Главная >> Новости >> культура, в странах Балтии >> Римантасу Дихавичюсу вручён орден Согласия

Римантасу Дихавичюсу вручён орден Согласия





Как уже сообщал "Обзор", недавно в вильнюсской школе-многофункциональном центре Саулетекио знаменитому литовскому фотохудожнику Римантасу Дихавичюсу был вручён орден Согласия «Pro augenda concordia», учреждённый Литовским фондом Согласия.

Церемония награждения стала частью большого события, в рамках которого школьная художественная галерея официально получила имя Р.Дихавичюса, здесь была открыта выставка «Laisvės paženklinti» из работ этого мастера.

Римантас Дихавичюс – это человек, который готов жить в мире и гармонии с окружающим миром без какой-либо личной выгоды для себя лично, человек, для которого Согласие и любовь к ближнему не слова, а образ жизни, человек, который посвятил жизнь распространению и сохранению идеи Согласия, толерантности.
Орден вручил основатель фонда Согласия Юлюс Казенас. Собравшиеся тепло поздравили заслуженного фотохудожника. Прекрасные мелодии и песни подарили герою вечера школьники школы Саулетекио, школьный хор, а также певица Юдита Лейтайте.



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор".

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фотохудожник, Римантас, Дихавичюс, орден Согласия, «Pro augenda concordia», Литовский фонд Согласия
статья прочитана 138 раз
добавлена сегодня, 26 января, 11:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка