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Министерство финансов Литвы выложило в открытый доступ все данные о бюджете страны

Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"
Литовский Минфин создал сайт, на котором в открытом доступе выложены данные государственного сектора страны, сообщает pnp.ru со ссылкой на ru.delfi.lt.

Там публикуются подробные данные о выполнении бюджета и финансовые отчёты как в целом государства, так и муниципалитетов, фондов, а также 479 бюджетных учреждений.

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, цель такого сайта — повышение прозрачности и снижение уровня коррупции.

«Мы надеемся, что это будет хороший пример открытости данных не только в Литве, но и за её пределами, и что мы не остановимся на этом этапе и усовершенствуем возможности прозрачности госфинансов», — оценил проект директор Службы специальных расследований Жидрунас Барткус.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, бюджет, мнфин
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добавлена вчера, 25 января, 19:10

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