Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



МИД Литвы рекомендует гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, пока не будет обуздано распространение коронавируса в этой стране.



"МИД рекомендует временно не ездить в Китай", – сказала BNS в понедельник пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.



По данным министерства, в Китае сейчас находится около 300 граждан Литвы.



МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.



В Вильнюсском аэропорту с субботу проверено 11 человек, вернувшихся из поездки в Китай, также проводится подготовка к проведению учений сотрудников аэропорта.



Р. Якилайтене сказала, что у МИД нет информации о гражданах Литвы, находящихся в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус. МИД Литвы рекомендует гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, пока не будет обуздано распространение коронавируса в этой стране."МИД рекомендует временно не ездить в Китай", – сказала BNS в понедельник пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.По данным министерства, в Китае сейчас находится около 300 граждан Литвы.МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.В Вильнюсском аэропорту с субботу проверено 11 человек, вернувшихся из поездки в Китай, также проводится подготовка к проведению учений сотрудников аэропорта.Р. Якилайтене сказала, что у МИД нет информации о гражданах Литвы, находящихся в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус. "В посольство никто не обращался за помощью в связи с вирусом", – сказала она.



По официальным данным, коронавирус уже унес жизни 80 человек, им заражено около 2,7 тыс. человек.



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Поскольку МИД Литвы рекомендовал гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, где распространяется смертельно опасный коронавирус, туристические агентства Литвы прекратили полеты в эту страну, говорит президент Литовской туристической палаты (ЛТП).



"Перевозчики, которые намечали полеты туда, прекратили их, а для всех остальных путешественников, которые купили пакеты поездок, если им неспокойно, если они хотят поменять направление, есть всяческие исключения. Туроператоры предлагают и изменить направление, и перенести поездку на более поздние сроки, это уже по потребностям клиента", – сказала BNS Жидре Гавялене.



По ее словам, никаких поездок в регион Уханя, где находится очаг коронавируса, вообще никаких поездок не было, его нет на карте популярных поездок. Ж. Гавялене подчеркнула, что чартерных рейсов из Литвы в Китай вообще нет.



"Организованных чартерных рейсов в Литве вообще нет. Есть отдельные группы, которые набираются из путешественников, и по потребностям путешественников составляются программы", – сказала она.



Литовское турагентство TravelPlanet планировало поездки в Китай в апреле и октябре, однако пока их не отменяет, хотя и не исключает такую возможность. Групповые поездки в Китай организуют и другие литовские турагентства, включая Gruda и Vestekspress.



Ж. Гавялене также сказала, что поток путешественников из Азии в Европу сейчас тоже невелик, потому что большинство их во время Китайского нового года предпочитает путешествовать по Азии, а в Европу ездить летом.



По данным Департамента статистики, в январе прошлого года Литву посетило 487 туристов из Китая. Намного больше их бывает в теплое время года – с мая по сентябрь прошлого года их поток колебался от 2,5 до 3 тыс. BNS Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии