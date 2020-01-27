Украинские СМИ: доклад ЦРУ США о преступлениях Бандеры придумали в Москве 🔊 Воспроизвести Евреи Львова ползут на коленях в тюрьму на Бригидках, где их ждет смерть, Иллюстрация matveychev-oleg.livejournal.com



Опубликованные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США документы о преступлениях бандеровцев застали украинские СМИ врасплох, сообщает



Поначалу реакции и вовсе никакой не было, — похоже, что в редакциях напряженно работали над тем, как именно подать украинскому читателю эту запредельную «зраду».



И через некоторое время эти старания увенчались успехом — украинские журналисты придумали отличный ход. В своем материале на этот счет издание «Страна.ua» сообщило, что, оказывается, в открытом доступе оказались не документы ЦРУ, а некая справка, которая является переводом статьи из журнала русской эмиграции «Социалистический вестник». Опубликованные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США документы о преступлениях бандеровцев застали украинские СМИ врасплох, сообщает EADaily Поначалу реакции и вовсе никакой не было, — похоже, что в редакциях напряженно работали над тем, как именно подать украинскому читателю эту запредельную «зраду».И через некоторое время эти старания увенчались успехом — украинские журналисты придумали отличный ход. В своем материале на этот счет издание «Страна.ua» сообщило, что, оказывается, в открытом доступе оказались не документы ЦРУ, а некая справка, которая является переводом статьи из журнала русской эмиграции «Социалистический вестник».



И конечно, после этого проницательный украинский читатель сразу же поймет, что «эмигрантской» эта самая газетенка называлась только для вида. А на самом деле она точно является порождением «КГБ-ФСБ», которое и задумало очернить «борцов за свободу Украины».



Понятно, что при такой подаче доклад американской разведки о том, что Степан Бандера — украинский фашист и профессиональный агент Гитлера выглядит как «кремлевская пропаганда».



А информацию о том, что всего за месяц существования бандеровского «украинского государства» в 1941 году было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков, можно смело считать «дезой, умело сфабрикованной в НКВД».



Зато украинские СМИ наперебой бросились писать о том, что немцам бандеровское государство не понравилось и сам Бандера был вскоре арестован. Сообщается, что 21 июля МИД Германии объявил, что Акт провозглашения украинского государства не имеет юридической силы.



При этом обвинения в адрес Бандеры и его «побратимов» в организации еврейских погромов на Западной Украине в 1941 году объявляются спорными. На том простом основании, что сами украинские националисты эти обвинения отвергают.



Убитые евреи во дворе тюрьмы «Бригидки» во Львове. Иллюстрация matveychev-oleg.livejournal.com



И это несмотря на то, что материалов, подтверждающих это, в открытой Сети хоть отбавляй. Кто не верит, наберите в поисковике «Еврейский погром во Львове 1941 года» или «Волынская резня».



При этом документальные свидетельства, включая многочисленные фотографии, остались потомству и без всякой помощи разведки США. Свои жуткие «подвиги» увековечили сами бандеровцы, — видимо, ждали исторического признания и благодарности от потомков.



Ранее EADaily сообщало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ более 300 документов, которые связаны со Степаном Бандерой. Таким образом, получается, что Бандеру и его приспешников преступниками и пособниками нацистов считает не официальное ведомство США, а некое частное издание, в котором заправляют русские.И конечно, после этого проницательный украинский читатель сразу же поймет, что «эмигрантской» эта самая газетенка называлась только для вида. А на самом деле она точно является порождением «КГБ-ФСБ», которое и задумало очернить «борцов за свободу Украины».Понятно, что при такой подаче доклад американской разведки о том, что Степан Бандера — украинский фашист и профессиональный агент Гитлера выглядит как «кремлевская пропаганда».А информацию о том, что всего за месяц существования бандеровского «украинского государства» в 1941 году было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков, можно смело считать «дезой, умело сфабрикованной в НКВД».Зато украинские СМИ наперебой бросились писать о том, что немцам бандеровское государство не понравилось и сам Бандера был вскоре арестован. Сообщается, что 21 июля МИД Германии объявил, что Акт провозглашения украинского государства не имеет юридической силы.При этом обвинения в адрес Бандеры и его «побратимов» в организации еврейских погромов на Западной Украине в 1941 году объявляются спорными. На том простом основании, что сами украинские националисты эти обвинения отвергают.И это несмотря на то, что материалов, подтверждающих это, в открытой Сети хоть отбавляй. Кто не верит, наберите в поисковике «Еврейский погром во Львове 1941 года» или «Волынская резня».При этом документальные свидетельства, включая многочисленные фотографии, остались потомству и без всякой помощи разведки США. Свои жуткие «подвиги» увековечили сами бандеровцы, — видимо, ждали исторического признания и благодарности от потомков.Ранее EADaily сообщало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ более 300 документов, которые связаны со Степаном Бандерой. eadaily.com Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: ЦРУ, национализм, СМИ, Бандера, архивы География: Украина — статья прочитана 163 раза Комментарии