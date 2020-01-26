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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Министерство финансов Литвы выложило в открытый доступ все данные о бюджете страны
Там публикуются подробные данные о выполнении бюджета и финансовые отчёты как в целом государства, так и муниципалитетов, фондов, а также 479 бюджетных учреждений.
По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель такого сайта — повышение прозрачности и снижение уровня коррупции.
«Мы надеемся, что это будет хороший пример открытости данных не только в Литве, но и за её пределами, и что мы не остановимся на этом этапе и усовершенствуем возможности прозрачности госфинансов», — оценил проект директор Службы специальных расследований Жидрунас Барткус.
Категории: в странах Балтии
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