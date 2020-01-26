Римантасу Дихавичюсу вручён орден Согласия

Как уже сообщал "Обзор", недавно в вильнюсской школе-многофункциональном центре Саулетекио знаменитому литовскому фотохудожнику Римантасу Дихавичюсу был вручён орден Согласия «Pro augenda concordia», учреждённый Литовским фондом Согласия.
Церемония награждения стала частью большого события, в рамках которого школьная художественная галерея официально получила имя Р.Дихавичюса, здесь была открыта выставка «Laisvės paženklinti» из работ этого мастера.
Римантас Дихавичюс – это человек, который готов жить в мире и гармонии с окружающим миром без какой-либо личной выгоды для себя лично, человек, для которого Согласие и любовь к ближнему не слова, а образ жизни, человек, который посвятил жизнь распространению и сохранению идеи Согласия, толерантности.
Орден вручил основатель фонда Согласия Юлюс Казенас. Собравшиеся тепло поздравили заслуженного фотохудожника. Прекрасные мелодии и песни подарили герою вечера школьники школы Саулетекио, школьный хор, а также певица Юдита Лейтайте.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор".
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор".
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фотохудожник, Римантас, Дихавичюс, орден Согласия, «Pro augenda concordia», Литовский фонд Согласия