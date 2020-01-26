Выставка «ADVENTUR 2020» открывает новый туристический сезон 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 26 января 2020 года, в Вильнюсе, в Литовском выставочном центре LITEXPO, заканчивает свою работу трёхдневная международная выставка «ADVENTUR 2020», которой, как заявляют организаторы этого мероприятия, Литва открывает новый туристический сезон.



У этой выставки уже довольно солидная история: в нынешнем году она проводится в восьмой раз. По свидетельству специалистов LITEXPO, международная выставка «ADVENTUR» является наиболее быстро растущей выставкой.



Как уже писал "Обзор", сообщая об открытии выставки, нынешнее мероприятие призывает всех торопиться медленно. Оздоровительный туризм стал основной темой и изюминкой выставки.



Сегодняшние привычки путешественников корректируются быстрым темпом жизни, стрессом на работе и усталостью. В своих путешествиях им уже нужно не просто сосчитать всемирно известные объекты, они хотят восстановить силы и внутреннюю гармонию, сделать отпуск источником укреплённого здоровья. У этой выставки уже довольно солидная история: в нынешнем году она проводится в восьмой раз. По свидетельству специалистов LITEXPO, международная выставка «ADVENTUR» является наиболее быстро растущей выставкой.Как уже писал "Обзор", сообщая об открытии выставки, нынешнее мероприятие призывает всех торопиться медленно. Оздоровительный туризм стал основной темой и изюминкой выставки.Сегодняшние привычки путешественников корректируются быстрым темпом жизни, стрессом на работе и усталостью. В своих путешествиях им уже нужно не просто сосчитать всемирно известные объекты, они хотят восстановить силы и внутреннюю гармонию, сделать отпуск источником укреплённого здоровья. Фоторепортаж Виктора Грецкаса, "Обзор"



Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «ADVENTUR 2020» — статья прочитана 169 раз Комментарии