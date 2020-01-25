Битва титанов

И это, к сожалению, не про матч 21-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги с участием каунасского «Жальгириса». А может, и к счастью.
Поскольку литовский клуб камня на камне не оставил от приехавшей к нему германской «Альбы», которая, к слову, перед этим в турнирной таблице на одну победу обходила «Жальгирис».
Но каунасская команда в этот раз была на голову сильнее гостей, поразив зрителей таким высоким показателем эффективности при бросках из-за дуги. Он, кстати, мог быть ещё выше, если бы в концовке матча молодых игроков «Жальгириса» не обуяло желание как можно быстрее забросить (и желательно, именно издалека) мяч, который сделает хозяйскую цифру на табло трёхзначной.
А в битве титанов сильнее оказался «Анадолу Эфес». А болельщики теперь будут внимательнее следить за «Реалом», потерпевшим третье поражение подряд, чтобы понять, действительно ли он переживает игровой кризис, или просто звёзды так сошлись.
«Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия) – 83:79 (27:25, 20:19, 14:19, 22:16)
«Баскония»: Ш.Шилдс (22 + 6 подборов),
«Химки»: А.Швед (18 + 5 передач).
«Барселона» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 86:82 (29:19, 12:23, 21:24, 24:16)
«Барселона»: Н.Миротич (25 + 6 подборов).
«Бавария» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 80:68 (23:12, 12:21, 22:20, 23:15).
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14)
ЦСКА: Й.Фойгтман (19 + 10 подборов).
«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29)
«Зенит»: Е.Воронов (21),
«Олимпиакос»: В.Спанулис (31 + 7 передач).
«Фенербахче» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 73:64 (24:15, 17:16, 15:16, 17:17)
«Милан»: А.Гудайтис (2 + 1 подбор).
«Жальгирис» (Литва) – «Альба» (Германия) – 104:80 (23:9, 31:18, 30:25, 20:28)
«Жальгирис»: К.Риверс (17), Э.Улановас (14), Н.Хайес (12 + 7 подборов), Дж.Ландейл (12 + 7 подборов),
«Альба»: Р.Гедрайтис (12).
«Панатинаикос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) – 100:88 (20:18, 32:17, 21:23, 27:30)
«Панатинаикос»: Д.Фредетт (22).
«Реал» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 75:80 (20:20, 20:23, 15:16, 20:21)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (32).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 18 побед, 2. ЦСКА – 15, 3. «Реал» – 15, 4. «Барселона» - 15, 5. «Маккаби» – 14, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Валенсия» - 10, 8. «Милан» – 10, 9. «Фенербахче» - 9, 10. «Црвена Звезда» – 9, 11. «Химки» – 9, 12. «Олимпиакос» - 8, 13. «Баскония» – 8, 14. АСВЕЛ – 8, 15. «Жальгирис» - 7, 16. «Альба» – 7, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.
Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.
21-й тур
«Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия) – 83:79 (27:25, 20:19, 14:19, 22:16)
«Баскония»: Ш.Шилдс (22 + 6 подборов),
«Химки»: А.Швед (18 + 5 передач).
«Барселона» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 86:82 (29:19, 12:23, 21:24, 24:16)
«Барселона»: Н.Миротич (25 + 6 подборов).
«Бавария» (Германия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 80:68 (23:12, 12:21, 22:20, 23:15).
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14)
ЦСКА: Й.Фойгтман (19 + 10 подборов).
«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) – 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29)
«Зенит»: Е.Воронов (21),
«Олимпиакос»: В.Спанулис (31 + 7 передач).
«Фенербахче» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 73:64 (24:15, 17:16, 15:16, 17:17)
«Милан»: А.Гудайтис (2 + 1 подбор).
«Жальгирис» (Литва) – «Альба» (Германия) – 104:80 (23:9, 31:18, 30:25, 20:28)
«Жальгирис»: К.Риверс (17), Э.Улановас (14), Н.Хайес (12 + 7 подборов), Дж.Ландейл (12 + 7 подборов),
«Альба»: Р.Гедрайтис (12).
«Панатинаикос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) – 100:88 (20:18, 32:17, 21:23, 27:30)
«Панатинаикос»: Д.Фредетт (22).
«Реал» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 75:80 (20:20, 20:23, 15:16, 20:21)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (32).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 18 побед, 2. ЦСКА – 15, 3. «Реал» – 15, 4. «Барселона» - 15, 5. «Маккаби» – 14, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Валенсия» - 10, 8. «Милан» – 10, 9. «Фенербахче» - 9, 10. «Црвена Звезда» – 9, 11. «Химки» – 9, 12. «Олимпиакос» - 8, 13. «Баскония» – 8, 14. АСВЕЛ – 8, 15. «Жальгирис» - 7, 16. «Альба» – 7, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7.