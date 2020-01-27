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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент, спикер сейма Литвы отправляются в Освенцим почтить память жертв
В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа и спикер сейма Викторас Пранцкетиса отправляются в Освенцим (Аушвиц), где оккупировавшие Польшу нацисты создали концентрационный лагерь смерти.
Глава государства, избравший почтить таким образом память жертв Холокоста, решил не ехать на мероприятия в Израиле, последовав примеру польского руководителя.
Президент Польши Анджей Дуда отказался от приглашения в Израиль, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличие от президента России Владимира Путина.
Вместо Г. Науседы в Иерусалим ездил В. Пранцкетис.
На территории оккупированной Польши нацистская Германия основала крупнейший концентрационный лагерь и лагерь смерти в Освенциме. В 1940–1945 годах здесь были убиты около 1,5 млн человек различных национальностей. Оставшиеся в живых узники Лагеря Аушвиц-Биркенау были освобождены 27 января 1945 года.
День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
Мероприятия Дня памяти жертв Холокоста пройдут и в Литве. По этому случаю Еврейская община Литвы организует мероприятие в своих помещениях, памятные мероприятия состоятся и в местах убийств евреев.
Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 тыс. человек.
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: польша, освобождение, Израиль, Освенцим, мероприятия
География: Литва
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