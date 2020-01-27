Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве 🔊 Воспроизвести



Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими.



Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов Миколас Маяускас и Витаутас Кярнагис.



М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициатив считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину.



Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениями и распродать запасы.



Министерство утверждает, что об этих изменениях должна быть информирована Европейская Комиссия и другие страны Евросоюза.



Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране. Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими.Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов Миколас Маяускас и Витаутас Кярнагис.М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициатив считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину.Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениями и распродать запасы.Министерство утверждает, что об этих изменениях должна быть информирована Европейская Комиссия и другие страны Евросоюза.Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране. BNS Категории: общество, технологии, здоровье Ключевые слова: смерть, вред, э-сигареты География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии