Новогодняя встреча друзей

На сцене Общественного дома Клайпеды прошёл, ставший уже традиционным, концерт «Новогодние встречи», вход на который всегда свободный. Это клайпедский ансамбль «Рапсодия» снова пригласил друзей в уютный зал. И друзья – творческие коллективы общин портового города – откликнулись на приглашение.
Зрители, многие из которых уже давно полюбили эти вечера, собирались и рассаживались в предвосхищении хорошего вечернего настроения. Обсуждали репертуар и желали друг другу приятного просмотра.
Креативный и радушный конферансье Дмитрий Смакович, тепло поприветствовав зрителей и участников, объявил первый номер.
Ансамбль «Рапсодия» (руководитель Светлана Михно) на правах хозяев открывал вечера. Коллектив душевно пел про Новый год, исполнил песню «Звездочки» (на литовском языке). Много раз в течении вечера ансамбль радовал зрителей своим творчеством.
Неутомимый и полный задора коллектив «Ветеран» также подарил зимние композиции «Зима красавица» и «Снег идет».
Добрый друг «Рапсодии» литовский ансамбль «Pajurio krantai» продолжил тему удивительной зимы, которая не торопится в наши края.
Танцевальный коллектив «Русский сувенир» подарил гостям вечера две композиции: «Хоровод» и «Заплутавшее счастье». Дабы танцовщицы успели поменять свои роскошные костюмы, ведущий вечера Дмитрий занял внимание зала лихой и задорной песней «Ойся ты Ойся». Зал подпевал и приплясывал.
Открытием музыкального вечера стали два дуэта: Юрия и Витаса с шутливой песней под грустным названием «Страдание», а так же Земфиры и Вячеслава с романсом «Душечка».
На сцену вышел и белорусский ансамбль «Купалинка». Сябров ждали, тепло встретили. Прозвучала колядная, яркая песня «Ой гета каляда». Затем гости заслушались шлягером «Белый снег» и в заключении от души посмеялись над капризами молодой жонки из песни «Гай зелененький».
Завершили вечер песни от хозяев вечера ансамбля «Рапсодия».
Зрители расходились переполненные эмоциями и радостью, напевая понравившиеся строки.
До новых встреч, друзья хорошего настроения, музыкальных новинок!
Фото Леонида Соболева
Добрый друг «Рапсодии» литовский ансамбль «Pajurio krantai» продолжил тему удивительной зимы, которая не торопится в наши края.
Танцевальный коллектив «Русский сувенир» подарил гостям вечера две композиции: «Хоровод» и «Заплутавшее счастье». Дабы танцовщицы успели поменять свои роскошные костюмы, ведущий вечера Дмитрий занял внимание зала лихой и задорной песней «Ойся ты Ойся». Зал подпевал и приплясывал.
Открытием музыкального вечера стали два дуэта: Юрия и Витаса с шутливой песней под грустным названием «Страдание», а так же Земфиры и Вячеслава с романсом «Душечка».
На сцену вышел и белорусский ансамбль «Купалинка». Сябров ждали, тепло встретили. Прозвучала колядная, яркая песня «Ой гета каляда». Затем гости заслушались шлягером «Белый снег» и в заключении от души посмеялись над капризами молодой жонки из песни «Гай зелененький».
Завершили вечер песни от хозяев вечера ансамбля «Рапсодия».
Зрители расходились переполненные эмоциями и радостью, напевая понравившиеся строки.
До новых встреч, друзья хорошего настроения, музыкальных новинок!
Фото Леонида Соболева
Юрий ЛЕОНОВ, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: клайпедский ансамбль, «Рапсодия»