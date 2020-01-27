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В Белоруссию доставили первую партию норвежской нефти через Литву

© Sputnik / Всеволод Тарасевич


На железнодорожную станцию в белорусском Новополоцке прибыли цистерны объемом около трех с половиной тысяч тонн. Первая партия закупленной Белоруссией норвежской нефти прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке, сообщает Sputnik Литва и РИА Новости со ссылкой пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он уточнил, что прибыл состав с 59 цистернами общим объемом около 3,5 тысячи тонн.

Ранее Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Первая партия, согласно плану, должна поступить на переработку на НПЗ в понедельник.
Остальную часть закупленной нефти транспортируют на завод в течение примерно двух недель.

С 1 января РФ прекратила поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий по цене, однако спустя несколько дней они возобновились. Компания "Белнефтехим" сообщила о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Пока речь идет не о годовом соглашении.

В Минске заявили, что белорусская сторона ищет альтернативные варианты поставок нефти в других странах, в том числе в Прибалтике.

Многие эксперты считают, что закупка нефти у других поставщиков, кроме России, будет невыгодна для Минска, поскольку российское топливо гораздо дешевле, а расходы на транспортировку минимальны.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, транзит, порты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 27 января, 09:30

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