Генсекретарь Всемирной исламской лиги помолился в Освенциме в память о погибших 🔊 Воспроизвести скриншот видео из Twitter



Бывший министр юстиции Саудовской Аравии приехал в Освенцим, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 75-летию освобождения лагеря уничтожения.



Об этом сообщает



В Освенцим приехал бывший министр юстиции Саудовской Аравии, а ныне Генеральный секретарь Всемирной исламскоq лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса. Аль-Исса считается принадлежащим к кругу приближенных к саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману. В Освенцим прибыла также делегация американских евреев и представители более 24 стран. Бывший министр юстиции Саудовской Аравии приехал в Освенцим, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 75-летию освобождения лагеря уничтожения.Об этом сообщает STMEGI со ссылкой на 12 канал ИТВ.В Освенцим приехал бывший министр юстиции Саудовской Аравии, а ныне Генеральный секретарь Всемирной исламскоq лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса. Аль-Исса считается принадлежащим к кругу приближенных к саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману. В Освенцим прибыла также делегация американских евреев и представители более 24 стран.



איזה רגע...איש הדת הסעודי מוחמד אל-עיסא ומשלחתו בתפילה לזכר הנספים באושוויץ pic.twitter.com/Ng5MVuobKH — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) January 23, 2020 Аль-Исса в 2018 году посетил Музей Холокоста в Вашингтоне и призвал всех мусульман «изучать историю Холокоста, посещать мемориалы и музеи, посвященные этому ужасному событию и преподавать их уроки детям». stmegi.com Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: холокост, ислам, Освенцим, мусульмане, молитва — статья прочитана 187 раз Комментарии