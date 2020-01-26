В Вильнюсе прошла выставка ADVENTUR 2020

Её организаторы призвали всех участников и гостей выставки торопиться медленно, сделав оздоровительный туризм основной темой и изюминкой события.Организаторы выставки предложили также обсудить, каков статус-кво туризма в Литве, каковы ожидания иностранных туристов, прибывающих на литовские курорты и в медицинские учреждения нашей страны.У участников выставки была возможность узнать, какую пользу от отдыха за границей видят учёные и действительно ли рыбалка помогает восстановить силы?