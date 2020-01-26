Очередное расширение военного полигона в Латвии, или Как Рига добровольно отдаёт НАТО свою территорию 🔊 Воспроизвести Ассоциативное фото: n-w.tv







Из Риги снова приходят военные новости. На этот раз речь идет о расширении военного полигона Meža Mackeviči («Лес Мацкевичи» в Вабольской волости под Даугавпилсом). С 9 января началось общественное обсуждение. Оно продлится вплоть до 7 февраля.



Первое собрание состоялось 22 января, второе пройдет 4 февраля в Даугавпилсской краевой думе. При этом латыши могут присылать свои письменные предложения вплоть до 7 февраля в управление развития Даугавпилсской краевой думы или на э-мейл: planojam.novadu@dnd.lv.



Итак, что же планируется сделать с полигоном. Во-первых, его намерены расширить в 200 (!) раз. Сейчас территория полигона – 10 гектаров, а хотят, увеличить до 2063 гектаров. На данный момент самый большой полигон в Латвии – Адажский, он занимает 150 кв. км, но полигон в Даугавпилсе его превзойдет. Во-вторых, будет использована уже опробованная тактика с Адажским полигоном, когда участки частной земли выкупались у собственников или оформлялись государством. С той лишь разницей, что большая часть Ликсненской, Вабольской и Малиновской волостей принадлежит госагентству Latvijas valsts meži («Латвийские государственные леса»). И нет бы эту территорию как-то облагородить, заняться развитием сельского хозяйства, не говоря уже о том, что это лес, экология, место отдыха жителей, но латвийские власти решили проводить дальнейшую милитаризацию республики. Из Риги снова приходят военные новости. На этот раз речь идет о расширении военного полигона Meža Mackeviči («Лес Мацкевичи» в Вабольской волости под Даугавпилсом). С 9 января началось общественное обсуждение. Оно продлится вплоть до 7 февраля.Первое собрание состоялось 22 января, второе пройдет 4 февраля в Даугавпилсской краевой думе. При этом латыши могут присылать свои письменные предложения вплоть до 7 февраля в управление развития Даугавпилсской краевой думы или на э-мейл: planojam.novadu@dnd.lv.Итак, что же планируется сделать с полигоном. Во-первых, его намерены расширить в 200 (!) раз. Сейчас территория полигона – 10 гектаров, а хотят, увеличить до 2063 гектаров. На данный момент самый большой полигон в Латвии – Адажский, он занимает 150 кв. км, но полигон в Даугавпилсе его превзойдет. Во-вторых, будет использована уже опробованная тактика с Адажским полигоном, когда участки частной земли выкупались у собственников или оформлялись государством. С той лишь разницей, что большая часть Ликсненской, Вабольской и Малиновской волостей принадлежит госагентству Latvijas valsts meži («Латвийские государственные леса»). И нет бы эту территорию как-то облагородить, заняться развитием сельского хозяйства, не говоря уже о том, что это лес, экология, место отдыха жителей, но латвийские власти решили проводить дальнейшую милитаризацию республики. Валерия ШАЦКАЯ



Наряду с развитием военной инфраструктуры как раз на днях началась новая кампания по рекрутированию молодых латышей на военную службу. Причем приветствуется участие и тех латышей, что проживают за границей. Особенно ценными кадрами в глазах парламентариев выглядят жители Латгалии. Просто потому, что эта область граничит с Россией. В Лузнаве как раз сформирована база вооруженных сил. Ну а чтобы латвийские дети не расслаблялись со школьных лет и готовились идти в армию, то в январе кабинетом министров был одобрен законопроект "Об образовании детей и молодежи в сфере национальной обороны". Смысл в военной подготовке школьников и студентов. С 2024 года в планах сделать оборонное образование обязательным предметом. Мне это чем-то даже напомнило американский фильм 2007 года «Львы для ягнят». Вернее, один из сюжетов, где молодые студенты ушли служить добровольцами, расхлебывая последствия решений ягнят из «больших кабинетов с кондиционерами».



Латвия на наших глазах превращается в военизированное государство, где командовать будет не сама Рига, а вышестоящие партнеры по альянсу. Осталось только объявить в стране военное положение, и пусть население всегда живет в страхе от вымышленной угрозы с Востока… Тут даже уже неважно, насколько эта угроза реальна, главное под каким соусом реализовать и подать военные замыслы. Зачем это делается? Ответ очевиден. Официальная власть Латвии просто отдает территорию страны на пользование НАТО. Больше военных полигонов (а сейчас на территории Латвии развивается 4 крупных военных полигона) равно больше прибывающих военнослужащих НАТО. А значит и больше военных учений.Наряду с развитием военной инфраструктуры как раз на днях началась новая кампания по рекрутированию молодых латышей на военную службу. Причем приветствуется участие и тех латышей, что проживают за границей. Особенно ценными кадрами в глазах парламентариев выглядят жители Латгалии. Просто потому, что эта область граничит с Россией. В Лузнаве как раз сформирована база вооруженных сил. Ну а чтобы латвийские дети не расслаблялись со школьных лет и готовились идти в армию, то в январе кабинетом министров был одобрен законопроект "Об образовании детей и молодежи в сфере национальной обороны". Смысл в военной подготовке школьников и студентов. С 2024 года в планах сделать оборонное образование обязательным предметом. Мне это чем-то даже напомнило американский фильм 2007 года «Львы для ягнят». Вернее, один из сюжетов, где молодые студенты ушли служить добровольцами, расхлебывая последствия решений ягнят из «больших кабинетов с кондиционерами».Латвия на наших глазах превращается в военизированное государство, где командовать будет не сама Рига, а вышестоящие партнеры по альянсу. Осталось только объявить в стране военное положение, и пусть население всегда живет в страхе от вымышленной угрозы с Востока… Тут даже уже неважно, насколько эта угроза реальна, главное под каким соусом реализовать и подать военные замыслы. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Латвия, полигон — статья прочитана 224 раза Комментарии