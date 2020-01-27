Российские психологи назвали 30 фильмов с терапевтическим эффектом 🔊 Воспроизвести



80% российских психологов применяют кинотерапию в своей практике – таковы результата опроса телеканала «Синема», который совместно со специалистами составил список из 30 фильмов, обладающих глубоким терапевтическим эффектом. Среди них оказались «Унесённые ветром», помогающие справиться со стрессом, и «Криминальное чтиво», оказавшееся действенным оружием в борьбе с неврозом. Также при активном участии специалистов редакция телеканала «Синема» создала уникальный тематический тест, помогающий решить, какую ка ртину, по мнению психологов, вам сейчас стоит посмотреть.



Кинотерапия – уникальный метод психотерапии, которым пользуются психологи во всём мире. В руках специалиста кино становится лекарством для души и трансформатором жизни. Телеканал «Синема» провёл опрос 30 российских специалистов и выяснил, что кинотерапию активно практикуют 80% опрошенных. Из них 42% назначают её почти каждому клиенту, 38% – каждому третьему пациенту. 80% российских психологов применяют кинотерапию в своей практике – таковы результата опроса телеканала «Синема», который совместно со специалистами составил список из 30 фильмов, обладающих глубоким терапевтическим эффектом. Среди них оказались «Унесённые ветром», помогающие справиться со стрессом, и «Криминальное чтиво», оказавшееся действенным оружием в борьбе с неврозом. Также при активном участии специалистов редакция телеканала «Синема» создала уникальный тематический тест, помогающий решить, какую ка ртину, по мнению психологов, вам сейчас стоит посмотреть.Кинотерапия – уникальный метод психотерапии, которым пользуются психологи во всём мире. В руках специалиста кино становится лекарством для души и трансформатором жизни. Телеканал «Синема» провёл опрос 30 российских специалистов и выяснил, что кинотерапию активно практикуют 80% опрошенных. Из них 42% назначают её почти каждому клиенту, 38% – каждому третьему пациенту.



«По сути, общение с психологом – это тоже своего рода тест, – рассуждает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев. – Где в зависимости от ваших ответов психолог даст вам свои рекомендации. И тест, составленный редакцией «Синема» совместно со специалистами, это лишь сильно упрощённая модель сеанса психотерапии. И относиться к нему стоит как хоть и полупрофессиональному, но всё же развлекательному лайфхаку».



Также совместно с психологами редакция телеканала «Синема» составила универсальную «кино-аптечку», которая поможет справиться с различными эмоциональными состояниями.



Мотивируют и вдохновляют: «Рокки», «Форрест Гамп», «Коко до Шанель».



Помогают справиться с потерей, расставаниями: «Прерванная жизнь», «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение».



Помогают справиться с проблемами, связанными с домашним насилием: «Мой король», «В постели с врагом».



Помогают побороть страхи и фобии: «Король говорит», «Пролетая над гнездом кукушки».



Помогают увидеть свет в конце тоннеля и найти в себе силы двигаться дальше: «Рэй», «Побег из Шоушенка».



Помогают справиться с депрессивным расстройством: «Ангел за моим столом», «Часы», «Две жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сурка», «На грани».



Помогают преодолеть кризис в отношениях: «Перед рассветом», «Перед закатом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит».



Помогают побороть вредные привычки: «На игле», «Реквием по мечте».



Помогают справиться со стрессом: «Унесенные ветром».



Помогают принять решение: «Белое солнце пустыни».



Помогают справиться с неврозом: «Криминальное чтиво».











Терапевтический эффект кино кроется в ассоциативном и эмоциональном воздействии фильма на человека. Киноленты «вскрывают» законсервированные эмоции человека и помогают увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. Как объяснила телеканалу «Синема» Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН, суть кинотерапии – сопереживание, достижение такого эмоционального состояния, которое даёт человеку возможность личностного роста.



Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН:



«Переживая опыт вместе с героем, пациент работает с личными проблемами, он видит ситуацию со стороны и через это лучше понимает себя. И ему легче об этом говорить. Это более безопасная ситуация для него».



«Очень часто человек усложняет жизненные решения, простую ситуацию воспринимает как трагедию», - дополняет коллегу Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ, также использующий в своей практике сюжеты фильмов. В частности, в данном случае он рекомендует посмотреть «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.



Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ:



«Я не поклонник Тарантино, но фильм “Криминальное чтиво” применяю часто в терапии. Банда едет с ограбления, у них в машине умирает раненый товарищ, они в панике врываются к боссу и кричат: «Босс, что нам делать? У нас в машине труп». А он отвечает: «Не лезьте, здесь нужна помощь профессионала». И появляется профессионал, который говорит: «Труп убрать, машину вымыть!». Вот это упрощение, как ни странно, зачастую производит шокирующее впечатление на людей, находящихся в неврозе, и достигается положительный эффект".



Ещё один фильм, часто применяемый Андреем Жиляевым, – «Унесённые ветром». В этой картине, по мнению специалиста, есть сюжеты, которые помогают пациентам справиться со стрессовыми состояниями. Когда главной героине, Скарлетт, плохо, когда кажется, что всё рухнуло, она произносит: «Я клянусь, что бы ни случилось в моей жизни, я больше никогда не буду голодать». И важна ещё одна фраза, ставшая классикой: «Я подумаю об этом завтра». По словам Жиляева, эти отсылки великолепно срабатывают и помогают в стрессовых ситуациях.



Но для терапии необязательно использовать картины только с хорошим финалом. Как рассказала телеканалу «Синема» психолог, магистр психологических наук Надежда Уффельманн, нередко терапевтический эффект достигается после просмотра фильма, который заканчивается трагически.











Надежда Уффельман, психолог, магистр психологических наук:



«Иногда идёт от обратного.Ты понимаешь, что, если ничего в своей жизни не изменить, то будет вот так. Идет мотивация и желание что-то делать, потому что ты увидел, например, что бездействие приводит к некой катастрофе.



Мы собираем информацию из разных моментов, и может быть не сама сюжетная линия будет отражением самих себя, а какая-то фраза. У меня был опыт работы с очень успешным мужчиной, который не мог проявлять эмоции. У него был «эмоциональный корсет». И в результате просмотров определённых фильмов произошел катарсис. Он рыдал как ребенок. Начались удивительные результаты, психологическая коррекция. Он стал говорить близким, что любит их и дорожит ими. В семье проблем стало гораздо меньше».



В 2017 году психологи из Рочестерского университета сравнили различные типы терапевтических занятий с парами, у которых наблюдались проблемы в отношениях. Они пришли к выводу, что если партнеры на протяжении месяца посмотрели и обсудили пять романтических фильмов, в которых герои проходили через различные трудности и испытания, их удовлетворенность отношениями повышалась. Более того – в таких парах было меньше разводов. Удивительно, но результаты кинотерапии были почти такими же высокими, как и после сеансов семейной терапии.



Люция Сулейманова, клинический психолог (РГМУ), кандидат психологических наук и социальный психолог, MSc (The Master of Science in Counseling) of Manchester University:



«Фильмы способны спасти отношения. При проблемах в семье я рекомендую наш фильм «Москва слезам не верит». Он показывает как строить отношения, повышает уверенность в будущем. Даже если пациент уже видел этот фильм, я все равно его рекомендую. При терапии история воспринимается по-новому, под другим углом, так как просмотр проходит под руководством психологов».



Целебную силу искусства осознают и сами деятели кино, отмечает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев:



«В 2006 году на вручении кинопремий Британской академии кино и телевидения продюсер лорд Дэвид Паттнэм, принимая свою награду сказал, что картина «Шестое чувство» помогла ему примириться со смертью отца.



Так что именно кино – как никакое другое искусство способно воздействовать на психоэмоциональное состояние человека, дает возможность отвлечься от собственных переживаний и посмотреть на ситуацию и на мир с совершенно новой точки зрения. Кинотерапия – это простой способ хотя бы минимально помочь самому себе в трудную минуту. Который, к тому же, всегда под рукой!»



Специалисты подчёркивают, что некоторые фильмы хоть и обладают терапевтическим эффектом, но сама кинотерапия не является лекарством. Она – часть комплекса, который применяют в своей работе психологи. Поэтому при возникновении проблемы необходимо обратиться к специалисту. При активном участии психологов редакция телеканала «Синема» создала тест, пройдя который можно узнать, какой фильм вам мог бы порекомендовать посмотреть специалист. Пройти тест можно по ссылке «По сути, общение с психологом – это тоже своего рода тест, – рассуждает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев. – Где в зависимости от ваших ответов психолог даст вам свои рекомендации. И тест, составленный редакцией «Синема» совместно со специалистами, это лишь сильно упрощённая модель сеанса психотерапии. И относиться к нему стоит как хоть и полупрофессиональному, но всё же развлекательному лайфхаку».Также совместно с психологами редакция телеканала «Синема» составила универсальную «кино-аптечку», которая поможет справиться с различными эмоциональными состояниями.«Рокки», «Форрест Гамп», «Коко до Шанель».«Прерванная жизнь», «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение».«Мой король», «В постели с врагом».«Король говорит», «Пролетая над гнездом кукушки».«Рэй», «Побег из Шоушенка».«Ангел за моим столом», «Часы», «Две жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сурка», «На грани».«Перед рассветом», «Перед закатом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит».«На игле», «Реквием по мечте».«Унесенные ветром».«Белое солнце пустыни».«Криминальное чтиво».Терапевтический эффект кино кроется в ассоциативном и эмоциональном воздействии фильма на человека. Киноленты «вскрывают» законсервированные эмоции человека и помогают увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. Как объяснила телеканалу «Синема» Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН, суть кинотерапии – сопереживание, достижение такого эмоционального состояния, которое даёт человеку возможность личностного роста., научный сотрудник Института психологии РАН:«Переживая опыт вместе с героем, пациент работает с личными проблемами, он видит ситуацию со стороны и через это лучше понимает себя. И ему легче об этом говорить. Это более безопасная ситуация для него».«Очень часто человек усложняет жизненные решения, простую ситуацию воспринимает как трагедию», - дополняет коллегу Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ, также использующий в своей практике сюжеты фильмов. В частности, в данном случае он рекомендует посмотреть «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино., врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ:«Я не поклонник Тарантино, но фильм “Криминальное чтиво” применяю часто в терапии. Банда едет с ограбления, у них в машине умирает раненый товарищ, они в панике врываются к боссу и кричат: «Босс, что нам делать? У нас в машине труп». А он отвечает: «Не лезьте, здесь нужна помощь профессионала». И появляется профессионал, который говорит: «Труп убрать, машину вымыть!». Вот это упрощение, как ни странно, зачастую производит шокирующее впечатление на людей, находящихся в неврозе, и достигается положительный эффект".Ещё один фильм, часто применяемый Андреем Жиляевым, – «Унесённые ветром». В этой картине, по мнению специалиста, есть сюжеты, которые помогают пациентам справиться со стрессовыми состояниями. Когда главной героине, Скарлетт, плохо, когда кажется, что всё рухнуло, она произносит: «Я клянусь, что бы ни случилось в моей жизни, я больше никогда не буду голодать». И важна ещё одна фраза, ставшая классикой: «Я подумаю об этом завтра». По словам Жиляева, эти отсылки великолепно срабатывают и помогают в стрессовых ситуациях.Но для терапии необязательно использовать картины только с хорошим финалом. Как рассказала телеканалу «Синема» психолог, магистр психологических наук Надежда Уффельманн, нередко терапевтический эффект достигается после просмотра фильма, который заканчивается трагически., психолог, магистр психологических наук:«Иногда идёт от обратного.Ты понимаешь, что, если ничего в своей жизни не изменить, то будет вот так. Идет мотивация и желание что-то делать, потому что ты увидел, например, что бездействие приводит к некой катастрофе.Мы собираем информацию из разных моментов, и может быть не сама сюжетная линия будет отражением самих себя, а какая-то фраза. У меня был опыт работы с очень успешным мужчиной, который не мог проявлять эмоции. У него был «эмоциональный корсет». И в результате просмотров определённых фильмов произошел катарсис. Он рыдал как ребенок. Начались удивительные результаты, психологическая коррекция. Он стал говорить близким, что любит их и дорожит ими. В семье проблем стало гораздо меньше».В 2017 году психологи из Рочестерского университета сравнили различные типы терапевтических занятий с парами, у которых наблюдались проблемы в отношениях. Они пришли к выводу, что если партнеры на протяжении месяца посмотрели и обсудили пять романтических фильмов, в которых герои проходили через различные трудности и испытания, их удовлетворенность отношениями повышалась. Более того – в таких парах было меньше разводов. Удивительно, но результаты кинотерапии были почти такими же высокими, как и после сеансов семейной терапии., клинический психолог (РГМУ), кандидат психологических наук и социальный психолог, MSc (The Master of Science in Counseling) of Manchester University:«Фильмы способны спасти отношения. При проблемах в семье я рекомендую наш фильм «Москва слезам не верит». Он показывает как строить отношения, повышает уверенность в будущем. Даже если пациент уже видел этот фильм, я все равно его рекомендую. При терапии история воспринимается по-новому, под другим углом, так как просмотр проходит под руководством психологов».Целебную силу искусства осознают и сами деятели кино, отмечает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема»«В 2006 году на вручении кинопремий Британской академии кино и телевидения продюсер лорд Дэвид Паттнэм, принимая свою награду сказал, что картина «Шестое чувство» помогла ему примириться со смертью отца.Так что именно кино – как никакое другое искусство способно воздействовать на психоэмоциональное состояние человека, дает возможность отвлечься от собственных переживаний и посмотреть на ситуацию и на мир с совершенно новой точки зрения. Кинотерапия – это простой способ хотя бы минимально помочь самому себе в трудную минуту. Который, к тому же, всегда под рукой!»Специалисты подчёркивают, что некоторые фильмы хоть и обладают терапевтическим эффектом, но сама кинотерапия не является лекарством. Она – часть комплекса, который применяют в своей работе психологи. Поэтому при возникновении проблемы необходимо обратиться к специалисту. Инф. «Обзора» Категории: здоровье, культура Ключевые слова: фильм, терапевтический эффект — статья прочитана 114 раз Комментарии