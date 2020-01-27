В Освенциме в 75-ю годовщину его освобождения вспоминают жертв холокоста

В польском музее Аушвиц-Биркенау соберутся бывшие узники концлагеря, чтобы в день 75-й годовщины его освобождения Советской армией отдать дань памяти жертвам холокоста, пишет L’Union. Ожидается, что церемонию также посетят главы государств и правительств 60 стран за исключением мировых лидеров, которые до этого приняли участие в иерусалимском форуме по холокосту.
В понедельник в Освенциме соберутся выжившие жертвы холокоста, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря советскими войсками, сообщает L’Union. Во время Второй мировой войны в Аушвице-Биркенау, как его называли нацисты, погибло более 1,1 млн человек, в основном евреев.
Как рассказывает издание, из-за политических споров организованную на юге Польше церемонию посетят королевские особы, главы правительств и государства порядка 60 стран, в том числе премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Однако в бывший концлагерь не приедут лидеры мировых держав — вместо этого они посетили церемонию, организованную Израилем. В четверг в Иерусалиме состоялся Форум памяти жертв холокоста, широко освещавшийся в средствах массовой информации. На нём присутствовали в том числе вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.
В декабре глава Кремля вызвал возмущение Запада после заявления, что Польша была в сговоре с Адольфом Гитлером и способствовала началу Второй мировой войны. По мнению французского сайта, это в корне неверно: на самом деле война началась в сентябре 1939 года, когда Германия и СССР оккупировали Польшу в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова — Риббентропа. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Путина за попытку «переписать историю» и не приехал на форум в Иерусалим после того, как ему отказали в возможности на нём выступить. Ожидается, что Дуда произнесёт речь в Освенциме на церемонии памяти 6 млн европейских евреев, погибших во время холокоста.
Для многих бывших узников кошмары не стираются из памяти, несмотря на прошедшие десятилетия. «Немецким солдатам достаточно было указать на вас пальцем, чтобы отправить в газовую камеру», — рассказывает 88-летняя Бронислава Хоровиц. В 12 лет её и её маму — польских евреев — отправили в Освенцим. Она вспоминает, что «всех, кто выглядел слабым, худым, костлявым», ждала смерть. Сама Бронислава выжила благодаря матери, которая смогла тайно пронести в лагерь бриллиант и подкупить охранников. «Аушвиц был огромным ужасом», — подчёркивает Хоровиц.
В заключение L’Union напоминает, что Освенцим (или Аушвиц-Буркинау) функционировал с 1940-го по 1945 год и являлся самым большим и смертоносным в сети концлагерей по всей Европе, созданных Гитлером для «окончательного решения еврейского вопроса». Немцы оставили Освенцим, спасаясь от наступающей Красной армии, и он стал единственным лагерем, который сохранили до наших дней.
Оригинал новости ИноТВ
Для многих бывших узников кошмары не стираются из памяти, несмотря на прошедшие десятилетия. «Немецким солдатам достаточно было указать на вас пальцем, чтобы отправить в газовую камеру», — рассказывает 88-летняя Бронислава Хоровиц. В 12 лет её и её маму — польских евреев — отправили в Освенцим. Она вспоминает, что «всех, кто выглядел слабым, худым, костлявым», ждала смерть. Сама Бронислава выжила благодаря матери, которая смогла тайно пронести в лагерь бриллиант и подкупить охранников. «Аушвиц был огромным ужасом», — подчёркивает Хоровиц.
В заключение L’Union напоминает, что Освенцим (или Аушвиц-Буркинау) функционировал с 1940-го по 1945 год и являлся самым большим и смертоносным в сети концлагерей по всей Европе, созданных Гитлером для «окончательного решения еврейского вопроса». Немцы оставили Освенцим, спасаясь от наступающей Красной армии, и он стал единственным лагерем, который сохранили до наших дней.
Оригинал новости ИноТВ