школы «Атейтес» со спектаклем «Царевна-лягушка».
Следующими на сцену вышли маленькие артисты вильнюсского сада-школы «Вайворикште» (руководители Юрий Мумыга, Людмила Лемешева, Валентина Гаевска). Они замечательно сыграли спектакль по известной сказке «Гадкий утёнок».
Театральная студия «Веснушки» школы Льва Корсавина (руководители Наталья Лежнёва, Тамара Третьякова, Гражина Повилайтите-Косарева), показавшая спектакль «Фантазии по мотивам сказок А.Пушкина», порадовала не только своей чудесной игрой, но и массовостью.
После перерыва пришёл черёд ребят постарше. Открыл вторую часть фестиваля коллектив студии «Театр серого кардинала» (руководитель Борис Козлов) школы «Атейтес» глубоко философским и заставляющим задуматься спектаклем «Девочка со спичками».
А постановка по сказке «Буратино» театральной студии «Бродячие актёры» (руководители Антонина Воронцова и Руслан Синкевич) всё той же школы «Атейтес» заставила зал взорваться бурными овациями – настолько зажигательно играли и плясали ребята во главе с весёлыми Карабасом-Барабасом.
Затем на сцену вышли артисты театральных студий «Ангел Проджект» и «Сантарос» (руководители Юрий Попов и Анара Баидилдинова) гимназии-прогимназии «Сантарос». Спектакль «Картонное сердце», который они представили, отличался вполне профессиональной игрой школьников и прекрасной режиссурой.
Завершила фестиваль постановка «Щелкунчик» театральной студии «Субъект» (руководители Светлана Баранаускене, Дарюс Синкевич, Карина Леонтьева, Арина Иванова, Каролина Мальдите и Арина Комайшко) вильнюсской гимназии «Жарос». Спектакль смотрелся с большим интересом, а своей игрой ребята поддержали высокий уровень всего фестиваля.
Атмосфера на фестивале была дружеской, юные артисты не конкурировали между собой, а играли в своё удовольствие. Поэтому победителями стали все, и грамоты с подарками тоже получили все.
Заслуженные награды коллективам и их руководителям вручали депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая, директор школы «Атейтес» Иван Просняков и председатель правления газеты, шеф-редактор «Обзор» Анатолий Лозинский.
Совершенно необходимо назвать тех, без кого прекрасно организованный фестиваль не состоялся бы.
Это координатор фестиваля, руководитель театральной студии Борис Козлов, спонсор проекта Ромуальда Пошевецкая, заместители директора школы «Атейтес» по воспитательной работе Людмила Кобрина и Иоланта Стручкене, а также осуществлявшие техническую поддержку Константин Остапенко и Павел Пурпурович.
Пусть и впредь «Звенит январская вьюга», даже при отсутствии январской вьюги в последующие годы!
Фото организаторов фестиваля и Анатолия Лозинского, «Обзор»,
Театральная студия «Веснушки» школы Льва Корсавина (руководители Наталья Лежнёва, Тамара Третьякова, Гражина Повилайтите-Косарева), показавшая спектакль «Фантазии по мотивам сказок А.Пушкина», порадовала не только своей чудесной игрой, но и массовостью.
После перерыва пришёл черёд ребят постарше. Открыл вторую часть фестиваля коллектив студии «Театр серого кардинала» (руководитель Борис Козлов) школы «Атейтес» глубоко философским и заставляющим задуматься спектаклем «Девочка со спичками».
А постановка по сказке «Буратино» театральной студии «Бродячие актёры» (руководители Антонина Воронцова и Руслан Синкевич) всё той же школы «Атейтес» заставила зал взорваться бурными овациями – настолько зажигательно играли и плясали ребята во главе с весёлыми Карабасом-Барабасом.
Затем на сцену вышли артисты театральных студий «Ангел Проджект» и «Сантарос» (руководители Юрий Попов и Анара Баидилдинова) гимназии-прогимназии «Сантарос». Спектакль «Картонное сердце», который они представили, отличался вполне профессиональной игрой школьников и прекрасной режиссурой.
Завершила фестиваль постановка «Щелкунчик» театральной студии «Субъект» (руководители Светлана Баранаускене, Дарюс Синкевич, Карина Леонтьева, Арина Иванова, Каролина Мальдите и Арина Комайшко) вильнюсской гимназии «Жарос». Спектакль смотрелся с большим интересом, а своей игрой ребята поддержали высокий уровень всего фестиваля.
Атмосфера на фестивале была дружеской, юные артисты не конкурировали между собой, а играли в своё удовольствие. Поэтому победителями стали все, и грамоты с подарками тоже получили все.
Заслуженные награды коллективам и их руководителям вручали депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая, директор школы «Атейтес» Иван Просняков и председатель правления газеты, шеф-редактор «Обзор» Анатолий Лозинский.
Совершенно необходимо назвать тех, без кого прекрасно организованный фестиваль не состоялся бы.
Это координатор фестиваля, руководитель театральной студии Борис Козлов, спонсор проекта Ромуальда Пошевецкая, заместители директора школы «Атейтес» по воспитательной работе Людмила Кобрина и Иоланта Стручкене, а также осуществлявшие техническую поддержку Константин Остапенко и Павел Пурпурович.
Пусть и впредь «Звенит январская вьюга», даже при отсутствии январской вьюги в последующие годы!
Фото организаторов фестиваля и Анатолия Лозинского, «Обзор»,
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура, образование
Ключевые слова: школа, театральный фестиваль, «Атейтес», «Звенит январская вьюга», студия «2а»