В Освенциме в 75-ю годовщину его освобождения вспоминают жертв холокоста 🔊 Воспроизвести Reuters



В польском музее Аушвиц-Биркенау соберутся бывшие узники концлагеря, чтобы в день 75-й годовщины его освобождения Советской армией отдать дань памяти жертвам холокоста, пишет L’Union. Ожидается, что церемонию также посетят главы государств и правительств 60 стран за исключением мировых лидеров, которые до этого приняли участие в иерусалимском форуме по холокосту.



В понедельник в Освенциме соберутся выжившие жертвы холокоста, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря советскими войсками, сообщает L’Union. Во время Второй мировой войны в Аушвице-Биркенау, как его называли нацисты, погибло более 1,1 млн человек, в основном евреев.



Как рассказывает издание, из-за политических споров организованную на юге Польше церемонию посетят королевские особы, главы правительств и государства порядка 60 стран, в том числе премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Однако в бывший концлагерь не приедут лидеры мировых держав — вместо этого они посетили церемонию, организованную Израилем. В четверг в Иерусалиме состоялся Форум памяти жертв холокоста, широко освещавшийся в средствах массовой информации. На нём присутствовали в том числе вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин. В понедельник в Освенциме соберутся выжившие жертвы холокоста, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря советскими войсками, сообщает L’Union. Во время Второй мировой войны в Аушвице-Биркенау, как его называли нацисты, погибло более 1,1 млн человек, в основном евреев.Как рассказывает издание, из-за политических споров организованную на юге Польше церемонию посетят королевские особы, главы правительств и государства порядка 60 стран, в том числе премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Однако в бывший концлагерь не приедут лидеры мировых держав — вместо этого они посетили церемонию, организованную Израилем. В четверг в Иерусалиме состоялся Форум памяти жертв холокоста, широко освещавшийся в средствах массовой информации. На нём присутствовали в том числе вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.



Для многих бывших узников кошмары не стираются из памяти, несмотря на прошедшие десятилетия. «Немецким солдатам достаточно было указать на вас пальцем, чтобы отправить в газовую камеру», — рассказывает 88-летняя Бронислава Хоровиц. В 12 лет её и её маму — польских евреев — отправили в Освенцим. Она вспоминает, что «всех, кто выглядел слабым, худым, костлявым», ждала смерть. Сама Бронислава выжила благодаря матери, которая смогла тайно пронести в лагерь бриллиант и подкупить охранников. «Аушвиц был огромным ужасом», — подчёркивает Хоровиц.



В заключение L’Union напоминает, что Освенцим (или Аушвиц-Буркинау) функционировал с 1940-го по 1945 год и являлся самым большим и смертоносным в сети концлагерей по всей Европе, созданных Гитлером для «окончательного решения еврейского вопроса». Немцы оставили Освенцим, спасаясь от наступающей Красной армии, и он стал единственным лагерем, который сохранили до наших дней.



Оригинал новости ИноТВ В декабре глава Кремля вызвал возмущение Запада после заявления, что Польша была в сговоре с Адольфом Гитлером и способствовала началу Второй мировой войны. По мнению французского сайта, это в корне неверно: на самом деле война началась в сентябре 1939 года, когда Германия и СССР оккупировали Польшу в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова — Риббентропа. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Путина за попытку «переписать историю» и не приехал на форум в Иерусалим после того, как ему отказали в возможности на нём выступить. Ожидается, что Дуда произнесёт речь в Освенциме на церемонии памяти 6 млн европейских евреев, погибших во время холокоста.Для многих бывших узников кошмары не стираются из памяти, несмотря на прошедшие десятилетия. «Немецким солдатам достаточно было указать на вас пальцем, чтобы отправить в газовую камеру», — рассказывает 88-летняя Бронислава Хоровиц. В 12 лет её и её маму — польских евреев — отправили в Освенцим. Она вспоминает, что «всех, кто выглядел слабым, худым, костлявым», ждала смерть. Сама Бронислава выжила благодаря матери, которая смогла тайно пронести в лагерь бриллиант и подкупить охранников. «Аушвиц был огромным ужасом», — подчёркивает Хоровиц.В заключение L’Union напоминает, что Освенцим (или Аушвиц-Буркинау) функционировал с 1940-го по 1945 год и являлся самым большим и смертоносным в сети концлагерей по всей Европе, созданных Гитлером для «окончательного решения еврейского вопроса». Немцы оставили Освенцим, спасаясь от наступающей Красной армии, и он стал единственным лагерем, который сохранили до наших дней. russian.rt.com/inotv Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия География: Польша — статья прочитана 164 раза Комментарии