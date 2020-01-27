В Белоруссию доставили первую партию норвежской нефти через Литву

На железнодорожную станцию в белорусском Новополоцке прибыли цистерны объемом около трех с половиной тысяч тонн. Первая партия закупленной Белоруссией норвежской нефти прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке, сообщает Sputnik Литва и РИА Новости со ссылкой пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Он уточнил, что прибыл состав с 59 цистернами общим объемом около 3,5 тысячи тонн.
Ранее Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Первая партия, согласно плану, должна поступить на переработку на НПЗ в понедельник.
Остальную часть закупленной нефти транспортируют на завод в течение примерно двух недель.
С 1 января РФ прекратила поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий по цене, однако спустя несколько дней они возобновились. Компания "Белнефтехим" сообщила о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Пока речь идет не о годовом соглашении.
В Минске заявили, что белорусская сторона ищет альтернативные варианты поставок нефти в других странах, в том числе в Прибалтике.
Многие эксперты считают, что закупка нефти у других поставщиков, кроме России, будет невыгодна для Минска, поскольку российское топливо гораздо дешевле, а расходы на транспортировку минимальны.
С 1 января РФ прекратила поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий по цене, однако спустя несколько дней они возобновились. Компания "Белнефтехим" сообщила о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Пока речь идет не о годовом соглашении.
В Минске заявили, что белорусская сторона ищет альтернативные варианты поставок нефти в других странах, в том числе в Прибалтике.
Многие эксперты считают, что закупка нефти у других поставщиков, кроме России, будет невыгодна для Минска, поскольку российское топливо гораздо дешевле, а расходы на транспортировку минимальны.