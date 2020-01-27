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При крушении вертолёта погиб легенда NBA Коби Брайант



Пятикратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпийских игр Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Инцидент произошёл в городе Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает RT. По данным местных властей, помимо баскетболиста, на борту находились четыре человека, ни один из них не выжил.
russian.rt.com
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: баскетбол, гибель, НБА, Коби Брайант
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добавлена вчера, 26 января, 23:31

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