В цветах российского флага

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Российские фигуристы выиграли 10 из 12 медалей чемпионата Европы-2020, который проходил в австрийском городе Граце.



Впервые с 2006 года представители России выиграли все золотые медали чемпионата Европы.



Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.



Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.



Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.



По одной награде на свой счёт записали сборные Франции и Грузии. Французская спортивная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон завоевала серебро, а грузинский фигурист Морис Квителашвили в одиночном мужском катании – бронзу. Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.По одной награде на свой счёт записали сборные Франции и Грузии. Французская спортивная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон завоевала серебро, а грузинский фигурист Морис Квителашвили в одиночном мужском катании – бронзу.



Лучшая в Литве танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс заняла в Граце 11 место.



Кстати, сразу по окончании турнира стали выясняться любопытные подробности. Популярный портал



Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге поставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая на российскую судью Аллу Шеховцову. Тренер Пападакис и Сизерона Ромэн Хагенауэр после ритм-танца заявил, что судьи получили указание ставить меньше 10-балльных оценок за компоненты.



«По моей информации, такое случилось впервые. Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэллу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам», — сказал Р.Хагенауэр. Триумфально завершившие чемпионат Европы в Граце Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова красиво отпраздновали российский «хет-трик» в женском одиночном катании. Получив медали, девушки втроём взобрались на высшую ступень пьедестала, откуда и слушали гимн России.Лучшая в Литве танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс заняла в Граце 11 место.Кстати, сразу по окончании турнира стали выясняться любопытные подробности. Популярный портал championat.com , в частности, сообщил, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов блестяще откатали произвольный танец, а выступавшие после них главные фавориты из Франции допустили сразу несколько помарок. Тут-то и началось самое странное. Судьи добавили к технической оценке Пападакис и Сизерона 8 баллов, а потом долгие 6 минут подсчитывали сотые, чтобы вытянуть французов на первое место, но ограбление российского дуэта сорвалось. По крайней мере, так всё смотрелось с российской стороны. А во Франции, оказывается, уверены, что это у их спортсменов судьи нагло украли «золото».Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге поставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая на российскую судью Аллу Шеховцову. Тренер Пападакис и Сизерона Ромэн Хагенауэр после ритм-танца заявил, что судьи получили указание ставить меньше 10-балльных оценок за компоненты.«По моей информации, такое случилось впервые. Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэллу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам», — сказал Р.Хагенауэр. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Фигурное катание, чемпионат Европы-2020, Грац — статья прочитана 99 раз Комментарии