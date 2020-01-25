В вильнюсской «Кунсткамере» - увлекательный мир персонажей художника Неемии Арбит Блата 🔊 Воспроизвести







Все те, кто любит посещать театр, слушать оперу, смотреть цирковые представления и наслаждаться знаменитыми произведениями искусства, должны поспешить в вильнюсскую художественную галерею «Кунсткамера».



«Кунсткамера» на время стала домом для удивительного мира персонажей, созданных родившимся в Каунасе литваком Неемией Арбит Блатом (1908-1999).



В этом мире живут не только сам художник, но и его Муза, оперные солисты, создавшие самые впечатляющие роли, но и многие всемирно известные артисты, такие как Пабло Пикассо и Анри Матисс.



«Работы, представленные на этой выставке, раскрывают не только широкий спектр работ Н. Арбита Блата, как с точки зрения жанра, тематики и исполнительских техник, но также дают представление о закулисных работах - его личной жизни, его музах, его ближайших друзьях», - говорит искусствовед доктор Симона Скайсгирите-Макселене. «Кунсткамера» на время стала домом для удивительного мира персонажей, созданных родившимся в Каунасе литваком Неемией Арбит Блатом (1908-1999).В этом мире живут не только сам художник, но и его Муза, оперные солисты, создавшие самые впечатляющие роли, но и многие всемирно известные артисты, такие как Пабло Пикассо и Анри Матисс.«Работы, представленные на этой выставке, раскрывают не только широкий спектр работ Н. Арбита Блата, как с точки зрения жанра, тематики и исполнительских техник, но также дают представление о закулисных работах - его личной жизни, его музах, его ближайших друзьях», - говорит искусствовед доктор Симона Скайсгирите-Макселене.



Одна из этих строк рассказывает историю музы художника, с которой Арбит Блат связал не только свое творчество, но и свой жизненный путь - со своей женой, знаменитой оперной солисткой Региной Резник (1922–2013).







В этой части выставки также особо выделяется другой комплекс работ, посвященный спектаклю «Трёхгрошовая опера». 17 акварельных литографий, изображающих персонажей и отдельные сцены этой оперы, как будто взятые из произведений Курта Вейла и Бертольда Брехта, до сих пор актуальны, они удачно высмеивают недостатки общества - стремление богатых людей разбогатеть ещё больше. Коллекция литографий, воспроизводящих атмосферу оперы, дополнена 7 выразительными бронзовыми скульптурами, изображающими персонажей из той же пьесы.



По словам С. Скайсгирите-Макселене, эта выставка также посвящена жанру портрета, который занимал очень важное место в творчестве Н. Арбита Блата. «Он с большим вниманием относится к известным людям, которых он рисовал, таких как поэт Казис Бинкис со своей женой, журналист София, певец Кипрас Пятраускас, драматург Пятрас Вайчюнас, а также такие всемирно известные знаменитости, как виолончелист Мстислав Ростропович, солисты оперы Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, мим Марсель Марсо и многие другие», - говорит искусствовед.







Выставка в Kunstkamera Art Gallery будет работать до 15 февраля, ежедневно с 10.00 до 18:30, суббота – с 12 до 16 часов.



Фоторепортаж с открытия выставки – Марины ЛУЦЕНКО, «Обзор»



На выставке «Персонажи» представлено в общей сложности около 30 работ Н. Арбита Блата - картины, литографии и скульптуры. Все они объединены общей темой - театральными персонажами, сама же тема прописана несколькими строками.Одна из этих строк рассказывает историю музы художника, с которой Арбит Блат связал не только свое творчество, но и свой жизненный путь - со своей женой, знаменитой оперной солисткой Региной Резник (1922–2013).Специальная коллекция из 10 литографий, изображающих роли Р.Резник в операх «Кармен», «Электра», «Фальстаф», «Аида», «Борис Годунов», «Диалоги», иллюстрирует особую связь между этими людьми и оперными спектаклями.В этой части выставки также особо выделяется другой комплекс работ, посвященный спектаклю «Трёхгрошовая опера». 17 акварельных литографий, изображающих персонажей и отдельные сцены этой оперы, как будто взятые из произведений Курта Вейла и Бертольда Брехта, до сих пор актуальны, они удачно высмеивают недостатки общества - стремление богатых людей разбогатеть ещё больше. Коллекция литографий, воспроизводящих атмосферу оперы, дополнена 7 выразительными бронзовыми скульптурами, изображающими персонажей из той же пьесы.По словам С. Скайсгирите-Макселене, эта выставка также посвящена жанру портрета, который занимал очень важное место в творчестве Н. Арбита Блата. «Он с большим вниманием относится к известным людям, которых он рисовал, таких как поэт Казис Бинкис со своей женой, журналист София, певец Кипрас Пятраускас, драматург Пятрас Вайчюнас, а также такие всемирно известные знаменитости, как виолончелист Мстислав Ростропович, солисты оперы Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, мим Марсель Марсо и многие другие», - говорит искусствовед.На выставке представлены ранние портреты Н. Арбита Блата - «Мальчик в кресле» (1936 г.), «Портрет мужчины с красным жилетом», «Портрет женщины» (1934 г.), а также очень интересное изображение тушью М. Марсо. Линейку портретов дополняет плеяда известных художников Парижской школы - Пабло Пикассо, Анри Матисса, Пьера Боннара, Фернанду Леже, Хаима Сутина, Жака Липшица и других - запечатленных в коллекции литографий Hommage A l'Ecole de Paris. Художник не только изобразил их, но и был в тесном контакте с ними как представитель этой школы.Выставка в Kunstkamera Art Gallery будет работать до 15 февраля, ежедневно с 10.00 до 18:30, суббота – с 12 до 16 часов. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Неемия Арбит Блат, «Кунсткамера» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 168 раз Комментарии