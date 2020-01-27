Украинские СМИ: доклад ЦРУ США о преступлениях Бандеры придумали в Москве

Опубликованные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США документы о преступлениях бандеровцев застали украинские СМИ врасплох, сообщает EADaily.
Поначалу реакции и вовсе никакой не было, — похоже, что в редакциях напряженно работали над тем, как именно подать украинскому читателю эту запредельную «зраду».
И через некоторое время эти старания увенчались успехом — украинские журналисты придумали отличный ход. В своем материале на этот счет издание «Страна.ua» сообщило, что, оказывается, в открытом доступе оказались не документы ЦРУ, а некая справка, которая является переводом статьи из журнала русской эмиграции «Социалистический вестник».
Таким образом, получается, что Бандеру и его приспешников преступниками и пособниками нацистов считает не официальное ведомство США, а некое частное издание, в котором заправляют русские.
И конечно, после этого проницательный украинский читатель сразу же поймет, что «эмигрантской» эта самая газетенка называлась только для вида. А на самом деле она точно является порождением «КГБ-ФСБ», которое и задумало очернить «борцов за свободу Украины».
Понятно, что при такой подаче доклад американской разведки о том, что Степан Бандера — украинский фашист и профессиональный агент Гитлера выглядит как «кремлевская пропаганда».
А информацию о том, что всего за месяц существования бандеровского «украинского государства» в 1941 году было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков, можно смело считать «дезой, умело сфабрикованной в НКВД».
Зато украинские СМИ наперебой бросились писать о том, что немцам бандеровское государство не понравилось и сам Бандера был вскоре арестован. Сообщается, что 21 июля МИД Германии объявил, что Акт провозглашения украинского государства не имеет юридической силы.
При этом обвинения в адрес Бандеры и его «побратимов» в организации еврейских погромов на Западной Украине в 1941 году объявляются спорными. На том простом основании, что сами украинские националисты эти обвинения отвергают.
И это несмотря на то, что материалов, подтверждающих это, в открытой Сети хоть отбавляй. Кто не верит, наберите в поисковике «Еврейский погром во Львове 1941 года» или «Волынская резня».
При этом документальные свидетельства, включая многочисленные фотографии, остались потомству и без всякой помощи разведки США. Свои жуткие «подвиги» увековечили сами бандеровцы, — видимо, ждали исторического признания и благодарности от потомков.
Ранее EADaily сообщало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ более 300 документов, которые связаны со Степаном Бандерой.
И конечно, после этого проницательный украинский читатель сразу же поймет, что «эмигрантской» эта самая газетенка называлась только для вида. А на самом деле она точно является порождением «КГБ-ФСБ», которое и задумало очернить «борцов за свободу Украины».
Понятно, что при такой подаче доклад американской разведки о том, что Степан Бандера — украинский фашист и профессиональный агент Гитлера выглядит как «кремлевская пропаганда».
А информацию о том, что всего за месяц существования бандеровского «украинского государства» в 1941 году было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков, можно смело считать «дезой, умело сфабрикованной в НКВД».
Зато украинские СМИ наперебой бросились писать о том, что немцам бандеровское государство не понравилось и сам Бандера был вскоре арестован. Сообщается, что 21 июля МИД Германии объявил, что Акт провозглашения украинского государства не имеет юридической силы.
При этом обвинения в адрес Бандеры и его «побратимов» в организации еврейских погромов на Западной Украине в 1941 году объявляются спорными. На том простом основании, что сами украинские националисты эти обвинения отвергают.
И это несмотря на то, что материалов, подтверждающих это, в открытой Сети хоть отбавляй. Кто не верит, наберите в поисковике «Еврейский погром во Львове 1941 года» или «Волынская резня».
При этом документальные свидетельства, включая многочисленные фотографии, остались потомству и без всякой помощи разведки США. Свои жуткие «подвиги» увековечили сами бандеровцы, — видимо, ждали исторического признания и благодарности от потомков.
Ранее EADaily сообщало, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ более 300 документов, которые связаны со Степаном Бандерой.