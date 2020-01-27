Скончался литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



На 91-ом году жизни скончался литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс.



Об этом сообщил избранный ректором Вильнюсского университета Римвидас Петраускас. Он также сказал, что покойный профессор был "исключительным Историком и Учителем, своим поведением, словом поощрял критически осмыслять прошлое и современность, открыто смотреть на мир и стремиться к новым целям".



Э. Гудавичюс занимался исследованием истории Великого Княжества Литовского, был одним из создателей современной литовской историографии.



Профессор установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.



Э. Гудавичюс был автором популярной исторической телепередачи Butoves slepiniai ("Тайны былого") – в 1993 – 2004 году было показано более ста выпусков. На 91-ом году жизни скончался литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс.Об этом сообщил избранный ректором Вильнюсского университета Римвидас Петраускас. Он также сказал, что покойный профессор был "исключительным Историком и Учителем, своим поведением, словом поощрял критически осмыслять прошлое и современность, открыто смотреть на мир и стремиться к новым целям".Э. Гудавичюс занимался исследованием истории Великого Княжества Литовского, был одним из создателей современной литовской историографии.Профессор установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.Э. Гудавичюс был автором популярной исторической телепередачи Butoves slepiniai ("Тайны былого") – в 1993 – 2004 году было показано более ста выпусков. В 1998 году Э. Гудавичюс был награжден Литовской национальной премией в области культуры и искусства.



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Бывший руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отметил, что историк, профессор Эвалдас Гудавичюс заботился о том, чтобы Литва лучше себя осознавала, а его знания и идеи были очень ценны при восстановлении независимости.



"Я помню человека, помню беседы с ним, его дальновидные замечания о том, что Литва должна лучше, правильнее себя осознать, искать лучшие пути для себя и своих людей. Это его очень заботило", – сказал В. Ландсбергис BNS в понедельник.



"Ужасно жаль. Мы когда-то общались близко и искренне", – сказал он.



По словам В. Ландсбергиса, вместе с Э. Гудавичюсом они активно сотрудничали во время восстановления и закрепления независимости Литвы.



"Был период, когда мы чаще встречались, это было на заре восстановления и начала государства, когда у меня были определенные инициативы, и историки были активными, предлагали кое-что восстановленному государству", – отметил В. Ладнсбергис.



"Именно издать Литовский статут для международной известности и использования, Конституцию Речи Посполитой и первую печатную книгу в Литве, именно книгу Франциска Скорины – эта задача еще не выполнена", – отметил первый руководитель восстановившей независимость Литвы.



Э. Гудавичюс занимался исследованием истории Великого Княжества Литовского, был одним из создателей современной литовской историографии.



Профессор установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.



Э. Гудавичюс был автором популярной исторической телепередачи Butoves slepiniai ("Тайны былого") – в 1993 – 2004 году было показано более ста выпусков.



В 1998 году Э. Гудавичюс был награжден Литовской национальной премией в области культуры и искусства.



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Покойный историк, профессор Эдвардас Гудавичюс ввел историю Литвы в европейский контекст, заявил его ученик, коллега и приятель Альфредас Бумблаускас.



По словам А. Бумбляускаса, не гонялся за интересными фактами, а "был крайне связан со своей гражданской миссией", а история для него была "воспитателем самосознания, идентичности государства и народа".



"Он первым, и возможно, даже самым смелым образом привел Литву в мир, в европейский контекст, установил такую типологию, создавал ее, начиная с очень конкретных, аналитических работ, до текстов, требующих синтетического мышления. Поэтому спектр его работ очень широк, можно сказать, что он требует отдельного обсуждения, исследования", – сказал BNS профессор А. Бумблаускас, который более четырех десятилетий общался с Э. Гудавичюсом.



А. Бумблаускас утверждает, что Э. Гудавичюс концентрировался на анализе судьбоносных для Литвы мгновений, развил сюжет празднования 1009-летия имени Литвы.



"Это человек большого калибра. Ему не было равных среди историков, по крайней мере под нашим небом, возможно еще долго не будет. Ушла целая эпоха, которая характеризует научный мир нашей истории и даже всех гуманитарных наук за последние 30 лет. Это символ независимой Литвы в литовской науке, не зря самое символичное 6 июля было открыто им", – сказал А. Бумблаускас.



Профессор Э. Гудавичюс установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.



А. Бумблаускас охарактеризовал Э. Гудавичюса как очень доброжелательного и корректного человека.



Их знакомство началось в 1987 году, когда А. Бумблаускас начал обучение в Вильнюсском университете, с тех пор их пути не расходились. А. Бумблаускас сказал, что это знакомство отчасти определило то, что он решил не бросать изучение истории.



Позднее историки более десятилетия были авторами цикла популярных телепередач Butoves slepiniai ("Тайны былого") – в 1993 – 2004 году было показано более ста выпусков.



В 1998 году Э. Гудавичюс был награжден Литовской национальной премией в области культуры и искусства.



"Еще в годы обучения я начал сопровождать его домой – он пешком ходил в Виршулишкес (микрорайон Вильнюса- ред.)... Я подумывал бросить историю, она меня не устраивала. Как раз во время таких проводов домой профессор мне раскрыл множество вещей, которые имели экзистенциальный характер. После этого нам удалось перенести эти беседы на телевизионный экран и передача Butove slepiniai получила достаточное признание", – рассказал А. Бумблаускас.



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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что скончавшийся в понедельник литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс был исключительным эрудитом и авторитетом для многих поколений ученых.



"По словам президента, мы лишились исключительного эрудита, авторитета для многих поколений ученых, который убедительно и интересно, зачастую с неожиданных перспектив открывал тайны нашей истории, взращивал в людях самосознание и гражданственность", – говорится в сообщении президентской администрации.



По словам Г. Науседы, Э. Гудавичюс был явлением эпохального масштаба в истории гуманитарных наук в Литве. Начав карьеру как инженер, он неожиданно и ярко ворвался в историческую науку, быстро стал основоположником новейшей истории Литвы, воспитал новое поколение известных сейчас литовских историков.



Глава государства отметил, что Э. Гудавичюс, как никто другой, смог предоставить истории Литвы европейский и глобальный контекст, подарил Литве праздник 6 июля.



Профессор установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.



"Более десяти лет назад я побывал в скромном, но гостеприимном доме профессора, чтобы выяснить, действительно ли имеющаяся у меня старая гравюра XVI века изображает Вильнюс, или это только компиляция. Профессор вежливо объяснил, что в те времена гравюрные клише в книгах применялись для иллюстрации нескольких городов, поэтому это точно не Вильнюс", – вспоминал Г. Науседа.



"Профессор всегда был готов помочь, поделиться опытом, пополнить исторические знания – таким он был всегда, таким он и останется в наших воспоминаниях", – добавил он.



Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что покойный историк помог понять истоки литовского государства.



"Э. Гудавичюс писал историю Литвы лишь с учетом европейского контекста, и базируясь на историографии. В поле зрения исследований профессора многие годы было Великое Княжество Литовское, поэтому благодаря ему 6 июля мы торжественно отмечаем День государства – мы празднуем коронацию первого и единственного Короля Литвы Миндаугаса", – говорится в соболезновании премьера.



Спикер сейма Викторас Пранцкетис отметил, что труды Э. Гудавичюса "как латы останутся защищать историю Великого Княжества Литовского от неправды".



Министр культуры Миндаугас Кветкаускас сказал, что страна лишилась "человека, посвятившего основную часть своей жизни истории Литвы, основателя новейшей историографии Литвы, который вошел в историю культуры благодаря академическим достижениям, важным для всего государства открытиям, многолетнему циклу телеперадач Butoves slepiniai ("Тайны былого")".



"Исторические исследования профессора превратились в своеобразное культурное явление, которое оказалось существенное влияние на общественное развитие нашей страны, на историческое самосознание, гражданственность и патриотизм. Я желаю, чтобы воспитанные профессором медиевисты продолжили его работы", – сказал министр. BNS Категории: общество, спорт, образование Ключевые слова: профессор, историк, кончина, Гудавичюс География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии