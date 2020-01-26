В Вильнюсе прошла выставка ADVENTUR 2020

Как уже рассказывал "Обзор", с 24 по 26 января в Вильнюсе проходила крупнейшая международная туристическая выставка в странах Балтии "ADVENTUR 2020".
Её организаторы призвали всех участников и гостей выставки торопиться медленно, сделав оздоровительный туризм основной темой и изюминкой события.
Организаторы выставки предложили также обсудить, каков статус-кво туризма в Литве, каковы ожидания иностранных туристов, прибывающих на литовские курорты и в медицинские учреждения нашей страны.
У участников выставки была возможность узнать, какую пользу от отдыха за границей видят учёные и действительно ли рыбалка помогает восстановить силы?
Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"
Инф. «Обзора»
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Ключевые слова: туристическая выставка, в странах Балтии, ADVENTUR 2020