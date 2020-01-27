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Эстонский шанс

Фото: biathlonworld.com




Последний перед мировым первенством этап Кубка мира по биатлону примечателен не только возвращением в строй молодого отца – прошлогоднего триумфатора Йоханнеса Бё, но завоеванием серебряной медали биатлонистами Эстонии.

Для литовских любителей биатлона эта награда, первая, кстати, в истории эстонского биатлона, является прекрасным напоминанием о том, что нынешний состав сборной Литвы выполняет очень важную миссию. Да, сегодня они занимают, в лучшем случае, двадцатые-тридцатые места, но без них нам нечего и надеяться на то, что и у Литвы когда-нибудь обязательно будет свой медальный шанс.

Впрочем, груз медальных ожиданий на литовских биатлонистов, чего нельзя сказать про россиян. После шестого этапа Кубка мира, который завершился в Поклюке (Словения), сборная России по биатлону установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей.
Так что все надежды (и не только у россиян) – на новые старты.

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц, откроет программу соревнований смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. 23 января

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 промахов).

2. Мартен Фуркад (Франция) — (+11,4; 0).

3. Фабьен Клод (Франция) — (+25,6; 0).

4. Филипп Наврат (Германия) — (+36,7; 0).

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — (+1.02,4; 1)...

33. Кароль Домбровский (Литва) – (4.49,0; 1).

55. Витаутас Строля (Литва) – (+6.07,2; 3).

105. Томас Каукенас (Литва) – (+12.57,4; 5).

Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. 24 января.

1. Денизе Херрман (Германия) – (0 штрафных минут).

2. Ханна Эберг (Швеция) – (+59,2; 1).

3. Анаис Бескон (Франция) – (+1.15,7; 0).

4. Лиза Виттоцци (Италия) – (+1.21,7; 0).

5. Франциска Пройс (Германия) – (+2.02,8; 0)…

73. Наталья Кочергина (Литва) – (8.42,8; 5).

90. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+11.08,3; 6).

Регина Оя, Эстония. Фото: biathlonworld.com




Сингл-микст (супермикст). 25 января.

1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — (+5,9; 0+3).

3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — (+12,1; 0+6).

4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — (+16,0; 0+6).

5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — (+28,8; 1+4)...

20. Литва (Витаутас Строля, Наталья Кочергина) – (+3.24,3; 2+12).

В гонке участвовало 26 команд.

Смешанная эстафета 4х6 км. 25 января.

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон) – (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) – (+40,6; 0+4).

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — (+1.01,4; 0+5).

4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — (+1.24,8; 0+7).

5. Швеция – (+1.34,1; 0+6)…

17. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Габриэле Лещинскайте, Наталья Кочергина) – (+5.07,1; 0+6).

В гонке участвовало 26 команд.



Мужчины. Масс-старт 15 км. 26 января

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – (1 штрафной круг).

2. Бенедикт Долль (Германия) – (+10,0; 1).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+10,3; 2).

4. Ветле Шоста Кристиансен – (+10,6; 1).

5. Мартен Фуркад (Франция) — +10,8 (1).

Женщины. Масс-старт 12,5 км. 26 января

1. Ханна Эберг (Швеция) – (1 штрафной круг).

2. Лиза Виттоцци (Италия) – (+6,5; 0).

3. Анаис Бескон (Франция) – (+27,6; 0).

4. Моника Хойниш-Старега (Польша) – (+37,5; 1).

5. Жюстин Бреза (Франция) – (+44,1; 3).

Женщины. Общий зачёт


1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.

2. Доротея Вирер (Италия) – 459.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.

5. Жулия Симон (Франция) – 339.





Мужчины. Общий зачёт


1. Мартен Фуркад (Франция) – 601 балл.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 532.

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 482.

4. Симон Детьё (Франция) – 479.

5. Тарьей Бё (Норвегия) – 461.

6. Александр Логинов (Россия) – 436.

49. Витаутас Строля (Литва) – 46.

70. Кароль Домбровский (Литва) – 13.

73. Томас Каукенас (Литва) – 10.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Словения, биатлон, Кубок мира, Шестой этап, Поклюка
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добавлена сегодня, 27 января, 12:40

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