Эстонский шанс

Последний перед мировым первенством этап Кубка мира по биатлону примечателен не только возвращением в строй молодого отца – прошлогоднего триумфатора Йоханнеса Бё, но завоеванием серебряной медали биатлонистами Эстонии.
Для литовских любителей биатлона эта награда, первая, кстати, в истории эстонского биатлона, является прекрасным напоминанием о том, что нынешний состав сборной Литвы выполняет очень важную миссию. Да, сегодня они занимают, в лучшем случае, двадцатые-тридцатые места, но без них нам нечего и надеяться на то, что и у Литвы когда-нибудь обязательно будет свой медальный шанс.
Впрочем, груз медальных ожиданий на литовских биатлонистов, чего нельзя сказать про россиян. После шестого этапа Кубка мира, который завершился в Поклюке (Словения), сборная России по биатлону установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей.
Так что все надежды (и не только у россиян) – на новые старты.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц, откроет программу соревнований смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 промахов).
2. Мартен Фуркад (Франция) — (+11,4; 0).
3. Фабьен Клод (Франция) — (+25,6; 0).
4. Филипп Наврат (Германия) — (+36,7; 0).
5. Йоханнес Дале (Норвегия) — (+1.02,4; 1)...
33. Кароль Домбровский (Литва) – (4.49,0; 1).
55. Витаутас Строля (Литва) – (+6.07,2; 3).
105. Томас Каукенас (Литва) – (+12.57,4; 5).
1. Денизе Херрман (Германия) – (0 штрафных минут).
2. Ханна Эберг (Швеция) – (+59,2; 1).
3. Анаис Бескон (Франция) – (+1.15,7; 0).
4. Лиза Виттоцци (Италия) – (+1.21,7; 0).
5. Франциска Пройс (Германия) – (+2.02,8; 0)…
73. Наталья Кочергина (Литва) – (8.42,8; 5).
90. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+11.08,3; 6).
1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — (+5,9; 0+3).
3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — (+12,1; 0+6).
4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — (+16,0; 0+6).
5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — (+28,8; 1+4)...
20. Литва (Витаутас Строля, Наталья Кочергина) – (+3.24,3; 2+12).
В гонке участвовало 26 команд.
1. Франция (Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон) – (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) – (+40,6; 0+4).
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — (+1.01,4; 0+5).
4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — (+1.24,8; 0+7).
5. Швеция – (+1.34,1; 0+6)…
17. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Габриэле Лещинскайте, Наталья Кочергина) – (+5.07,1; 0+6).
В гонке участвовало 26 команд.
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – (1 штрафной круг).
2. Бенедикт Долль (Германия) – (+10,0; 1).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+10,3; 2).
4. Ветле Шоста Кристиансен – (+10,6; 1).
5. Мартен Фуркад (Франция) — +10,8 (1).
1. Ханна Эберг (Швеция) – (1 штрафной круг).
2. Лиза Виттоцци (Италия) – (+6,5; 0).
3. Анаис Бескон (Франция) – (+27,6; 0).
4. Моника Хойниш-Старега (Польша) – (+37,5; 1).
5. Жюстин Бреза (Франция) – (+44,1; 3).
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.
2. Доротея Вирер (Италия) – 459.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.
5. Жулия Симон (Франция) – 339.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 601 балл.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 532.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 482.
4. Симон Детьё (Франция) – 479.
5. Тарьей Бё (Норвегия) – 461.
6. Александр Логинов (Россия) – 436.
49. Витаутас Строля (Литва) – 46.
70. Кароль Домбровский (Литва) – 13.
73. Томас Каукенас (Литва) – 10.
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц, откроет программу соревнований смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. 23 января
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 промахов).
2. Мартен Фуркад (Франция) — (+11,4; 0).
3. Фабьен Клод (Франция) — (+25,6; 0).
4. Филипп Наврат (Германия) — (+36,7; 0).
5. Йоханнес Дале (Норвегия) — (+1.02,4; 1)...
33. Кароль Домбровский (Литва) – (4.49,0; 1).
55. Витаутас Строля (Литва) – (+6.07,2; 3).
105. Томас Каукенас (Литва) – (+12.57,4; 5).
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. 24 января.
1. Денизе Херрман (Германия) – (0 штрафных минут).
2. Ханна Эберг (Швеция) – (+59,2; 1).
3. Анаис Бескон (Франция) – (+1.15,7; 0).
4. Лиза Виттоцци (Италия) – (+1.21,7; 0).
5. Франциска Пройс (Германия) – (+2.02,8; 0)…
73. Наталья Кочергина (Литва) – (8.42,8; 5).
90. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+11.08,3; 6).
Сингл-микст (супермикст). 25 января.
1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — (+5,9; 0+3).
3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — (+12,1; 0+6).
4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — (+16,0; 0+6).
5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — (+28,8; 1+4)...
20. Литва (Витаутас Строля, Наталья Кочергина) – (+3.24,3; 2+12).
В гонке участвовало 26 команд.
Смешанная эстафета 4х6 км. 25 января.
1. Франция (Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон) – (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) – (+40,6; 0+4).
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — (+1.01,4; 0+5).
4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — (+1.24,8; 0+7).
5. Швеция – (+1.34,1; 0+6)…
17. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Габриэле Лещинскайте, Наталья Кочергина) – (+5.07,1; 0+6).
В гонке участвовало 26 команд.
Мужчины. Масс-старт 15 км. 26 января
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – (1 штрафной круг).
2. Бенедикт Долль (Германия) – (+10,0; 1).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+10,3; 2).
4. Ветле Шоста Кристиансен – (+10,6; 1).
5. Мартен Фуркад (Франция) — +10,8 (1).
Женщины. Масс-старт 12,5 км. 26 января
1. Ханна Эберг (Швеция) – (1 штрафной круг).
2. Лиза Виттоцци (Италия) – (+6,5; 0).
3. Анаис Бескон (Франция) – (+27,6; 0).
4. Моника Хойниш-Старега (Польша) – (+37,5; 1).
5. Жюстин Бреза (Франция) – (+44,1; 3).
Женщины. Общий зачёт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.
2. Доротея Вирер (Италия) – 459.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.
5. Жулия Симон (Франция) – 339.
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) – 601 балл.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 532.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 482.
4. Симон Детьё (Франция) – 479.
5. Тарьей Бё (Норвегия) – 461.
6. Александр Логинов (Россия) – 436.
49. Витаутас Строля (Литва) – 46.
70. Кароль Домбровский (Литва) – 13.
73. Томас Каукенас (Литва) – 10.