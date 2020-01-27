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Генсекретарь Всемирной исламской лиги помолился в Освенциме в память о погибших

скриншот видео из Twitter


Бывший министр юстиции Саудовской Аравии приехал в Освенцим, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 75-летию освобождения лагеря уничтожения.

Об этом сообщает STMEGI со ссылкой на 12 канал ИТВ.

В Освенцим приехал бывший министр юстиции Саудовской Аравии, а ныне Генеральный секретарь Всемирной исламскоq лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса. Аль-Исса считается принадлежащим к кругу приближенных к саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману. В Освенцим прибыла также делегация американских евреев и представители более 24 стран.
Аль-Исса в 2018 году посетил Музей Холокоста в Вашингтоне и призвал всех мусульман «изучать историю Холокоста, посещать мемориалы и музеи, посвященные этому ужасному событию и преподавать их уроки детям».

stmegi.com
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: холокост, ислам, Освенцим, мусульмане, молитва
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добавлена сегодня, 27 января, 10:00

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