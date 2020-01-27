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В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Ма Сяовэй, сообщает RT.
«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS (обнаруженные в предыдущие годы. — RT), он уже перешёл от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передаётся от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — сказал он во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
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