Rzeczpospolita Польша : польское поражение в Иерусалиме 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Гунеев



Путин в Иерусалиме не стал обострять спор с Польшей. Несмотря на это, итог форума памяти жертв Холокоста оказался для нее определенно негативным. Польша проиграла, проиграл тот взгляд, который она продвигает. А неприятная ситуация, в которой оказались поляки, стала следствием ошибок руководства страны.



Вопреки обоснованным опасениям, президент России Владимир Путин был настолько любезен, что не стал в четверг в Иерусалиме обвинять Польшу в развязывании Второй мировой войны. Несмотря на это, итог Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста оказался для нашей страны определенно негативным. Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем. Вопреки обоснованным опасениям, президент России Владимир Путин был настолько любезен, что не стал в четверг в Иерусалиме обвинять Польшу в развязывании Второй мировой войны. Несмотря на это, итог Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста оказался для нашей страны определенно негативным. Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем.



Это был плохой день для Польши не только по причинам, связанным с историей. Форум памяти жертв Холокоста позволил Путину осуществить триумфальный «камбэк» в мировые салоны. Десятки президентов, премьеров, королей и принцев встречали российского президента, аннексировавшего Крым и развязавшего войну на Украине, как равноправного лидера. По иронии судьбы, о мировом порядке и стремлении к правде говорил именно Путин, который в последние два десятилетия сам стал одной из основных угроз и искажал историю.



Тем не менее путинскую идею провести на площадке ООН саммит с участием США, России, Франции, Китая и Великобритании на тему нового глобального устройства с большим энтузиазмом принял французский президент, который уже давно говорит о том, что европейская безопасность должна опираться на союз с Москвой, а не с Вашингтоном. Это еще одна тревожная новость для Польши.



И хотя Путин был на этот раз более сдержанным, чем в своих предыдущих выступлениях, нет смысла упрекать Анджея Дуду (Andrzej Duda) в отказе принимать участие в Форуме. В том, что на глобальной арене появляются новые союзы, а мероприятия «Яд Вашем» стали способом реабилитировать Путина, виноват не польский президент и не партия «Право и справедливость» (PiS).



Неприятная ситуация, в которой оказалось наше государство, стала, однако, следствием ошибок действующего руководства. Разумеется, можно успокаивать себя тем, что о страданиях поляков упомянул вице-президент США Майкл Пенс, но это, скорее, утешительный приз. Польским властям следует обдумать причины нынешнего положения дел, не создавать новые сферы конфликтов, а постараться урегулировать часть споров.



Самое главное, нужно взглянуть в будущее и извлечь из иерусалимского Форума выводы. Через несколько дней торжества пройдут в Польше. Мы увидим, удастся ли Варшаве использовать эту возможность, чтобы рассказать правду об истории польского государства и народа во время Второй мировой войны. Разумеется, можно питать надежды, что дипломатию памяти удастся успешно проводить при помощи рекламы, статей польских политиков в иностранной прессе или инфантильных материалов, которые производит Польский национальный фонд. Возможно, это эффективный метод излечения от собственных комплексов, однако, донести свое мнение до мировой общественности он нам не поможет, а искаженное видение событий войны, которое представили в четверг в Иерусалиме, закрепится в мировой памяти.



Автор: Михал Шулджиньский (Michał Szułdrzyński) для Rzeczpospolita, Польша, перевод Выступавшие (представители Израиля, США, Германии, Франции и России) и организаторы представили такую версию Второй мировой войны, в которой все начинается с конфликта между Сталиным и Гитлером, хотя на самом деле в первые два года эти диктаторы вели сотрудничество, и если бы не пакт Молотова — Риббентропа, Берлин не получил бы времени на спокойную подготовку Холокоста. В Иерусалиме Красная армия изображалась как несущая избавление сила, которая наравне с армиями союзников освободила Европу от нацизма.Это был плохой день для Польши не только по причинам, связанным с историей. Форум памяти жертв Холокоста позволил Путину осуществить триумфальный «камбэк» в мировые салоны. Десятки президентов, премьеров, королей и принцев встречали российского президента, аннексировавшего Крым и развязавшего войну на Украине, как равноправного лидера. По иронии судьбы, о мировом порядке и стремлении к правде говорил именно Путин, который в последние два десятилетия сам стал одной из основных угроз и искажал историю.Тем не менее путинскую идею провести на площадке ООН саммит с участием США, России, Франции, Китая и Великобритании на тему нового глобального устройства с большим энтузиазмом принял французский президент, который уже давно говорит о том, что европейская безопасность должна опираться на союз с Москвой, а не с Вашингтоном. Это еще одна тревожная новость для Польши.И хотя Путин был на этот раз более сдержанным, чем в своих предыдущих выступлениях, нет смысла упрекать Анджея Дуду (Andrzej Duda) в отказе принимать участие в Форуме. В том, что на глобальной арене появляются новые союзы, а мероприятия «Яд Вашем» стали способом реабилитировать Путина, виноват не польский президент и не партия «Право и справедливость» (PiS).Неприятная ситуация, в которой оказалось наше государство, стала, однако, следствием ошибок действующего руководства. Разумеется, можно успокаивать себя тем, что о страданиях поляков упомянул вице-президент США Майкл Пенс, но это, скорее, утешительный приз. Польским властям следует обдумать причины нынешнего положения дел, не создавать новые сферы конфликтов, а постараться урегулировать часть споров.Самое главное, нужно взглянуть в будущее и извлечь из иерусалимского Форума выводы. Через несколько дней торжества пройдут в Польше. Мы увидим, удастся ли Варшаве использовать эту возможность, чтобы рассказать правду об истории польского государства и народа во время Второй мировой войны. Разумеется, можно питать надежды, что дипломатию памяти удастся успешно проводить при помощи рекламы, статей польских политиков в иностранной прессе или инфантильных материалов, которые производит Польский национальный фонд. Возможно, это эффективный метод излечения от собственных комплексов, однако, донести свое мнение до мировой общественности он нам не поможет, а искаженное видение событий войны, которое представили в четверг в Иерусалиме, закрепится в мировой памяти.Автор: Михал Шулджиньский (Michał Szułdrzyński) для Rzeczpospolita, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память География: Польша — статья прочитана 168 раз Комментарии