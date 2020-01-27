Российские психологи назвали 30 фильмов с терапевтическим эффектом

80% российских психологов применяют кинотерапию в своей практике – таковы результата опроса телеканала «Синема», который совместно со специалистами составил список из 30 фильмов, обладающих глубоким терапевтическим эффектом. Среди них оказались «Унесённые ветром», помогающие справиться со стрессом, и «Криминальное чтиво», оказавшееся действенным оружием в борьбе с неврозом. Также при активном участии специалистов редакция телеканала «Синема» создала уникальный тематический тест, помогающий решить, какую ка ртину, по мнению психологов, вам сейчас стоит посмотреть.
Кинотерапия – уникальный метод психотерапии, которым пользуются психологи во всём мире. В руках специалиста кино становится лекарством для души и трансформатором жизни. Телеканал «Синема» провёл опрос 30 российских специалистов и выяснил, что кинотерапию активно практикуют 80% опрошенных. Из них 42% назначают её почти каждому клиенту, 38% – каждому третьему пациенту.
При активном участии психологов редакция телеканала «Синема» создала тест, пройдя который можно узнать, какой фильм вам мог бы порекомендовать посмотреть специалист. Пройти тест можно по ссылке.
«По сути, общение с психологом – это тоже своего рода тест, – рассуждает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев. – Где в зависимости от ваших ответов психолог даст вам свои рекомендации. И тест, составленный редакцией «Синема» совместно со специалистами, это лишь сильно упрощённая модель сеанса психотерапии. И относиться к нему стоит как хоть и полупрофессиональному, но всё же развлекательному лайфхаку».
Также совместно с психологами редакция телеканала «Синема» составила универсальную «кино-аптечку», которая поможет справиться с различными эмоциональными состояниями.
Мотивируют и вдохновляют: «Рокки», «Форрест Гамп», «Коко до Шанель».
Помогают справиться с потерей, расставаниями: «Прерванная жизнь», «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение».
Помогают справиться с проблемами, связанными с домашним насилием: «Мой король», «В постели с врагом».
Помогают побороть страхи и фобии: «Король говорит», «Пролетая над гнездом кукушки».
Помогают увидеть свет в конце тоннеля и найти в себе силы двигаться дальше: «Рэй», «Побег из Шоушенка».
Помогают справиться с депрессивным расстройством: «Ангел за моим столом», «Часы», «Две жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сурка», «На грани».
Помогают преодолеть кризис в отношениях: «Перед рассветом», «Перед закатом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит».
Помогают побороть вредные привычки: «На игле», «Реквием по мечте».
Помогают справиться со стрессом: «Унесенные ветром».
Помогают принять решение: «Белое солнце пустыни».
Помогают справиться с неврозом: «Криминальное чтиво».
Терапевтический эффект кино кроется в ассоциативном и эмоциональном воздействии фильма на человека. Киноленты «вскрывают» законсервированные эмоции человека и помогают увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. Как объяснила телеканалу «Синема» Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН, суть кинотерапии – сопереживание, достижение такого эмоционального состояния, которое даёт человеку возможность личностного роста.
Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН:
«Переживая опыт вместе с героем, пациент работает с личными проблемами, он видит ситуацию со стороны и через это лучше понимает себя. И ему легче об этом говорить. Это более безопасная ситуация для него».
«Очень часто человек усложняет жизненные решения, простую ситуацию воспринимает как трагедию», - дополняет коллегу Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ, также использующий в своей практике сюжеты фильмов. В частности, в данном случае он рекомендует посмотреть «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.
Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ:
«Я не поклонник Тарантино, но фильм “Криминальное чтиво” применяю часто в терапии. Банда едет с ограбления, у них в машине умирает раненый товарищ, они в панике врываются к боссу и кричат: «Босс, что нам делать? У нас в машине труп». А он отвечает: «Не лезьте, здесь нужна помощь профессионала». И появляется профессионал, который говорит: «Труп убрать, машину вымыть!». Вот это упрощение, как ни странно, зачастую производит шокирующее впечатление на людей, находящихся в неврозе, и достигается положительный эффект".
Ещё один фильм, часто применяемый Андреем Жиляевым, – «Унесённые ветром». В этой картине, по мнению специалиста, есть сюжеты, которые помогают пациентам справиться со стрессовыми состояниями. Когда главной героине, Скарлетт, плохо, когда кажется, что всё рухнуло, она произносит: «Я клянусь, что бы ни случилось в моей жизни, я больше никогда не буду голодать». И важна ещё одна фраза, ставшая классикой: «Я подумаю об этом завтра». По словам Жиляева, эти отсылки великолепно срабатывают и помогают в стрессовых ситуациях.
Но для терапии необязательно использовать картины только с хорошим финалом. Как рассказала телеканалу «Синема» психолог, магистр психологических наук Надежда Уффельманн, нередко терапевтический эффект достигается после просмотра фильма, который заканчивается трагически.
Надежда Уффельман, психолог, магистр психологических наук:
«Иногда идёт от обратного.Ты понимаешь, что, если ничего в своей жизни не изменить, то будет вот так. Идет мотивация и желание что-то делать, потому что ты увидел, например, что бездействие приводит к некой катастрофе.
Мы собираем информацию из разных моментов, и может быть не сама сюжетная линия будет отражением самих себя, а какая-то фраза. У меня был опыт работы с очень успешным мужчиной, который не мог проявлять эмоции. У него был «эмоциональный корсет». И в результате просмотров определённых фильмов произошел катарсис. Он рыдал как ребенок. Начались удивительные результаты, психологическая коррекция. Он стал говорить близким, что любит их и дорожит ими. В семье проблем стало гораздо меньше».
В 2017 году психологи из Рочестерского университета сравнили различные типы терапевтических занятий с парами, у которых наблюдались проблемы в отношениях. Они пришли к выводу, что если партнеры на протяжении месяца посмотрели и обсудили пять романтических фильмов, в которых герои проходили через различные трудности и испытания, их удовлетворенность отношениями повышалась. Более того – в таких парах было меньше разводов. Удивительно, но результаты кинотерапии были почти такими же высокими, как и после сеансов семейной терапии.
Люция Сулейманова, клинический психолог (РГМУ), кандидат психологических наук и социальный психолог, MSc (The Master of Science in Counseling) of Manchester University:
«Фильмы способны спасти отношения. При проблемах в семье я рекомендую наш фильм «Москва слезам не верит». Он показывает как строить отношения, повышает уверенность в будущем. Даже если пациент уже видел этот фильм, я все равно его рекомендую. При терапии история воспринимается по-новому, под другим углом, так как просмотр проходит под руководством психологов».
Целебную силу искусства осознают и сами деятели кино, отмечает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев:
«В 2006 году на вручении кинопремий Британской академии кино и телевидения продюсер лорд Дэвид Паттнэм, принимая свою награду сказал, что картина «Шестое чувство» помогла ему примириться со смертью отца.
Так что именно кино – как никакое другое искусство способно воздействовать на психоэмоциональное состояние человека, дает возможность отвлечься от собственных переживаний и посмотреть на ситуацию и на мир с совершенно новой точки зрения. Кинотерапия – это простой способ хотя бы минимально помочь самому себе в трудную минуту. Который, к тому же, всегда под рукой!»
Специалисты подчёркивают, что некоторые фильмы хоть и обладают терапевтическим эффектом, но сама кинотерапия не является лекарством. Она – часть комплекса, который применяют в своей работе психологи. Поэтому при возникновении проблемы необходимо обратиться к специалисту.
«По сути, общение с психологом – это тоже своего рода тест, – рассуждает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев. – Где в зависимости от ваших ответов психолог даст вам свои рекомендации. И тест, составленный редакцией «Синема» совместно со специалистами, это лишь сильно упрощённая модель сеанса психотерапии. И относиться к нему стоит как хоть и полупрофессиональному, но всё же развлекательному лайфхаку».
Также совместно с психологами редакция телеканала «Синема» составила универсальную «кино-аптечку», которая поможет справиться с различными эмоциональными состояниями.
Мотивируют и вдохновляют: «Рокки», «Форрест Гамп», «Коко до Шанель».
Помогают справиться с потерей, расставаниями: «Прерванная жизнь», «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение».
Помогают справиться с проблемами, связанными с домашним насилием: «Мой король», «В постели с врагом».
Помогают побороть страхи и фобии: «Король говорит», «Пролетая над гнездом кукушки».
Помогают увидеть свет в конце тоннеля и найти в себе силы двигаться дальше: «Рэй», «Побег из Шоушенка».
Помогают справиться с депрессивным расстройством: «Ангел за моим столом», «Часы», «Две жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сурка», «На грани».
Помогают преодолеть кризис в отношениях: «Перед рассветом», «Перед закатом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит».
Помогают побороть вредные привычки: «На игле», «Реквием по мечте».
Помогают справиться со стрессом: «Унесенные ветром».
Помогают принять решение: «Белое солнце пустыни».
Помогают справиться с неврозом: «Криминальное чтиво».
Терапевтический эффект кино кроется в ассоциативном и эмоциональном воздействии фильма на человека. Киноленты «вскрывают» законсервированные эмоции человека и помогают увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. Как объяснила телеканалу «Синема» Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН, суть кинотерапии – сопереживание, достижение такого эмоционального состояния, которое даёт человеку возможность личностного роста.
Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН:
«Переживая опыт вместе с героем, пациент работает с личными проблемами, он видит ситуацию со стороны и через это лучше понимает себя. И ему легче об этом говорить. Это более безопасная ситуация для него».
«Очень часто человек усложняет жизненные решения, простую ситуацию воспринимает как трагедию», - дополняет коллегу Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ, также использующий в своей практике сюжеты фильмов. В частности, в данном случае он рекомендует посмотреть «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.
Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ:
«Я не поклонник Тарантино, но фильм “Криминальное чтиво” применяю часто в терапии. Банда едет с ограбления, у них в машине умирает раненый товарищ, они в панике врываются к боссу и кричат: «Босс, что нам делать? У нас в машине труп». А он отвечает: «Не лезьте, здесь нужна помощь профессионала». И появляется профессионал, который говорит: «Труп убрать, машину вымыть!». Вот это упрощение, как ни странно, зачастую производит шокирующее впечатление на людей, находящихся в неврозе, и достигается положительный эффект".
Ещё один фильм, часто применяемый Андреем Жиляевым, – «Унесённые ветром». В этой картине, по мнению специалиста, есть сюжеты, которые помогают пациентам справиться со стрессовыми состояниями. Когда главной героине, Скарлетт, плохо, когда кажется, что всё рухнуло, она произносит: «Я клянусь, что бы ни случилось в моей жизни, я больше никогда не буду голодать». И важна ещё одна фраза, ставшая классикой: «Я подумаю об этом завтра». По словам Жиляева, эти отсылки великолепно срабатывают и помогают в стрессовых ситуациях.
Но для терапии необязательно использовать картины только с хорошим финалом. Как рассказала телеканалу «Синема» психолог, магистр психологических наук Надежда Уффельманн, нередко терапевтический эффект достигается после просмотра фильма, который заканчивается трагически.
Надежда Уффельман, психолог, магистр психологических наук:
«Иногда идёт от обратного.Ты понимаешь, что, если ничего в своей жизни не изменить, то будет вот так. Идет мотивация и желание что-то делать, потому что ты увидел, например, что бездействие приводит к некой катастрофе.
Мы собираем информацию из разных моментов, и может быть не сама сюжетная линия будет отражением самих себя, а какая-то фраза. У меня был опыт работы с очень успешным мужчиной, который не мог проявлять эмоции. У него был «эмоциональный корсет». И в результате просмотров определённых фильмов произошел катарсис. Он рыдал как ребенок. Начались удивительные результаты, психологическая коррекция. Он стал говорить близким, что любит их и дорожит ими. В семье проблем стало гораздо меньше».
В 2017 году психологи из Рочестерского университета сравнили различные типы терапевтических занятий с парами, у которых наблюдались проблемы в отношениях. Они пришли к выводу, что если партнеры на протяжении месяца посмотрели и обсудили пять романтических фильмов, в которых герои проходили через различные трудности и испытания, их удовлетворенность отношениями повышалась. Более того – в таких парах было меньше разводов. Удивительно, но результаты кинотерапии были почти такими же высокими, как и после сеансов семейной терапии.
Люция Сулейманова, клинический психолог (РГМУ), кандидат психологических наук и социальный психолог, MSc (The Master of Science in Counseling) of Manchester University:
«Фильмы способны спасти отношения. При проблемах в семье я рекомендую наш фильм «Москва слезам не верит». Он показывает как строить отношения, повышает уверенность в будущем. Даже если пациент уже видел этот фильм, я все равно его рекомендую. При терапии история воспринимается по-новому, под другим углом, так как просмотр проходит под руководством психологов».
Целебную силу искусства осознают и сами деятели кино, отмечает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев:
«В 2006 году на вручении кинопремий Британской академии кино и телевидения продюсер лорд Дэвид Паттнэм, принимая свою награду сказал, что картина «Шестое чувство» помогла ему примириться со смертью отца.
Так что именно кино – как никакое другое искусство способно воздействовать на психоэмоциональное состояние человека, дает возможность отвлечься от собственных переживаний и посмотреть на ситуацию и на мир с совершенно новой точки зрения. Кинотерапия – это простой способ хотя бы минимально помочь самому себе в трудную минуту. Который, к тому же, всегда под рукой!»
Специалисты подчёркивают, что некоторые фильмы хоть и обладают терапевтическим эффектом, но сама кинотерапия не является лекарством. Она – часть комплекса, который применяют в своей работе психологи. Поэтому при возникновении проблемы необходимо обратиться к специалисту.