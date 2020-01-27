Теплая зима изменила туристические предпочтения литовцев 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Павел Львов



Только пятая часть всего потока путешественников выбрала традиционные для этого сезона горнолыжные курорты, остальные же отправились в экзотические страны. Из-за необычной погоды этой зимой литовцы кардинально сменили выбор туристических направлений, сообщает



Страховщики отмечают, что большинство туристов выбрали путешествия в экзотические страны вместо привычных горнолыжных курортов в Польше, Украине и Словакии. Только пятая часть всего потока путешественников выбрала традиционные для этого сезона горнолыжные курорты, остальные же отправились в экзотические страны. Из-за необычной погоды этой зимой литовцы кардинально сменили выбор туристических направлений, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу норвежской страховой компании Gjensidige, специализирующейся на клиентах из стран Балтии.Страховщики отмечают, что большинство туристов выбрали путешествия в экзотические страны вместо привычных горнолыжных курортов в Польше, Украине и Словакии. Руководитель отдела здравоохранения и травм в страховой компании Gjensidige Ана Тарайтене рассказала, что поскольку настоящая зима никак не наступает, на горнолыжные курорты никто не спешит.



"В соседних странах, как и в Литве, из-за погодных условий нет регулярных возможностей для катания на лыжах, и в этом году меньше людей отправляются на горнолыжные курорты во Франции или Швейцарии", – пояснила она.



Тарайтене отметила, что большинство литовцев выбрали для зимних путешествий Таиланд, Индонезию и Филиппины. Отмечается, что 80 процентов клиентов компании захотели поехать в экзотические страны и только пятая часть не изменила горнолыжным курортам.



Тарайтене отметила еще одно изменение: этой зимой большинство путешественников получают травмы рук и ног не на лыжных склонах, а в бассейне, в гостиничных зонах или при падении с транспортных средств.



По ее словам, растущая популярность экзотических путешествий расширила и список проблем со здоровьем. Тарайтене также подчеркнула, что стоимость оказания медицинских услуг в том же Таиланде обойдется туристу в 1300 евро.



Представитель страховой компании также отметила, что литовцы стали чаще путешествовать с детьми. В начале зимы количество таких туристов составило 16 процентов, а к середине зимы уже 22 процента.



По данным Gjensidige, в течение первой половины зимы страховые полисы приобрели 70 процентов туристов планирующих путешествие в Египет, десять процентов – в Таиланд, пять процентов в Испанию и три – в Индонезию. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: зима, туризм, литовцы, погода География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии