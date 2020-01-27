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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Командующий литовской армией отправляется с официальным визитом в Эстонию
Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в понедельник отправился с официальным визитом в Эстонию.
Цель визита - дальнейшее развитие совместных проектов, укрепление военного сотрудничества и безопасности региона, сообщило Министерство обороны.
В Оборонном штабе ВС Эстонии в Таллине В. Руишис встретится с командующим эстонской армией генерал-майором Мартином Херемом, посетит Союз обороны (Кайтселийт), места дислокации Первой пехотной бригады Сухопутных сил и Боевой группы передового базирования НАТО на полигоне Тапа, возложит цветы к Мемориалу борьбы за независимость Эстонии.
Литва и Эстония сотрудничают в оборонной сфере и в трехстороннем формате Балтийских стран и в многостороннем в рамках НАТО, Евросоюза, Восьмерки стран Северной Европы и Балтии (NB8) и NORDEFCO.
В трехстороннем формате наиболее активное сотрудничество ведется в сферах воздушного патрулирования, военно-морских сил, в создании совместного регионального морского наблюдения, в деятельности Балтийского оборонного колледжа, в военной подготовке, в развитии ВС и оборонном планировании.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: визит, армия, минобороны, главком, назначение, Рупшис
География: Литва
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