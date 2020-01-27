Рейтинг литовского премьера снизился – Lietuvos rytas/Vilmorus 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



В публичном пространстве премьер Саулюс Сквернялис проигрывает борьбу с президентом Гитанасом Науседой за министра транспорта – рейтинг главы Кабмина за этот месяц упал, между тем, президентский рейтинг вырос, свидетельствуют опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus.



В январе количество неблагосклонно настроенных в отношении С. Сквернялиса жителей страны выросло почти на 9 проц. пункта – с декабрьских 29,9% до 38,6% в январе.



Положительную оценку премьеру дали 36,4% участников опроса, в декабре таких было 42,9%.



Между тем Г. Науседа, остающийся самым популярным политиком, вернул благосклонность населения на ноябрьский уровень – 73,6% респондентов позитивно оценили его деятельность (в декабре 69,3%). Негативно о деятельности президента отозвались 7% участников опроса (в декабре – 8,4%). В публичном пространстве премьер Саулюс Сквернялис проигрывает борьбу с президентом Гитанасом Науседой за министра транспорта – рейтинг главы Кабмина за этот месяц упал, между тем, президентский рейтинг вырос, свидетельствуют опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus.В январе количество неблагосклонно настроенных в отношении С. Сквернялиса жителей страны выросло почти на 9 проц. пункта – с декабрьских 29,9% до 38,6% в январе.Положительную оценку премьеру дали 36,4% участников опроса, в декабре таких было 42,9%.Между тем Г. Науседа, остающийся самым популярным политиком, вернул благосклонность населения на ноябрьский уровень – 73,6% респондентов позитивно оценили его деятельность (в декабре 69,3%). Негативно о деятельности президента отозвались 7% участников опроса (в декабре – 8,4%). Глава компании Vilmorus Владас Гайдис связывает такие изменения в рейтинге с противостоянием президента и премьера по поводу министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, в котором Г. Науседа критикует министра и требует его отставки, а С. Сквернялис выражает поддержку.



"Очевидно, всё это не в пользу С. Сквернялиса", – сказал BNS В. Гайдис.



По результатам опроса, второе место после Г. Науседы в рейтинге занимает министр иностранных дел Линас Ликнявичюс с поддержкой в 50,2% (в декабре 50,7%).



Далее следует спикер сейма Викторас Пранцкетис с 47,7% (в декабре – 45,2%), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис – с 41,6% (40,7%).



В десятку лидеров также вошли министр обороны Раймундас Кароблис (32%), депутат, либерал Виктория Чмилите-Нельсен (29,6%),министр образования и спорта Альгирдас Монкявичюс (27,8%), лидер Партии труда Виктор Успасских (27,8%), министр здравоохранения Аурелиюс Верига (26,9%).



Между тем, наиболее непопулярным политиком остается министр транспорта Я. Наркевич. У него меньше всего положительных оценок – 7,5%, негативно его оценивают 55,4% опрошенных. В декабре эти показатели составляли соответственно 5,4% и 57,4%.



Опрос проводился компанией Vilmorus с 10 по 18 января, в нем приняли участие 1022 респондента.



* * *



В последний месяц рейтинги литовских партий не испытали больших перемен, однако за год почти на треть сократилось количество избирателей правящих "аграриев", свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.



"За месяц положение "аграриев" почти не изменилось, но за год их рейтинг значительно упал. Они утратили около трети голосов", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.



По данным опроса, в январе за Литовский союз "крестьян и зеленых" ("аграриев") в январе готовы были голосовать 11,3% участников опроса, в декабре таких было 11,9%. Между тем, в январе прошлого года поддержку им выражали 15,7% опрошенных.



"Сейчас за счет "аграриев" у других партий есть шансы повысить рейтинги", – утверждает В. Гайдис.



Самой популярной партией является Союз отечества - Литовских христианских демократов (консерваторы), им в январе симпатизировали 16,5% респондентов, в декабре таких было – 16,9%.



"Год назад у них почти столько и было. Очевидно, что это естественный потолок, или что-то на это похожее", – считает социолог.



Третье место в рейтинге партий досталось другой оппозиционной политической силе – Литовской социал-демократической партии. За нее намерены голосовать 8,9% опрошенных (в декабре – 9,2%).



По словам В. Гайдиса, у этой партии отмечается постепенный рост сторонников. В январе прошлого года за нее собирались голосовать 6%.



Не сниженный пятипроцентный заградительный барьер на выборах в сейме преодолела бы и Партия труда, она бы получила 6% (8,3%) голосов.



В. Гайдис обратил внимание на то, что с приближением парламентских выборов все больше людей, которые не знают, за кого голосовать.



В январе 25,3% ответили, что не знают, за какую партию проголосовали бы, в декабре таких респондентов было 20,8%, еще 13,5% вообще не намерены голосовать. В декабре таких было 11%.



"С приближением выборов число таких людей растет, они определяются только за месяц или неделю до голосования", – сказал В. Гайдис.



Опрос проводился компанией Vilmorus с 10 по 18 января, в нем приняли участие 1022 респондента.



* * *



В январе в Литве в наибольшей степени выросло доверие к институту президентства, свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.



По данным исследования, в январе президентскому ведомству доверяли 58,4% участников опроса, в декабре таких было 53%.



Общественность страны в наибольшей степени доверяет пожарным-спасателям, так ответили 88,6% опрошенных.



По данным опроса, на втором месте в рейтинге доверия находится полиция (64,2%), а на третьем – армия (62,2%).



Доверие более 50% опрошенных заслужили также Фонд социального страхования (Sodra, 52,6%) и Церковь (51,2%)



Больше всего не доверяли партиям – недоверием к ним выразили 61,4% участников опроса, сейму – 57%, правительству – 33,4%, судам – 27,3%. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: партии, опрос, политики, влияние, рейтинги География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии