СМИ узнали об отказе Кипра поддержать новые санкции ЕС против России 🔊 Воспроизвести



Кипр отказывается поддержать введение новых санкций Евросоюза против нескольких официальных лиц России в Крыму до тех пор, пока ЕС не примет более жёсткие ограничительные меры против Турции из-за буровых работ в кипрских территориальных водах, пишет



«Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются в санкционный список по Крыму», — приводит агентство слова одного из неназванных дипломатов ЕС.



По словам другого представителя Евросоюза, в альянсе раздражены и удивлены такой позицией Кипра.



Действия Никосии не позволили принять согласованные Евросоюзом санкции против России из-за Крыма, так как для их окончательного утверждения необходимо согласие всех стран — членов альянса. Кипр отказывается поддержать введение новых санкций Евросоюза против нескольких официальных лиц России в Крыму до тех пор, пока ЕС не примет более жёсткие ограничительные меры против Турции из-за буровых работ в кипрских территориальных водах, пишет RT со ссылкой на источники Reuters.«Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются в санкционный список по Крыму», — приводит агентство слова одного из неназванных дипломатов ЕС.По словам другого представителя Евросоюза, в альянсе раздражены и удивлены такой позицией Кипра.Действия Никосии не позволили принять согласованные Евросоюзом санкции против России из-за Крыма, так как для их окончательного утверждения необходимо согласие всех стран — членов альянса. При этом третий источник выразил надежду, что санкции ЕС всё же будут приняты в начале следующей недели.



В МИД Кипра, в свою очередь, заявили о необходимости дополнительного пересмотра предлагаемых Евросоюзом мер в отношении России.



В декабре глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года, продлены на полгода.



Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik отметил, что Евросоюзу стало сложнее прийти к консенсусу из-за увеличения числа стран, заинтересованных в отмене, смягчении или частичном снятии санкций против России.



Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, санкции, Кипр — статья прочитана 106 раз Комментарии