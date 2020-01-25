Загрузка... Журнал Фицрой. Новости 25.01.2020 🔊 Воспроизвести



Уханьская пневмония — пока не угроза, шоу “Импичмент Траму” теряет зрителя, а в Лондоне лучше не выходить на улицу



Тема Холокоста оставалась в последний рабочий день недели одной из главных в мировой палитре новостей. Надо сказать, что далеко не в каждой стране информация о проходящей в Израиле международной встрече, посвящённой 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим, воспринималась как повод для скорби или, по крайней мере, минуты молчания в память о 6 миллионах человек, умерщвлённых фашистами в крупнейшем концлагере.



* * *



Для американца любое событие — прежде всего шоу. Американец готов смотреть не только хоккейные или баскетбольные матчи, переживая за свою команду, но и не посчитает потраченным зря время, съеденное у него просмотром в прямом эфире CNN войны в Ираке. Сегодня для жителей США главное блюдо в меню телешоу — процесс объявления импичмента президенту страны. Тема Холокоста оставалась в последний рабочий день недели одной из главных в мировой палитре новостей. Надо сказать, что далеко не в каждой стране информация о проходящей в Израиле международной встрече, посвящённой 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим, воспринималась как повод для скорби или, по крайней мере, минуты молчания в память о 6 миллионах человек, умерщвлённых фашистами в крупнейшем концлагере.* * *Для американца любое событие — прежде всего шоу. Американец готов смотреть не только хоккейные или баскетбольные матчи, переживая за свою команду, но и не посчитает потраченным зря время, съеденное у него просмотром в прямом эфире CNN войны в Ираке. Сегодня для жителей США главное блюдо в меню телешоу — процесс объявления импичмента президенту страны.



Руководство Евросоюза объявило о подписании соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Английская королева сделала это на день раньше. Казалось бы, сейчас вся пресса Туманного Альбиона должна была повернуть на обсуждение темы Брексита, подсчитывая, что всё же было бы стране выгоднее: продолжать “кормить нищету” евросоюзную, но в малых дозах, или один раз заплатить за выход, но “умерла, так умерла”.



ПОДРОБНЕЕ НА FITZROY * * *Руководство Евросоюза объявило о подписании соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Английская королева сделала это на день раньше. Казалось бы, сейчас вся пресса Туманного Альбиона должна была повернуть на обсуждение темы Брексита, подсчитывая, что всё же было бы стране выгоднее: продолжать “кормить нищету” евросоюзную, но в малых дозах, или один раз заплатить за выход, но “умерла, так умерла”. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: новости, СМИ — статья прочитана 203 раза Комментарии