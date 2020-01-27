В цветах российского флага

Российские фигуристы выиграли 10 из 12 медалей чемпионата Европы-2020, который проходил в австрийском городе Граце.
Впервые с 2006 года представители России выиграли все золотые медали чемпионата Европы.
Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.
Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.
Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.
По одной награде на свой счёт записали сборные Франции и Грузии. Французская спортивная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон завоевала серебро, а грузинский фигурист Морис Квителашвили в одиночном мужском катании – бронзу.
Триумфально завершившие чемпионат Европы в Граце Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова красиво отпраздновали российский «хет-трик» в женском одиночном катании. Получив медали, девушки втроём взобрались на высшую ступень пьедестала, откуда и слушали гимн России.
Лучшая в Литве танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс заняла в Граце 11 место.
Кстати, сразу по окончании турнира стали выясняться любопытные подробности. Популярный портал championat.com, в частности, сообщил, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов блестяще откатали произвольный танец, а выступавшие после них главные фавориты из Франции допустили сразу несколько помарок. Тут-то и началось самое странное. Судьи добавили к технической оценке Пападакис и Сизерона 8 баллов, а потом долгие 6 минут подсчитывали сотые, чтобы вытянуть французов на первое место, но ограбление российского дуэта сорвалось. По крайней мере, так всё смотрелось с российской стороны. А во Франции, оказывается, уверены, что это у их спортсменов судьи нагло украли «золото».
Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге поставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая на российскую судью Аллу Шеховцову. Тренер Пападакис и Сизерона Ромэн Хагенауэр после ритм-танца заявил, что судьи получили указание ставить меньше 10-балльных оценок за компоненты.
«По моей информации, такое случилось впервые. Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэллу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам», — сказал Р.Хагенауэр.
Лучшая в Литве танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс заняла в Граце 11 место.
Кстати, сразу по окончании турнира стали выясняться любопытные подробности. Популярный портал championat.com, в частности, сообщил, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов блестяще откатали произвольный танец, а выступавшие после них главные фавориты из Франции допустили сразу несколько помарок. Тут-то и началось самое странное. Судьи добавили к технической оценке Пападакис и Сизерона 8 баллов, а потом долгие 6 минут подсчитывали сотые, чтобы вытянуть французов на первое место, но ограбление российского дуэта сорвалось. По крайней мере, так всё смотрелось с российской стороны. А во Франции, оказывается, уверены, что это у их спортсменов судьи нагло украли «золото».
Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге поставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая на российскую судью Аллу Шеховцову. Тренер Пападакис и Сизерона Ромэн Хагенауэр после ритм-танца заявил, что судьи получили указание ставить меньше 10-балльных оценок за компоненты.
«По моей информации, такое случилось впервые. Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэллу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам», — сказал Р.Хагенауэр.