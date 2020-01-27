Эстонский шанс 🔊 Воспроизвести Фото: biathlonworld.com







Последний перед мировым первенством этап Кубка мира по биатлону примечателен не только возвращением в строй молодого отца – прошлогоднего триумфатора Йоханнеса Бё, но завоеванием серебряной медали биатлонистами Эстонии.



Для литовских любителей биатлона эта награда, первая, кстати, в истории эстонского биатлона, является прекрасным напоминанием о том, что нынешний состав сборной Литвы выполняет очень важную миссию. Да, сегодня они занимают, в лучшем случае, двадцатые-тридцатые места, но без них нам нечего и надеяться на то, что и у Литвы когда-нибудь обязательно будет свой медальный шанс.



Впрочем, груз медальных ожиданий на литовских биатлонистов, чего нельзя сказать про россиян. После шестого этапа Кубка мира, который завершился в Поклюке (Словения), сборная России по биатлону установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей. Для литовских любителей биатлона эта награда, первая, кстати, в истории эстонского биатлона, является прекрасным напоминанием о том, что нынешний состав сборной Литвы выполняет очень важную миссию. Да, сегодня они занимают, в лучшем случае, двадцатые-тридцатые места, но без них нам нечего и надеяться на то, что и у Литвы когда-нибудь обязательно будет свой медальный шанс.Впрочем, груз медальных ожиданий на литовских биатлонистов, чего нельзя сказать про россиян. После шестого этапа Кубка мира, который завершился в Поклюке (Словения), сборная России по биатлону установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей.



Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц, откроет программу соревнований смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения



Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. 23 января



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 промахов).



2. Мартен Фуркад (Франция) — (+11,4; 0).



3. Фабьен Клод (Франция) — (+25,6; 0).



4. Филипп Наврат (Германия) — (+36,7; 0).



5. Йоханнес Дале (Норвегия) — (+1.02,4; 1)...



33. Кароль Домбровский (Литва) – (4.49,0; 1).



55. Витаутас Строля (Литва) – (+6.07,2; 3).



105. Томас Каукенас (Литва) – (+12.57,4; 5).



Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. 24 января.



1. Денизе Херрман (Германия) – (0 штрафных минут).



2. Ханна Эберг (Швеция) – (+59,2; 1).



3. Анаис Бескон (Франция) – (+1.15,7; 0).



4. Лиза Виттоцци (Италия) – (+1.21,7; 0).



5. Франциска Пройс (Германия) – (+2.02,8; 0)…



73. Наталья Кочергина (Литва) – (8.42,8; 5).



90. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+11.08,3; 6).



Регина Оя, Эстония. Фото: biathlonworld.com







Сингл-микст (супермикст). 25 января.



1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).



2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — (+5,9; 0+3).



3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — (+12,1; 0+6).



4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — (+16,0; 0+6).



5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — (+28,8; 1+4)...



20. Литва (Витаутас Строля, Наталья Кочергина) – (+3.24,3; 2+12).



В гонке участвовало 26 команд.



Смешанная эстафета 4х6 км. 25 января.



1. Франция (Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон) – (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).



2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) – (+40,6; 0+4).



3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — (+1.01,4; 0+5).



4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — (+1.24,8; 0+7).



5. Швеция – (+1.34,1; 0+6)…



17. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Габриэле Лещинскайте, Наталья Кочергина) – (+5.07,1; 0+6).



В гонке участвовало 26 команд.







Мужчины. Масс-старт 15 км. 26 января



1. Кентен Фийон Майе (Франция) – (1 штрафной круг).



2. Бенедикт Долль (Германия) – (+10,0; 1).



3. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+10,3; 2).



4. Ветле Шоста Кристиансен – (+10,6; 1).



5. Мартен Фуркад (Франция) — +10,8 (1).



Женщины. Масс-старт 12,5 км. 26 января



1. Ханна Эберг (Швеция) – (1 штрафной круг).



2. Лиза Виттоцци (Италия) – (+6,5; 0).



3. Анаис Бескон (Франция) – (+27,6; 0).



4. Моника Хойниш-Старега (Польша) – (+37,5; 1).



5. Жюстин Бреза (Франция) – (+44,1; 3).



Женщины. Общий зачёт



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.



2. Доротея Вирер (Италия) – 459.



3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.



4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.



5. Жулия Симон (Франция) – 339.











Мужчины. Общий зачёт



1. Мартен Фуркад (Франция) – 601 балл.



2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 532.



3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 482.



4. Симон Детьё (Франция) – 479.



5. Тарьей Бё (Норвегия) – 461.



6. Александр Логинов (Россия) – 436.



49. Витаутас Строля (Литва) – 46.



70. Кароль Домбровский (Литва) – 13.



73. Томас Каукенас (Литва) – 10. Так что все надежды (и не только у россиян) – на новые старты.Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц, откроет программу соревнований смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км.1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 промахов).2. Мартен Фуркад (Франция) — (+11,4; 0).3. Фабьен Клод (Франция) — (+25,6; 0).4. Филипп Наврат (Германия) — (+36,7; 0).5. Йоханнес Дале (Норвегия) — (+1.02,4; 1)...33. Кароль Домбровский (Литва) – (4.49,0; 1).55. Витаутас Строля (Литва) – (+6.07,2; 3).105. Томас Каукенас (Литва) – (+12.57,4; 5).1. Денизе Херрман (Германия) – (0 штрафных минут).2. Ханна Эберг (Швеция) – (+59,2; 1).3. Анаис Бескон (Франция) – (+1.15,7; 0).4. Лиза Виттоцци (Италия) – (+1.21,7; 0).5. Франциска Пройс (Германия) – (+2.02,8; 0)…73. Наталья Кочергина (Литва) – (8.42,8; 5).90. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (+11.08,3; 6).1. Франция (Эмильен Жаклен и Анаис Бескон) — (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).2. Эстония (Рене Захна, Регина Оя) — (+5,9; 0+3).3. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — (+12,1; 0+6).4. Канада (Кристиан Гоу, Эмма Ландер) — (+16,0; 0+6).5. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина) — (+28,8; 1+4)...20. Литва (Витаутас Строля, Наталья Кочергина) – (+3.24,3; 2+12).В гонке участвовало 26 команд.1. Франция (Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон) – (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд) – (+40,6; 0+4).3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц) — (+1.01,4; 0+5).4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — (+1.24,8; 0+7).5. Швеция – (+1.34,1; 0+6)…17. Литва (Кароль Домбровский, Витаутас Строля, Габриэле Лещинскайте, Наталья Кочергина) – (+5.07,1; 0+6).В гонке участвовало 26 команд.1. Кентен Фийон Майе (Франция) – (1 штрафной круг).2. Бенедикт Долль (Германия) – (+10,0; 1).3. Йоханнес Бё (Норвегия) – (+10,3; 2).4. Ветле Шоста Кристиансен – (+10,6; 1).5. Мартен Фуркад (Франция) — +10,8 (1).1. Ханна Эберг (Швеция) – (1 штрафной круг).2. Лиза Виттоцци (Италия) – (+6,5; 0).3. Анаис Бескон (Франция) – (+27,6; 0).4. Моника Хойниш-Старега (Польша) – (+37,5; 1).5. Жюстин Бреза (Франция) – (+44,1; 3).1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501 баллов.2. Доротея Вирер (Италия) – 459.3. Ханна Эберг (Швеция) — 342.4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 341.5. Жулия Симон (Франция) – 339.1. Мартен Фуркад (Франция) – 601 балл.2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 532.3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 482.4. Симон Детьё (Франция) – 479.5. Тарьей Бё (Норвегия) – 461.6. Александр Логинов (Россия) – 436.49. Витаутас Строля (Литва) – 46.70. Кароль Домбровский (Литва) – 13.73. Томас Каукенас (Литва) – 10. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Словения, биатлон, Кубок мира, Шестой этап, Поклюка — статья прочитана 118 раз Комментарии