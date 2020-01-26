Министерство финансов Литвы выложило в открытый доступ все данные о бюджете страны 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор" Литовский Минфин создал сайт, на котором в открытом доступе выложены данные государственного сектора страны, сообщает pnp.ru со ссылкой на ru.delfi.lt.



Там публикуются подробные данные о выполнении бюджета и финансовые отчёты как в целом государства, так и муниципалитетов, фондов, а также 479 бюджетных учреждений.



По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель такого сайта — повышение прозрачности и снижение уровня коррупции.



«Мы надеемся, что это будет хороший пример открытости данных не только в Литве, но и за её пределами, и что мы не остановимся на этом этапе и усовершенствуем возможности прозрачности госфинансов», — оценил проект директор Службы специальных расследований Жидрунас Барткус. Там публикуются подробные данные о выполнении бюджета и финансовые отчёты как в целом государства, так и муниципалитетов, фондов, а также 479 бюджетных учреждений.По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель такого сайта — повышение прозрачности и снижение уровня коррупции.«Мы надеемся, что это будет хороший пример открытости данных не только в Литве, но и за её пределами, и что мы не остановимся на этом этапе и усовершенствуем возможности прозрачности госфинансов», — оценил проект директор Службы специальных расследований Жидрунас Барткус. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, бюджет, мнфин — статья прочитана 203 раза Комментарии