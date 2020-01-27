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Из-за угрозы короновируса в аэропортах Литвы дежурят медспециалисты

фото: delfi.lt


В связи с угрозой коронавируса с субботы в аэропортах Литвы дежурят специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Они консультируют лиц, бывших в Китае, сообщил НЦОЗ.

"В Литве нет никаких фиксированных случаев или подозрений на них, однако с приближением завершения празднования Китайского Нового года мы предприняли дополнительные меры по управлению рисками", – заявила в субботу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, в залах прибытия аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги путешественников ждут специалисты, которые предоставляют информацию о коронавирусе, его риске и потребности наблюдения за состоянием здоровья побывавших в Китае.

В минувшие субботу и воскресенье в аэропортах Литвы были проверены четыре пассажира, которые недавно были в Китае. Все они здоровы.

МИД Литвы не рекомендует гражданам Литвы ездить в города центральной провинции Хубэй, где объявлен карантин.
BNS
Категории: здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 января, 12:20

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