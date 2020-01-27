Загрузка... В Крыму археологи нашли новое золото скифов 🔊 Воспроизвести фото: РИА Новости



На одном из древних некрополей археологи обнаружили новые находки уникальных скифских изделий, выполненные из драгоценных металлов. Об этом на пресс-конференции в Крыму рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, сообщает



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По его данным, находки были сделаны на Усть-Альминском некрополе у села Песчаное Бахчисарайского района. Усть-Альминское позднескифское городище на юго-западе полуострова является хорошо известным и достаточно исследованным археологическим памятником Крыма. Однако новые изыскания показали, что такой изученный объект может готовить сюрпризы. На одном из древних некрополей археологи обнаружили новые находки уникальных скифских изделий, выполненные из драгоценных металлов. Об этом на пресс-конференции в Крыму рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, сообщает РГ По его данным, находки были сделаны на Усть-Альминском некрополе у села Песчаное Бахчисарайского района. Усть-Альминское позднескифское городище на юго-западе полуострова является хорошо известным и достаточно исследованным археологическим памятником Крыма. Однако новые изыскания показали, что такой изученный объект может готовить сюрпризы. - Удалось вскрыть большую площадь, чем было до этого, поэтому количество найденных изделий из драгметаллов увеличилось, - рассказал Вадим Майко.



После обработки все находки будут представлены широкой общественности на выставке в Крыму. На этом же памятнике летом 2017 года экспедиция под руководством Александра Труфанова обнаружила около 140 золотых предметов. Археологам посчастливилось найти не разграбленную женскую могилу, в которой помимо бронзовых фибул, предметов керамики и прочих традиционных атрибутов похоронного обряда были десятки украшений из золота. В том числе венок, серьги, нашивки на рукавах и ожерелье. Все находки переданы в Бахчисарайский историко-культурный музей-заповедник.



Справка "РГ"



Усть-Альминское городище было открыто в 30-е годы XX века. С этого времени там регулярно работают археологические экспедиции. В некрополе находится несколько тысяч погребальных сооружений (I века до нашей эры - III века нашей эры), а именно грунтовые склепы, подбойные могилы, могилы с заплечиками, конские захоронения. Загрузка... rg.ru Категории: культура, история, образование Ключевые слова: золото, изделия, Крым, скифы, раскопки — статья прочитана 108 раз Комментарии