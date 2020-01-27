ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 27.01.2020 🔊 Воспроизвести



Гибель Брайанта, хамство Помпео, башня Калатравы, цунами на Майорке и аппетиты Качиньского



Поздно вечером в воскресенье прессу облетела печальная для всех любителей спорта весть: разбился замечательный американский баскетболист, экс-звезда НБА и большой друг лучшего футболиста мира Лионеля Месси Коби Брайант.



Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла близ города Калабасас, штат Калифорния, и все находившиеся на борту вертолёта погибли.



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Майк Помпео привлёк внимание к своей персоне не совсем обычным образом. Главный дипломат США совсем недипломатично побеседовал с ведущей американской радиостанции NPR Мэри Луиз Келли. По информации, размещённой на сайте СМИ, Помпео “не понравилось то, что он собирался разговаривать на тему конфликта между Вашингтоном и Тегераном, а журналистка Мэри Луиз Келли вдруг задала ему вопрос об отношениях США и Украины”. Поздно вечером в воскресенье прессу облетела печальная для всех любителей спорта весть: разбился замечательный американский баскетболист, экс-звезда НБА и большой друг лучшего футболиста мира Лионеля Месси Коби Брайант.Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла близ города Калабасас, штат Калифорния, и все находившиеся на борту вертолёта погибли.* * *Майк Помпео привлёк внимание к своей персоне не совсем обычным образом. Главный дипломат США совсем недипломатично побеседовал с ведущей американской радиостанции NPR Мэри Луиз Келли. По информации, размещённой на сайте СМИ, Помпео “не понравилось то, что он собирался разговаривать на тему конфликта между Вашингтоном и Тегераном, а журналистка Мэри Луиз Келли вдруг задала ему вопрос об отношениях США и Украины”.



В 2020 году самый высокий небоскрёб мира — “Бурдж Халифа” — отметил десятилетие своего ввода в эксплуатацию. Однако эта дата, как сообщает испанское информационно-аналитическое издание El Economista, может оказаться не единственным знаменательным событием в истории “Башни Халифа”. Именно в наступившем году она имеет все шансы утратить титул самого высокого строения мира.



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Немецкий таблоид Bild пытается выяснить, почему пан Качинький (лидер правящей в Польше партии “Право и справедливость” — ПиС) “всё ещё хочет от нас денег”? Вопрос настолько волнует корреспондентов издания Пауля Ронцхаймера и Ганса-Йорга Велевальда, что его прямо так и вынесли в заголовок публикуемого интервью “тайного правителя Польши”, как в газете называют главу ПиС.



Подробнее на FITZROY * * *В 2020 году самый высокий небоскрёб мира — “Бурдж Халифа” — отметил десятилетие своего ввода в эксплуатацию. Однако эта дата, как сообщает испанское информационно-аналитическое издание El Economista, может оказаться не единственным знаменательным событием в истории “Башни Халифа”. Именно в наступившем году она имеет все шансы утратить титул самого высокого строения мира.* * *Немецкий таблоид Bild пытается выяснить, почему пан Качинький (лидер правящей в Польше партии “Право и справедливость” — ПиС) “всё ещё хочет от нас денег”? Вопрос настолько волнует корреспондентов издания Пауля Ронцхаймера и Ганса-Йорга Велевальда, что его прямо так и вынесли в заголовок публикуемого интервью “тайного правителя Польши”, как в газете называют главу ПиС. fitzroymag.com Категории: в Беларуси, общество, политика Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 130 раз Комментарии