Новогодняя встреча друзей 🔊 Воспроизвести







На сцене Общественного дома Клайпеды прошёл, ставший уже традиционным, концерт «Новогодние встречи», вход на который всегда свободный. Это клайпедский ансамбль «Рапсодия» снова пригласил друзей в уютный зал. И друзья – творческие коллективы общин портового города – откликнулись на приглашение.



Зрители, многие из которых уже давно полюбили эти вечера, собирались и рассаживались в предвосхищении хорошего вечернего настроения. Обсуждали репертуар и желали друг другу приятного просмотра.



Креативный и радушный конферансье Дмитрий Смакович, тепло поприветствовав зрителей и участников, объявил первый номер.



Ансамбль «Рапсодия» (руководитель Светлана Михно) на правах хозяев открывал вечера. Коллектив душевно пел про Новый год, исполнил песню «Звездочки» (на литовском языке). Много раз в течении вечера ансамбль радовал зрителей своим творчеством. Зрители, многие из которых уже давно полюбили эти вечера, собирались и рассаживались в предвосхищении хорошего вечернего настроения. Обсуждали репертуар и желали друг другу приятного просмотра.Креативный и радушный конферансье Дмитрий Смакович, тепло поприветствовав зрителей и участников, объявил первый номер.Ансамбль «Рапсодия» (руководитель Светлана Михно) на правах хозяев открывал вечера. Коллектив душевно пел про Новый год, исполнил песню «Звездочки» (на литовском языке). Много раз в течении вечера ансамбль радовал зрителей своим творчеством.



Добрый друг «Рапсодии» литовский ансамбль «Pajurio krantai» продолжил тему удивительной зимы, которая не торопится в наши края.











Танцевальный коллектив «Русский сувенир» подарил гостям вечера две композиции: «Хоровод» и «Заплутавшее счастье». Дабы танцовщицы успели поменять свои роскошные костюмы, ведущий вечера Дмитрий занял внимание зала лихой и задорной песней «Ойся ты Ойся». Зал подпевал и приплясывал.



Открытием музыкального вечера стали два дуэта: Юрия и Витаса с шутливой песней под грустным названием «Страдание», а так же Земфиры и Вячеслава с романсом «Душечка».



На сцену вышел и белорусский ансамбль «Купалинка». Сябров ждали, тепло встретили. Прозвучала колядная, яркая песня «Ой гета каляда». Затем гости заслушались шлягером «Белый снег» и в заключении от души посмеялись над капризами молодой жонки из песни «Гай зелененький».



Завершили вечер песни от хозяев вечера ансамбля «Рапсодия».



Зрители расходились переполненные эмоциями и радостью, напевая понравившиеся строки.



До новых встреч, друзья хорошего настроения, музыкальных новинок!



Фото Леонида Соболева







Неутомимый и полный задора коллектив «Ветеран» также подарил зимние композиции «Зима красавица» и «Снег идет».Добрый друг «Рапсодии» литовский ансамбль «Pajurio krantai» продолжил тему удивительной зимы, которая не торопится в наши края.Танцевальный коллектив «Русский сувенир» подарил гостям вечера две композиции: «Хоровод» и «Заплутавшее счастье». Дабы танцовщицы успели поменять свои роскошные костюмы, ведущий вечера Дмитрий занял внимание зала лихой и задорной песней «Ойся ты Ойся». Зал подпевал и приплясывал.Открытием музыкального вечера стали два дуэта: Юрия и Витаса с шутливой песней под грустным названием «Страдание», а так же Земфиры и Вячеслава с романсом «Душечка».На сцену вышел и белорусский ансамбль «Купалинка». Сябров ждали, тепло встретили. Прозвучала колядная, яркая песня «Ой гета каляда». Затем гости заслушались шлягером «Белый снег» и в заключении от души посмеялись над капризами молодой жонки из песни «Гай зелененький».Завершили вечер песни от хозяев вечера ансамбля «Рапсодия».Зрители расходились переполненные эмоциями и радостью, напевая понравившиеся строки.До новых встреч, друзья хорошего настроения, музыкальных новинок! Юрий ЛЕОНОВ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: клайпедский ансамбль, «Рапсодия» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 103 раза Комментарии