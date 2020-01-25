Битва титанов 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







И это, к сожалению, не про матч 21-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги с участием каунасского «Жальгириса». А может, и к счастью.



Поскольку литовский клуб камня на камне не оставил от приехавшей к нему германской «Альбы», которая, к слову, перед этим в турнирной таблице на одну победу обходила «Жальгирис».



Но каунасская команда в этот раз была на голову сильнее гостей, поразив зрителей таким высоким показателем эффективности при бросках из-за дуги. Он, кстати, мог быть ещё выше, если бы в концовке матча молодых игроков «Жальгириса» не обуяло желание как можно быстрее забросить (и желательно, именно издалека) мяч, который сделает хозяйскую цифру на табло трёхзначной. Поскольку литовский клуб камня на камне не оставил от приехавшей к нему германской «Альбы», которая, к слову, перед этим в турнирной таблице на одну победу обходила «Жальгирис».Но каунасская команда в этот раз была на голову сильнее гостей, поразив зрителей таким высоким показателем эффективности при бросках из-за дуги. Он, кстати, мог быть ещё выше, если бы в концовке матча молодых игроков «Жальгириса» не обуяло желание как можно быстрее забросить (и желательно, именно издалека) мяч, который сделает хозяйскую цифру на табло трёхзначной.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



21-й тур



«Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия) – 83:79 (27:25, 20:19, 14:19, 22:16)



«Баскония»: Ш.Шилдс (22 + 6 подборов),



«Химки»: А.Швед (18 + 5 передач).



«Барселона» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 86:82 (29:19, 12:23, 21:24, 24:16)



«Барселона»: Н.Миротич (25 + 6 подборов).







«Бавария» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 80:68 (23:12, 12:21, 22:20, 23:15).



ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14)



ЦСКА: Й.Фойгтман (19 + 10 подборов).



«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29)



«Зенит»: Е.Воронов (21),



«Олимпиакос»: В.Спанулис (31 + 7 передач).



«Фенербахче» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 73:64 (24:15, 17:16, 15:16, 17:17)



«Милан»: А.Гудайтис (2 + 1 подбор).



«Жальгирис» (Литва) – «Альба» (Германия) – 104:80 (23:9, 31:18, 30:25, 20:28)



«Жальгирис»: К.Риверс (17), Э.Улановас (14), Н.Хайес (12 + 7 подборов), Дж.Ландейл (12 + 7 подборов),



«Альба»: Р.Гедрайтис (12).







«Панатинаикос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) – 100:88 (20:18, 32:17, 21:23, 27:30)



«Панатинаикос»: Д.Фредетт (22).



«Реал» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 75:80 (20:20, 20:23, 15:16, 20:21)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (32).



Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 18 побед, 2. ЦСКА – 15, 3. «Реал» – 15, 4. «Барселона» - 15, 5. «Маккаби» – 14, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Валенсия» - 10, 8. «Милан» – 10, 9. «Фенербахче» - 9, 10. «Црвена Звезда» – 9, 11. «Химки» – 9, 12. «Олимпиакос» - 8, 13. «Баскония» – 8, 14. АСВЕЛ – 8, 15. «Жальгирис» - 7, 16. «Альба» – 7, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.



А в битве титанов сильнее оказался «Анадолу Эфес». А болельщики теперь будут внимательнее следить за «Реалом», потерпевшим третье поражение подряд, чтобы понять, действительно ли он переживает игровой кризис, или просто звёзды так сошлись.«Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия) – 83:79 (27:25, 20:19, 14:19, 22:16)Ш.Шилдс (22 + 6 подборов),А.Швед (18 + 5 передач).«Барселона» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 86:82 (29:19, 12:23, 21:24, 24:16)Н.Миротич (25 + 6 подборов).«Бавария» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 80:68 (23:12, 12:21, 22:20, 23:15).ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14)Й.Фойгтман (19 + 10 подборов).«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29)Е.Воронов (21),В.Спанулис (31 + 7 передач).«Фенербахче» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 73:64 (24:15, 17:16, 15:16, 17:17)А.Гудайтис (2 + 1 подбор).«Жальгирис» (Литва) – «Альба» (Германия) – 104:80 (23:9, 31:18, 30:25, 20:28)К.Риверс (17), Э.Улановас (14), Н.Хайес (12 + 7 подборов), Дж.Ландейл (12 + 7 подборов),Р.Гедрайтис (12).«Панатинаикос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) – 100:88 (20:18, 32:17, 21:23, 27:30)Д.Фредетт (22).«Реал» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 75:80 (20:20, 20:23, 15:16, 20:21)Ш.Ларкин (32).1. «Анадолу Эфес» – 18 побед, 2. ЦСКА – 15, 3. «Реал» – 15, 4. «Барселона» - 15, 5. «Маккаби» – 14, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Валенсия» - 10, 8. «Милан» – 10, 9. «Фенербахче» - 9, 10. «Црвена Звезда» – 9, 11. «Химки» – 9, 12. «Олимпиакос» - 8, 13. «Баскония» – 8, 14. АСВЕЛ – 8, 15. «Жальгирис» - 7, 16. «Альба» – 7, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 164 раза Комментарии