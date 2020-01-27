Владислав Сурков уходит с поста помощника Путина. Что об этом думают на Украине 🔊 Воспроизвести MIKHAIL METZEL/TASS



Помощник президента России Владислав Сурков, отвечавший за украинское направление, решил оставить государственную службу, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Информацию о том, что Сурков уходит со своего поста, подтвердил



"В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы", - написал Чеснаков в своем телеграм-канале, не уточнив, о какой именно смене идет речь. Помощник президента России Владислав Сурков, отвечавший за украинское направление, решил оставить государственную службу, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Информацию о том, что Сурков уходит со своего поста, подтвердил ВВС также главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов."В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы", - написал Чеснаков в своем телеграм-канале, не уточнив, о какой именно смене идет речь.



"Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - отреагировал Чеснаков, который и раньше представлял в СМИ интересы Суркова. Политолог написал: "В течение ближайшего месяца он [Сурков] будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".



Венедиктов сообщил, что "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку. Накануне Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента.



В августе прошлого года Чеснаков рассказывал, что Сурков и Козак по-разному видят ситуацию в Донбассе. "Они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак, повторю, судит с экономической точки зрения. [...] То есть Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому. [...] [Сурков же видит финал минского процесса] как наделение Донбасса настоящим, полноценным особым статусом. Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем".



Сурков работал в администрации президента России, а затем в правительстве, с 1999 года. Он считается одним из самых влиятельных российских чиновников, его называли "серым кардиналом Кремля".



Помимо смены политики на украинском направлении и проигрыша аппаратной войны Дмитрию Козаку, среди возможных причин ухода называют и простую усталость Суркова.



О том, что Сурков, вероятнее всего, покинет свой пост, СМИ сообщали еще в мае 2018 года, объясняя это тем, что он не хочет работать с замороженным конфликтом в Донбассе. Информацию об этом тогда подтверждали два собеседника Би-би-си. А Чеснаков уже тогда говорил, что у него "есть ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве".



Сурков и "украинское направление"



Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года, за два месяца до начала Евромайдана в Киеве, после которого на Украине сменилась власть, Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины начался затяжной военный конфликт,



Украина обвиняет Россию в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Украинские власти заявляли, что на востоке страны находятся регулярные части российской армии. Кремль отрицает факт участия российских военных в этом конфликте, при этом подчеркивая, что там могут находиться граждане России, добровольно принимающие участие в боевых действиях.



Считается, что с тех пор Сурков занимался государственным строительством и политическими проектами на территории ДНР и ЛНР (Киев считает эти территории оккупированными Россией).



Он неоднократно публично высказывал симпатии в адрес вооруженных формирований на востоке Украины и их лидеров. В частности, в октябре 2017 года Сурков вместе с главой ДНР Александром Захарченко открывал памятник "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону, а когда Захарченко был убит в результате взрыва, называл его "братом", "крутым парнем" и "настоящим героем".



На экспертном уровне Сурков участвовал в переговорах "нормандского формата" (с участием России, Украины, Франции и Германии).



Последние такие переговоры прошли 10 декабря 2019 года, после двухлетнего перерыва. "Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт", - оценил их итоги украинский президент Владимир Зеленский. "Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да", - сказал Путин.



Однако Сурков, по всей видимости, переговорами остался недоволен. В середине декабря он принял участие в съезде "Союза добровольцев Донбасса", где заявил, что "позиция команды Зеленского относительно минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко".



Его слова агентству ТАСС в тот раз также передал Андрей Чеснаков: "В ходе парижского саммита украинцами повторялись старые неприемлемые идеи прежней команды. [...] Порошенко вчера - это Зеленский сегодня. Дурная наследственность, как сказал Сурков".



Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил агентству Интерфакс, что уход Суркова демонстрирует изменение тактики Кремля.



"По ряду признаков, в частности, возобновлению в прошлом году встреч в рамках "нормандского формата", а также по подписанию газового соглашения с Киевом, что, тем самым, позволило избежать новой "газовой войны", можно сделать вывод, что Москва решила попытаться договориться с Киевом, чтобы воспринимать Украину как соседнюю страну, а не как временно отделившуюся окраину "русского мира", а именно, как самостоятельную страну, с которой возможен диалог", - сказал он.



Как отреагировали на Украине



Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в "Твиттере", что Сурков "не хотел ничего делать, его все устраивало как есть". "Его преемники будут пытаться навязать нам российские условия очень активно и очень жестко", - добавил он.



Сурков не хотів робити нічого, його все влаштовувало як є. Його наступники намагатимуться нав'язати нам російські умови активно та дуже жорстко — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 25, 2020



Украинский политолог Тарас Березовец считает, что если Козак действительно сменит Суркова, то политика Кремля в отношении ДНР будет похожа на стратегию в отношении Молдавии.



"Он [Сурков] проиграл аппаратную борьбу Козаку из-за провала парижского саммита Нормандской четверки. Путин расценил её как проигрышную. Козак известен своим приднестровским планом, предполагающим превращение Молдовы в сателлита России. Читаем между строк. То же самое Козак будет навязывать Украине. Принять ЛДНР на правах автономии с правом вето на внешнеполитический курс", - написал Березовец в "Телеграме".



Эксперт Андрей Смолий также предположил, что Путин счел "провальными действия Суркова по украинскому вопросу".



"Прежде всего, вопрос по террористическим ДНР/ЛНР. Сурков был идеологом интеграции оккупированных территорий в состав РФ. Козак всегда курировал направление возвращения оккупированного Приднестровья в тело Молдовы с возможностью последующего контроля над всей страной. Сейчас та же история будет разыгрываться и у нас", - написал он в "Фейсбуке".







Похоже, что в Кремле решили изменить курс в отношении Украины. Но учитывая уровень тамошнего понимания украинских реалий, скорее всего, в реальности не изменится ничего. То есть, останется все тот же тупой шовинизм, хамство и угрозы. По-другому в Кремле не умели и не умеют — Денис Казанський (@den_kazansky) January 25, 2020



Ранее украинский политолог Константин Батозский говорил Би-би-си: "Управление [в ДНР и ЛНР] осуществляется им [Сурковым] в ручном режиме, через сеть доверенных лиц, в которую входят Александр Бородай, Александр Казаков, Захар Прилепин, а также Сергей Курченко. Устранение Суркова из управления на какое-то парализует политические и экономические процессы". Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "никаких изменений курса на украинском направлении нет". "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - подчеркнул он. Песков также добавил, что никаких указов президента об отставке Суркова нет."Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - отреагировал Чеснаков, который и раньше представлял в СМИ интересы Суркова. Политолог написал: "В течение ближайшего месяца он [Сурков] будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".Венедиктов сообщил, что "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку. Накануне Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента.В августе прошлого года Чеснаков рассказывал, что Сурков и Козак по-разному видят ситуацию в Донбассе. "Они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак, повторю, судит с экономической точки зрения. [...] То есть Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому. [...] [Сурков же видит финал минского процесса] как наделение Донбасса настоящим, полноценным особым статусом. Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем".Сурков работал в администрации президента России, а затем в правительстве, с 1999 года. Он считается одним из самых влиятельных российских чиновников, его называли "серым кардиналом Кремля".Помимо смены политики на украинском направлении и проигрыша аппаратной войны Дмитрию Козаку, среди возможных причин ухода называют и простую усталость Суркова.О том, что Сурков, вероятнее всего, покинет свой пост, СМИ сообщали еще в мае 2018 года, объясняя это тем, что он не хочет работать с замороженным конфликтом в Донбассе. Информацию об этом тогда подтверждали два собеседника Би-би-си. А Чеснаков уже тогда говорил, что у него "есть ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве".Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года, за два месяца до начала Евромайдана в Киеве, после которого на Украине сменилась власть, Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины начался затяжной военный конфликт,Украина обвиняет Россию в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Украинские власти заявляли, что на востоке страны находятся регулярные части российской армии. Кремль отрицает факт участия российских военных в этом конфликте, при этом подчеркивая, что там могут находиться граждане России, добровольно принимающие участие в боевых действиях.Считается, что с тех пор Сурков занимался государственным строительством и политическими проектами на территории ДНР и ЛНР (Киев считает эти территории оккупированными Россией).Он неоднократно публично высказывал симпатии в адрес вооруженных формирований на востоке Украины и их лидеров. В частности, в октябре 2017 года Сурков вместе с главой ДНР Александром Захарченко открывал памятник "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону, а когда Захарченко был убит в результате взрыва, называл его "братом", "крутым парнем" и "настоящим героем".На экспертном уровне Сурков участвовал в переговорах "нормандского формата" (с участием России, Украины, Франции и Германии).Последние такие переговоры прошли 10 декабря 2019 года, после двухлетнего перерыва. "Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт", - оценил их итоги украинский президент Владимир Зеленский. "Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да", - сказал Путин.Однако Сурков, по всей видимости, переговорами остался недоволен. В середине декабря он принял участие в съезде "Союза добровольцев Донбасса", где заявил, что "позиция команды Зеленского относительно минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко".Его слова агентству ТАСС в тот раз также передал Андрей Чеснаков: "В ходе парижского саммита украинцами повторялись старые неприемлемые идеи прежней команды. [...] Порошенко вчера - это Зеленский сегодня. Дурная наследственность, как сказал Сурков".Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил агентству Интерфакс, что уход Суркова демонстрирует изменение тактики Кремля."По ряду признаков, в частности, возобновлению в прошлом году встреч в рамках "нормандского формата", а также по подписанию газового соглашения с Киевом, что, тем самым, позволило избежать новой "газовой войны", можно сделать вывод, что Москва решила попытаться договориться с Киевом, чтобы воспринимать Украину как соседнюю страну, а не как временно отделившуюся окраину "русского мира", а именно, как самостоятельную страну, с которой возможен диалог", - сказал он.Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в "Твиттере", что Сурков "не хотел ничего делать, его все устраивало как есть". "Его преемники будут пытаться навязать нам российские условия очень активно и очень жестко", - добавил он.Украинский политолог Тарас Березовец считает, что если Козак действительно сменит Суркова, то политика Кремля в отношении ДНР будет похожа на стратегию в отношении Молдавии."Он [Сурков] проиграл аппаратную борьбу Козаку из-за провала парижского саммита Нормандской четверки. Путин расценил её как проигрышную. Козак известен своим приднестровским планом, предполагающим превращение Молдовы в сателлита России. Читаем между строк. То же самое Козак будет навязывать Украине. Принять ЛДНР на правах автономии с правом вето на внешнеполитический курс", - написал Березовец в "Телеграме".Эксперт Андрей Смолий также предположил, что Путин счел "провальными действия Суркова по украинскому вопросу"."Прежде всего, вопрос по террористическим ДНР/ЛНР. Сурков был идеологом интеграции оккупированных территорий в состав РФ. Козак всегда курировал направление возвращения оккупированного Приднестровья в тело Молдовы с возможностью последующего контроля над всей страной. Сейчас та же история будет разыгрываться и у нас", - написал он в "Фейсбуке".Ранее украинский политолог Константин Батозский говорил Би-би-си: "Управление [в ДНР и ЛНР] осуществляется им [Сурковым] в ручном режиме, через сеть доверенных лиц, в которую входят Александр Бородай, Александр Казаков, Захар Прилепин, а также Сергей Курченко. Устранение Суркова из управления на какое-то парализует политические и экономические процессы". bbc.com Категории: в России, политика Ключевые слова: отставка, президент, Путин, советник, Сурков География: Россия — статья прочитана 93 раза Комментарии