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Очередное расширение военного полигона в Латвии, или Как Рига добровольно отдаёт НАТО свою территорию

Ассоциативное фото: n-w.tv




Из Риги снова приходят военные новости. На этот раз речь идет о расширении военного полигона Meža Mackeviči («Лес Мацкевичи» в Вабольской волости под Даугавпилсом). С 9 января началось общественное обсуждение. Оно продлится вплоть до 7 февраля.

Первое собрание состоялось 22 января, второе пройдет 4 февраля в Даугавпилсской краевой думе. При этом латыши могут присылать свои письменные предложения вплоть до 7 февраля в управление развития Даугавпилсской краевой думы или на э-мейл: planojam.novadu@dnd.lv.

Итак, что же планируется сделать с полигоном. Во-первых, его намерены расширить в 200 (!) раз. Сейчас территория полигона – 10 гектаров, а хотят, увеличить до 2063 гектаров. На данный момент самый большой полигон в Латвии – Адажский, он занимает 150 кв. км, но полигон в Даугавпилсе его превзойдет. Во-вторых, будет использована уже опробованная тактика с Адажским полигоном, когда участки частной земли выкупались у собственников или оформлялись государством. С той лишь разницей, что большая часть Ликсненской, Вабольской и Малиновской волостей принадлежит госагентству Latvijas valsts meži («Латвийские государственные леса»). И нет бы эту территорию как-то облагородить, заняться развитием сельского хозяйства, не говоря уже о том, что это лес, экология, место отдыха жителей, но латвийские власти решили проводить дальнейшую милитаризацию республики.
Валерия ШАЦКАЯ
Зачем это делается? Ответ очевиден. Официальная власть Латвии просто отдает территорию страны на пользование НАТО. Больше военных полигонов (а сейчас на территории Латвии развивается 4 крупных военных полигона) равно больше прибывающих военнослужащих НАТО. А значит и больше военных учений.

Наряду с развитием военной инфраструктуры как раз на днях началась новая кампания по рекрутированию молодых латышей на военную службу. Причем приветствуется участие и тех латышей, что проживают за границей. Особенно ценными кадрами в глазах парламентариев выглядят жители Латгалии. Просто потому, что эта область граничит с Россией. В Лузнаве как раз сформирована база вооруженных сил. Ну а чтобы латвийские дети не расслаблялись со школьных лет и готовились идти в армию, то в январе кабинетом министров был одобрен законопроект "Об образовании детей и молодежи в сфере национальной обороны". Смысл в военной подготовке школьников и студентов. С 2024 года в планах сделать оборонное образование обязательным предметом. Мне это чем-то даже напомнило американский фильм 2007 года «Львы для ягнят». Вернее, один из сюжетов, где молодые студенты ушли служить добровольцами, расхлебывая последствия решений ягнят из «больших кабинетов с кондиционерами».

Латвия на наших глазах превращается в военизированное государство, где командовать будет не сама Рига, а вышестоящие партнеры по альянсу. Осталось только объявить в стране военное положение, и пусть население всегда живет в страхе от вымышленной угрозы с Востока… Тут даже уже неважно, насколько эта угроза реальна, главное под каким соусом реализовать и подать военные замыслы.
Валерия ШАЦКАЯ, политолог, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Латвия, полигон
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добавлена вчера, 25 января, 18:18

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