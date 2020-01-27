Закончилась очистка загрязненной воды, накопленной в Алитусе 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В субботу в литовском городе Алитусе завершилась очистка воды, накопленной по время тушения пожара на предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika.



"Очищена. Вся очищена, остался лишь ил, который мы утилизируем", – сказал в понедельник BNS директор занимавшейся очисткой вод компании Dzukijos vandenys Юрий Червяковский.



Около 30 тыс. кубометров загрязненной воды было накоплено в очистных сооружениях Dzukijos vandenys, еще около 10 тыс. кубометров было накоплено в бывшем дождевом резервуаре под местом пожара, и около 1 тыс. кубометров – в подвалах Ekologistika.



По словам Ю. Червяковского, очистка загрязненной воды обошлась компании в 41 тыс. евро, однако в целом ликвидации последствий пожара стоила более 70 тыс. евро.



"Сама очистка стоила 41 тыс. евро. В целом – еще за использование водных ресурсов для тушения пожара 5 тыс. евро, затраты на ликвидацию аварии - еще 27 тыс. евро", – сказал руководитель компании.



Он также отметил, что в ближайшее время планируется проверить уровень загрязнения ила, накопленного после очистки.



Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись с огнем и его последствиями более недели.



В городе Алитус и районе по причине пожара все еще действует экстремальная ситуация. В субботу в литовском городе Алитусе завершилась очистка воды, накопленной по время тушения пожара на предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika."Очищена. Вся очищена, остался лишь ил, который мы утилизируем", – сказал в понедельник BNS директор занимавшейся очисткой вод компании Dzukijos vandenys Юрий Червяковский.Около 30 тыс. кубометров загрязненной воды было накоплено в очистных сооружениях Dzukijos vandenys, еще около 10 тыс. кубометров было накоплено в бывшем дождевом резервуаре под местом пожара, и около 1 тыс. кубометров – в подвалах Ekologistika.По словам Ю. Червяковского, очистка загрязненной воды обошлась компании в 41 тыс. евро, однако в целом ликвидации последствий пожара стоила более 70 тыс. евро."Сама очистка стоила 41 тыс. евро. В целом – еще за использование водных ресурсов для тушения пожара 5 тыс. евро, затраты на ликвидацию аварии - еще 27 тыс. евро", – сказал руководитель компании.Он также отметил, что в ближайшее время планируется проверить уровень загрязнения ила, накопленного после очистки.Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись с огнем и его последствиями более недели.В городе Алитус и районе по причине пожара все еще действует экстремальная ситуация. Категории: чп и криминал Ключевые слова: Алитус, расследование, пожар География: Литва, Алитус — статья прочитана 173 раза Комментарии