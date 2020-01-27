При крушении вертолёта погиб легенда NBA Коби Брайант 🔊 Воспроизвести



Пятикратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпийских игр Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Инцидент произошёл в городе Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает Пятикратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпийских игр Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Инцидент произошёл в городе Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает RT . По данным местных властей, помимо баскетболиста, на борту находились четыре человека, ни один из них не выжил. russian.rt.com Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: баскетбол, гибель, НБА, Коби Брайант — статья прочитана 110 раз Комментарии