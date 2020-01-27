Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, в Европе >> Литва - антилидер ЕС по числу заключенных

Литва - антилидер ЕС по числу заключенных



На второй строчке находится Чехия, а на третьей – Эстония. Самый низкий показатель среди трех балтийских республик зафиксирован в Латвии, сообщает Sputnik Литва. В 2017 году самый высокий показатель заключенных наблюдался в Литве – 232 человека на 100 тысяч жителей. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

На втором месте находится Чехия (209), на третьем – Эстония (207), далее следуют Польша (196) и Латвия (193).

На противоположном конце шкалы находятся Дания (59), Швеция (57), Финляндия (56).

При этом в ЕС этот показатель был самым низким с 2000 года и составлял 116 заключенных на 100 тысяч человек.

Литва по количеству заключенных несколько лет подряд занимает "призовые" строчки в Евросоюзе. Осужденные неоднократно обращались в суды с жалобами на неподходящие условия содержания и с требованиями компенсации морального вреда, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и европейский Комитет против пыток регулярно регистрируют нарушения прав человека в литовских тюрьмах.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: евросоюз, статистика, заключённые
статья прочитана 120 раз
добавлена сегодня, 27 января, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка