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Закончилась очистка загрязненной воды, накопленной в Алитусе
В субботу в литовском городе Алитусе завершилась очистка воды, накопленной по время тушения пожара на предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika.
"Очищена. Вся очищена, остался лишь ил, который мы утилизируем", – сказал в понедельник BNS директор занимавшейся очисткой вод компании Dzukijos vandenys Юрий Червяковский.
Около 30 тыс. кубометров загрязненной воды было накоплено в очистных сооружениях Dzukijos vandenys, еще около 10 тыс. кубометров было накоплено в бывшем дождевом резервуаре под местом пожара, и около 1 тыс. кубометров – в подвалах Ekologistika.
По словам Ю. Червяковского, очистка загрязненной воды обошлась компании в 41 тыс. евро, однако в целом ликвидации последствий пожара стоила более 70 тыс. евро.
"Сама очистка стоила 41 тыс. евро. В целом – еще за использование водных ресурсов для тушения пожара 5 тыс. евро, затраты на ликвидацию аварии - еще 27 тыс. евро", – сказал руководитель компании.
Он также отметил, что в ближайшее время планируется проверить уровень загрязнения ила, накопленного после очистки.
Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись с огнем и его последствиями более недели.
В городе Алитус и районе по причине пожара все еще действует экстремальная ситуация.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Алитус, расследование, пожар
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