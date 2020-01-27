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В прошлом году в Литве - максимальное число доноров за период независимости

Мобильный пунк забора крови на улицах Вильнюса


В прошлом году донорами органов в Литве стали около 3,5 тыс. человек – это максимальное количество за весь период независимости страны, сообщило Национального трансплантационное бюро.

По его подсчетам, в 2019 году донорами органов стали 3536 человек, это почти на треть больше, чем в позапрошлом году, когда это сделали 2772 человека.

По словам заведующего отделом связей с общественностью Национального трансплантационного бюро Расы Пекарскене, такое изменение может быть связано с повышением сознательности общества и более частым преданием темы публичности.

"После различных акций, телепередач (становятся донорами – BNS). Мы заметили, что как только эта тема всплывает в общественном пространстве, в этот день чуть ли не 100 новых людей попадают в систему", – сказала Р. Петраускене.
В целом в прошлом году потенциальными донорами среди умерших людей были признаны 107 – у них была установлена смерть мозга, однако реально из них донорами стали 52.

В прошлом году подарить органы скончавшегося отказались около трети близких.

В прошлом году из признанных потенциальными донорами был только один живой человек, подписавший согласие им стать. С 2000 года, когда была узаконена донорская карточка, это всего лишь шестой случай. Правда, их них реальными донорами стали четверо – органы одного человека были непригодны к трансплантации, а волю другого стать донором опротестовали близкие.

По словам Р. Пекарскене, такие случаи редки, поскольку донорская карточка имеется у относительно небольшого количества людей, а основная их часть – молодые люди.

Согласие на донорство в Литве подписали около 32 тыс. человек, а трансплантации органов и тканей ждут около 400 человек.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии, история
Ключевые слова: статистика, кровь, донорство, органы, Национальное трансплантационное бюро
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 января, 18:30

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