Эксперт: Зеленский плюнул в лицо украинцам и евреям 🔊 Воспроизвести



«Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере, в еврейском мире. После того, что он натворил в Израиле – он может пойти и застрелиться», – сказал газете



«От Зеленского ничего не осталось: ни имени, ни репутации. Он никто. Ранее он заявлял, что четверть погибших в Холокосте – это украинцы. Но своим поведением он плюнул в лицо и украинцам, и евреям. Хотя украинцы были разные: одни евреев спасали, другие их убивали», – напомнил Евгений Сатановский. «Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере, в еврейском мире. После того, что он натворил в Израиле – он может пойти и застрелиться», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя отказ президента Украины от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.«От Зеленского ничего не осталось: ни имени, ни репутации. Он никто. Ранее он заявлял, что четверть погибших в Холокосте – это украинцы. Но своим поведением он плюнул в лицо и украинцам, и евреям. Хотя украинцы были разные: одни евреев спасали, другие их убивали», – напомнил Евгений Сатановский. «Но сейчас это совершенно неважно. Зеленского больше нет, он покойник. По крайней мере, в еврейском мире – это 100%. Это же касается того, что он натворил в Израиле. Запросить в ходе визита в Иерусалим встречу с Владимиром Путиным, а потом отказаться от участия в мероприятии памяти жертв Холокоста... Вот у президента России других дел не было, кроме как встречаться с местечковым клоуном. Назвать его иначе язык не поворачивается», – подчеркнул Сатановский.



Эксперт также отреагировал на сообщения о публикации ЦРУ архивных документов, которые посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере.



«Странно, что американцы умудрились сделать такой неприятный подарок украинскому руководству, – сказал Сатановский. – Пусть Зеленский теперь расхлебывает. Но тот факт, что американцы рассекретили документы по Бандере, ставит немой вопрос: а Гитлер, Геббельс, Гиммлер теперь получат звание героев Украины? Пусть дадут им «героев», чего уж там», – предложил собеседник.



«Но на Украине, конечно, классную формулу нашли – бандеровская идеология и еврейский президент. Молодцы!» – заключил Сатановский.



Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, так как, по его словам, передал свое место и места украинской делегации тем, кто пережил эту трагедию.



При этом Зеленский уточнил, что примет участие во всех остальных мероприятиях и проведет запланированные встречи.



Ранее Зеленский сообщил, что ему отказали в выступлении с речью на форуме. После этого Рада раскритиковала президента за планы «побыть в массовке у Путина».



Всемирный форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года. В форуме принял участие Владимир Путин. vz.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: холокост, Израиль, Освенцим, Зеленский — статья прочитана 162 раза Комментарии