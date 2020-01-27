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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве
Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими.
Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов Миколас Маяускас и Витаутас Кярнагис.
М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициатив считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину.
Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениями и распродать запасы.
Министерство утверждает, что об этих изменениях должна быть информирована Европейская Комиссия и другие страны Евросоюза.
Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране.
Категории: общество, технологии, здоровье
Ключевые слова: смерть, вред, э-сигареты
География: Литва
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