Главная >> Новости >> в странах Балтии >> В Вильнюсе прошла выставка "ADVENTUR 2020"

В Вильнюсе прошла выставка ADVENTUR 2020





Как уже рассказывал "Обзор", с 24 по 26 января в Вильнюсе проходила крупнейшая международная туристическая выставка в странах Балтии "ADVENTUR 2020".

Её организаторы призвали всех участников и гостей выставки торопиться медленно, сделав оздоровительный туризм основной темой и изюминкой события.

Организаторы выставки предложили также обсудить, каков статус-кво туризма в Литве, каковы ожидания иностранных туристов, прибывающих на литовские курорты и в медицинские учреждения нашей страны.

У участников выставки была возможность узнать, какую пользу от отдыха за границей видят учёные и действительно ли рыбалка помогает восстановить силы?

Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"



Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: туристическая выставка, в странах Балтии, ADVENTUR 2020
статья прочитана 138 раз
добавлена сегодня, 26 января, 18:08

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка