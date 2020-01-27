Литва и Россия: обвинения в переписывании истории 🔊 Воспроизвести











Президент Литвы Науседа объявил, что не будет присутствовать на Всемирном форуме по Холокосту 23 января. Он не согласен с тем, что Россия выступает в качестве спикера на форуме, хотя его не приглашают выступить. Литва обвиняет Россию в искажении истории, поэтому давайте рассмотрим Литву.



Рождество 2019 года преподнесло щедрые подарки для литовских фашистов и отрицателей Холокоста. Правительство Литвы представило ложную информацию о том, что Йонас Норейка не убивал евреев; скорее он был спасителем. Эта “сказка” была опубликована через информационное агентство BNS. История так же правдоподобна, как Санта, спускающийся по дымоходу с подарками. Сайт Еврейской общины Литвы перепечатал из The Times of Israel статью Гранта Артура Гочина "Литва и Россия: обвинения в переписывании истории".Президент Литвы Науседа объявил, что не будет присутствовать на Всемирном форуме по Холокосту 23 января. Он не согласен с тем, что Россия выступает в качестве спикера на форуме, хотя его не приглашают выступить. Литва обвиняет Россию в искажении истории, поэтому давайте рассмотрим Литву.Рождество 2019 года преподнесло щедрые подарки для литовских фашистов и отрицателей Холокоста. Правительство Литвы представило ложную информацию о том, что Йонас Норейка не убивал евреев; скорее он был спасителем. Эта “сказка” была опубликована через информационное агентство BNS. История так же правдоподобна, как Санта, спускающийся по дымоходу с подарками. Священник (ксендз) Йонас Боревичюс был другом семьи Норейка в Литве, в то время как Йонас Норейка совершал свои военные преступления. Когда Советы вошли в Литву и положили конец убийствам евреев, жена, сестра и дочь Норейки сбежали. США отказали им в визах, поэтому вместо этого они отправились в Аргентину, потому что там на ферме жил старший брат Норейки Стасис (Аргентина также открыто принимала лиц, совершивших Холокост, и их семьи в конце Второй мировой войны).



Норейки оставались в Аргентине в течение семи лет, пока священник Боревичюс смог помочь им в получении виз для въезда в США, возможно, даже оплатив дорогу. Он был преданным другом госпожи Норейка и сопровождал ее на литовские светские мероприятия в Чикаго.



Йонас Норейка был разоблачен как военный преступник в Германии в 1984 году. Литовцы требовали защиты друг друга и обеспечения того, чтобы семьи не были депортированы обратно в Литву (затем оккупированную Советским Союзом) в качестве военных преступников. В 1986 году священник Боревичюс был допрошен в отношении другого лица из Литвы, совершившего Холокост, и во время своих показаний предлагал незапрошенные заявления о том, что Норейка спас евреев. Правительство Литвы нашло это свидетельство в 2019 году, изменило его, внесло несколько собственных поправок, экстраполировало его и волшебным образом объявило, что Норейка действительно был спасителем евреев!



Представители правительства взяли из показаний ксендза Боревичюса разрозненные и не связанные между собой события и объединили их вместе. Они сфальсифицировали факты и выстроили свои собственные показания, которые затем использовали для поддержки своих позиций. Там, где правительству не хватало собственного “творчества”, они воспользовались пропагандой СС и использовали ее в качестве «доказательства» в поддержку своего тезиса. Они не удосужились проверить факты, не искали подтверждающих доказательств, не разыскали тех, кого якобы спас Норейка, в своих собственных целях открыто и грубо переписали историю Холокоста в Литве.



Автор этой сказки устроился на работу в правительство в отдел по связям с общественностью. Позже он признал, что этот ревизионизм был всего лишь его «мнением», но правительство Литвы подтвердило его достоверность и опубликовало, как фактическое исследование. Это отрицание Холокоста, официально опубликованное правительством страны, являющейся членос Европейского Союза и НАТО.



Литва возражает против того, чтобы Россия меняла историю, но сама не имеет проблем с этим. 10 марта 2019 года Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве (историки, занимающиеся исследованиями в области Холокоста в Литве) опубликовала заявление о Норейке: «22 августа 1941 года и 10 сентября 1941 год. Йонас Норейка, следуя указаниям Шяуляйского военного округа, издал приказы о выселении евреев в гетто, и о конфискации их имущества … Почти все жертвы, арестованные по этим приказам, позже были убиты. Это историческая реальность, основанная на неоспоримых документальных доказательствах. Если это не участие в геноциде евреев, которые были гражданами Литвы, то что это? »



«Мы не можем понять, почему [Центр] открыто защищает расистскую и фашистскую политическую группу, литовскую националистическую партию, члены которой, служившие в полицейских батальонах, были одними из самых активных преследователей и убийц евреев».



Правительство наконец-то показало, насколько далеко оно будет отклоняться от истины, чтобы переписать “неудобную” историю страны.



Новые данные о спасении евреев Норейкой были распространены среди общественности в то же самое время, когда директор Центра геноцида и сопротивления жителей Литвы ложно утверждала, что суд установил, что ее исследование Норейки соответствовало «научной методологии». Представители правительства Литвы лгут навязчиво и не задумываясь.



Уинстон Черчилль сказал: «У нации, которая забывает свое прошлое, нет будущего». Литва не забыла свое прошлое, они его переписывает. Если Литва хочет быть надежным союзником, которого другие будут охотно защищать от лжи, распространяемой ее врагами, она не должна участвовать в построении собственной лжи и нечестности.



Источник: lzb.lt Категории: в Европе, история, политика Ключевые слова: Литва, Россия, Йонас Норейка, обвинения, переписывание, историия, Йонас Боревичюс — статья прочитана 63 раза Комментарии